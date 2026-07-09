Dắt con trai 12 tuổi đến chỗ làm, người đàn ông chết lặng khi đứa trẻ lại gây ra sự việc kinh hoàng!

Bé trai 12 tuổi để lại hậu quả khiến người lớn không khỏi bàng hoàng.

Bé trai 12 tuổi khiến cả công ty phải sơ tán khẩn cấp

Theo Sohu, vụ việc xảy ra vào chiều 30/4/2026 tại khu vực văn phòng trên tầng 3 của một đơn vị ở thị trấn Cao Kiều, quận Hải Thự, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Khi nhận được tin báo cháy, lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này, khói dày đặc đã bao trùm khu vực văn phòng. Các nhân viên trước đó cũng đã sử dụng bình chữa cháy để cố gắng ngăn ngọn lửa tiếp tục lan rộng.

Sau khoảng 10 phút triển khai chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Đến 16h50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. May mắn, vụ việc không gây thương vong về người.

Chỉ vài phút không để mắt đến con trai, người đàn ông chứng kiến cảnh tượng khiến mình chết lặng. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, khi khói tan đi, khung cảnh bên trong văn phòng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Bàn ghế, máy tính, tài liệu cùng nhiều đồ dùng văn phòng bị thiêu cháy, căn phòng vốn ngăn nắp trở nên tan hoang, các bức tường ám đen vì khói.

Kết quả xác minh sau đó cho thấy nguyên nhân vụ hỏa hoạn lại bắt nguồn từ hành động nghịch lửa của một bé trai mới 12 tuổi.

Theo China Fire and Rescue, thời điểm xảy ra sự việc, một nhân viên đã đưa cậu con trai 12 tuổi đến nơi làm việc. Trong lúc người lớn bận rộn, đứa trẻ ở lại một mình trong văn phòng.

Vì tò mò, cậu bé lấy một chiếc bật lửa rồi châm vào khăn giấy. Những tàn lửa sau đó rơi xuống đống đồ đạc dễ bắt cháy được đặt gần bàn làm việc, khiến ngọn lửa âm ỉ rồi nhanh chóng bùng lên và lan rộng.

Bàn ghế, máy tính, tài liệu cùng nhiều đồ dùng văn phòng bị thiêu cháy, căn phòng vốn ngăn nắp trở nên tan hoang, các bức tường ám đen vì khói. (Ảnh: Sohu)

Khi nhận ra tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, bé trai hoảng sợ chạy đi báo cho người lớn.

Phụ huynh của cậu bé lập tức gọi số cứu hỏa 119, đồng thời cùng các đồng nghiệp sử dụng bình chữa cháy bột khô để cố gắng dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa phát triển quá nhanh nên họ không thể tự khống chế hoàn toàn và buộc phải chờ lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp đến xử lý.

Ngày 9/5, cơ quan cứu hỏa công bố vụ việc như một trường hợp cảnh báo điển hình về nguy cơ trẻ nhỏ nghịch lửa.

"Lớp học tại đám cháy" ngay sau sự cố

Điều đáng chú ý là sau khi dập tắt đám cháy, các chiến sĩ cứu hỏa còn tập hợp những người có liên quan ngay tại hiện trường để tổ chức một "lớp học tại đám cháy".

Tại đây, lực lượng chức năng nhấn mạnh trẻ em vốn có tâm lý tò mò đối với ngọn lửa nhưng chưa nhận thức đầy đủ về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Chỉ một hành động tưởng chừng nhỏ bé như đốt một mẩu giấy cũng có khả năng gây ra hỏa hoạn lớn nếu xung quanh có nhiều vật liệu dễ cháy.

Các chiến sĩ cứu hỏa còn tập hợp những người có liên quan ngay tại hiện trường để tổ chức một "lớp học tại đám cháy". (Ảnh: Sohu)

Cơ quan cứu hỏa cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không để bật lửa, diêm và những vật có khả năng tạo lửa trong tầm với của trẻ. Người lớn cần thường xuyên giáo dục con em về nguy cơ hỏa hoạn, hướng dẫn trẻ không tự ý nghịch lửa và biết cách nhanh chóng tìm kiếm sự giúp đỡ khi phát hiện cháy.

Bên cạnh đó, các cơ quan, doanh nghiệp cũng được khuyến cáo không nên tùy tiện chất đống đồ đạc dễ cháy trong khu vực văn phòng, đồng thời phải bảo đảm lối thoát hiểm luôn thông thoáng để giảm thiểu nguy cơ xảy ra hậu quả nghiêm trọng khi có sự cố.

Vụ việc tại Ninh Ba không phải là trường hợp hiếm gặp. Theo thông tin được lực lượng cứu hỏa Trung Quốc chia sẻ, ngày 9/3/2026, một đứa trẻ tại khu dân cư ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang cũng đã nghịch lửa tại nhà và vô tình làm cháy quần áo trong tủ. Khói đen sau đó bốc lên dữ dội, khiến 2 trẻ em cùng một người lớn ở tầng trên rơi vào tình trạng mắc kẹt.

Những vụ việc liên tiếp xảy ra cho thấy chỉ một phút lơ là của người lớn, cộng với sự tò mò của trẻ nhỏ, cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. (Ảnh: Sohu)

Trước đó, vào tháng 1/2026 tại thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, một đứa trẻ ở nhà một mình đã nhiều lần bật bật lửa vì tò mò, sau đó vô tình làm cháy chiếc sofa bọc da ngoài ban công, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Những vụ việc liên tiếp xảy ra cho thấy chỉ một phút lơ là của người lớn, cộng với sự tò mò của trẻ nhỏ, cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

May mắn, vụ cháy tại Ninh Ba không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, cảnh tượng văn phòng bị thiêu cháy vẫn là lời cảnh báo rõ ràng đối với các bậc phụ huynh: bên cạnh việc giáo dục kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho trẻ từ sớm, người lớn cần hạn chế tối đa khả năng trẻ tiếp xúc với bật lửa, diêm và các thiết bị tạo nhiệt, đồng thời không để trẻ ở một mình tại những khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Theo Sohu, China Fire and Rescue, Sina