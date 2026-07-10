Đào đất, người dân phát hiện khối đá có hình thù kỳ lạ, chuyên gia xác nhận báu vật 1.400 năm tuổi

Không ai ngờ phát hiện tình cờ trong lúc đào đất lại giúp các chuyên gia tìm lại một báu vật hơn 1.400 năm tuổi.

Đào đất được khối đá có hình thù kỳ lạ

Theo thông tin được Jimu News đăng tải vào đầu tháng 7/2026, sự việc xảy ra tại làng Đông Triệu, thị trấn Tam Tuyền, thành phố Phần Dương, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Trong quá trình đào đất gần một trang trại chăn nuôi lợn, một người dân địa phương bất ngờ phát hiện một khối đá có hình thù khác thường nằm dưới lòng đất.

Trong quá trình đào đất gần một trang trại chăn nuôi lợn, một người dân địa phương bất ngờ phát hiện một khối đá có hình thù khác thường nằm dưới lòng đất. (Ảnh: Jimu News)

Ban đầu, người này không nghĩ vật vừa đào được có giá trị đặc biệt. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ, ông quyết định mang hiện vật đến Bảo tàng thành phố Phần Dương để các chuyên gia thẩm định.

Kết quả giám định khiến nhiều người bất ngờ. Các chuyên gia xác nhận đây chính là phần đầu của một pho tượng Phật bằng đá có niên đại từ thời Bắc Ngụy (386–534), tức đã tồn tại khoảng 1.400 năm.

Các chuyên gia xác nhận đây chính là phần đầu của một pho tượng Phật bằng đá có niên đại từ thời Bắc Ngụy. (Ảnh: Jimu News)

Mảnh ghép thất lạc hơn một thiên niên kỷ giúp phục dựng pho tượng quý

Điều đặc biệt hơn, phần đầu này được xác định khớp hoàn toàn với phần thân của một pho tượng Phật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Phần Dương. Pho tượng trước đó đã bị mất đầu cùng một số bộ phận khác trong thời gian rất dài.

Phần đầu này được xác định khớp hoàn toàn với phần thân của một pho tượng Phật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Phần Dương. (Ảnh: Jimu News)

Theo đại diện bảo tàng, phần thân của pho tượng cũng từng được phát hiện tại chính làng Đông Triệu nhiều năm trước. Vì vậy, việc tìm thấy phần đầu ngay trong khu vực này được xem là hoàn toàn phù hợp với các dữ liệu khảo cổ đã có.

Hiện các chuyên gia đang nghiên cứu phương án phục chế nhằm ghép nối phần đầu với thân tượng theo đúng tiêu chuẩn bảo tồn di sản, qua đó khôi phục gần như nguyên vẹn tác phẩm điêu khắc cổ sau nhiều thế kỷ bị chia cắt.

Theo đại diện bảo tàng, phần thân của pho tượng cũng từng được phát hiện tại chính làng Đông Triệu nhiều năm trước. (Ảnh: Jimu News)

Ông Tian Xinsheng, Bí thư Đảng ủy làng Đông Triệu, cho biết khu vực này từng có từ 7 đến 8 ngôi chùa cổ. Trải qua biến động lịch sử, nhiều tượng Phật bị hư hại hoặc chôn vùi dưới lòng đất, vì vậy việc phát hiện thêm các hiện vật liên quan không phải điều quá bất ngờ.

Người trực tiếp phát hiện hiện vật đã tự nguyện hiến tặng toàn bộ cho bảo tàng mà không yêu cầu bất kỳ khoản bồi hoàn nào. Chính quyền địa phương dự kiến sẽ biểu dương và khen thưởng hành động này nhằm khuyến khích người dân chung tay gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử.

Giới khảo cổ đánh giá việc tìm lại phần đầu thất lạc không chỉ giúp phục dựng một pho tượng Phật thời Bắc Ngụy mà còn bổ sung thêm tư liệu quan trọng về lịch sử Phật giáo và nghệ thuật điêu khắc cổ tại tỉnh Sơn Tây – một trong những trung tâm Phật giáo nổi tiếng của Trung Quốc.

Nguồn: Jimu News, Sohu, Sina