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Khênh người đã khuất đi hỏa táng, cả làng kinh hãi khi "thi thể" đột nhiên lắc lư đầu rồi ngồi bật dậy

Nguyệt Phạm
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Tưởng người đàn ông đã qua đời sau khi mất tích trong rừng, người thân vội tổ chức tang lễ.

Cả đám tang náo loạn vì "người chết" bất ngờ ngồi dậy

Sự việc xảy ra vào tháng 10/2019 tại làng Kapakhalla, quận Ganjam, bang Odisha (Ấn Độ). Theo India Today, ông Simanach Mallick, 55 tuổi, là một nông dân sống tại địa phương. Ngày 12/10, dù đang bị sốt cao, ông vẫn vào rừng chăn dê như thường lệ. Đến tối, đàn dê tự quay về nhưng không thấy ông trở lại khiến cả gia đình vô cùng lo lắng.

Người thân cùng dân làng đã tổ chức tìm kiếm suốt đêm. Đến sáng hôm sau, họ phát hiện ông Mallick nằm bất động dưới đất trong khu vực rừng. Do không còn thấy ông phản ứng hay cử động, mọi người cho rằng ông đã tử vong nên đưa thi thể về nhà để chuẩn bị tang lễ theo phong tục địa phương.

Khênh người đã khuất đi hỏa táng, cả làng kinh hãi khi "thi thể" đột nhiên lắc lư đầu rồi ngồi bật dậy - Ảnh 1.

Sau khi hoàn tất các nghi thức, người thân và dân làng cùng khiêng "thi thể" ông Mallick đến khu vực hỏa táng. (Ảnh: India Today)

Sau khi hoàn tất các nghi thức, người thân và dân làng cùng khiêng "thi thể" ông Mallick đến khu vực hỏa táng.

Khi đoàn người đang di chuyển, ông Mallick bất ngờ lắc lư đầu rồi cử động nhẹ. Ban đầu, nhiều người nghĩ mình nhìn nhầm. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, người đàn ông 55 tuổi bất ngờ ngồi bật dậy, khiến những người có mặt vô cùng hoảng hốt.

Một số người vì quá sợ hãi đã bỏ chạy khỏi hiện trường, trong khi những người khác nhanh chóng nhận ra ông vẫn còn sống và lập tức đưa ông đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Một quan chức địa phương cho biết, sau khi được đưa đến bệnh viện, sức khỏe của ông Mallick nhanh chóng ổn định.

Bác sĩ hé lộ nguyên nhân

Các bác sĩ xác định ông Mallick không hề tử vong mà chỉ rơi vào tình trạng bất tỉnh do sốt cao và kiệt sức, khiến nhịp thở và các dấu hiệu sinh tồn trở nên rất yếu nên người thân nhầm tưởng ông đã qua đời.

Sau khi được truyền dịch và điều trị, tình trạng sức khỏe của ông cải thiện rõ rệt.

Khênh người đã khuất đi hỏa táng, cả làng kinh hãi khi "thi thể" đột nhiên lắc lư đầu rồi ngồi bật dậy - Ảnh 2.

Các bác sĩ xác định ông Mallick không hề tử vong mà chỉ rơi vào tình trạng bất tỉnh do sốt cao và kiệt sức. (Ảnh: India Today)

Chia sẻ sau sự việc, bà Soli – vợ ông Mallick cho biết bà vừa hạnh phúc vì chồng còn sống, vừa vô cùng hối hận khi cả gia đình đã vội vàng chuẩn bị tang lễ thay vì đưa ông đến bệnh viện kiểm tra ngay sau khi được tìm thấy.

Vụ việc sau đó được nhiều cơ quan báo chí tại Ấn Độ đưa tin và trở thành lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc để nhân viên y tế xác nhận tình trạng tử vong trước khi tiến hành các nghi thức mai táng hoặc hỏa táng, nhằm tránh những sự việc đáng tiếc do nhầm lẫn.

Theo India Today, The Tribune, PTI

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