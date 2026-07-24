Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ chức vụ nào khác trong chính phủ ngoài vị trí cũ, bất chấp việc Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề xuất ông vào vị trí phó thủ tướng.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. (Ảnh: Reuters)

Việc ông Fedorov bị miễn nhiệm hồi đầu tháng này đã gây ra các cuộc biểu tình hiếm hoi trong thời chiến, buộc Tổng thống Zelensky phải thay thế tổng tư lệnh quân đội bằng một vị tướng trẻ tuổi hơn.

Hôm 23/7, Tổng thống Zelensky cho biết đã đề nghị ông Fedorov một số vị trí khác, bao gồm cả chức vụ Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới quốc phòng. Nhưng ông Fedorov không đồng ý.

Việc ông Fedorov từ chối càng gây thêm áp lực lên ông Zelensky, khi những người biểu tình đã đặt ra hạn chót vào ngày 24/7 để đưa ông Fedorov trở lại vị trí cũ.

Hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine trong tuần qua để bày tỏ sự tức giận về điều mà họ cho là sự thiếu giao tiếp của ông Zelensky trong quá trình ra quyết định.

Trong một tuyên bố với các phóng viên, cựu Bộ trưởng Fedorov nói rằng chỉ có các chức vụ tổng thống, tổng tư lệnh quân đội và bộ trưởng quốc phòng mới có thể "thực sự định hình diễn biến của cuộc chiến".

"Tôi biết ơn với lời đề nghị của tổng thống. Nhưng không có vai trò nào khác có thẩm quyền thực sự để chống tham nhũng trong mua sắm công, hoàn thành quá trình chuyển đổi của quân đội, lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bất đối xứng chống lại đối phương", ông nói. "Do đó, tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ vị trí nào khác ngoài bộ trưởng quốc phòng".

Theo một nguồn thạo tin, các cuộc thảo luận giữa ông Zelensky và Fedorov vẫn đang diễn ra. "Tôi nghĩ họ sẽ nói chuyện thêm", nguồn tin cho biết.

Người tổ chức biểu tình Dmytro Koziatynskyi, một cựu chiến binh, cho biết hôm 23/7 rằng ông Fedorov đã "làm điều đúng đắn" khi kiên quyết giữ vững lập trường. "Chúng ta nhất định phải thúc đẩy việc bổ nhiệm này", ông viết trên mạng xã hội X. "Phải có cải cách trong Bộ Quốc phòng!"

Các cuộc biểu tình diễn ra vào thời điểm bấp bênh đối với Ukraine, quốc gia đang chiến đấu để giành ưu thế trước Nga nhưng vẫn phải đối mặt với các cuộc tấn công không ngừng trên chiến trường và các cuộc không kích vào các thành phố của mình.

Các nhà phân tích cho rằng, tân Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Mykhailo Drapatyi - được bổ nhiệm hôm 21/7, phải quản lý một mặt trận rộng lớn trong tình trạng thiếu nhân lực, đồng thời phải xây dựng mối quan hệ giữa bộ chỉ huy quân đội và Bộ Quốc phòng.



