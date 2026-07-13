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Khám xét nơi ở, lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Khải SN 1990

Chi Chi
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Đỗ Văn Khải bị bắt về các hành vi Mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đỗ Văn Khải, sinh năm 1990, trú tại xóm Tây Thành, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình về các hành vi Mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, hồi 17 giờ 30 phút ngày 16/6/2026, trong quá trình kiểm tra, xét nghiệm nhanh chất ma túy trên địa bàn, Công an phường Sa Pa phối hợp với Tổ công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai phát hiện N.T.N, sinh năm 1986, nơi đăng ký thường trú tại xóm Nam Trường, xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An dương tính với ma túy nhóm MET.

Mở rộng điều tra, ngày 19/6/2026, lực lượng phối hợp đã triệu tập Vũ Hoàng Huy Tuấn, sinh năm 2003, trú tại thôn Đồng Mười, xã Phù Khê, tỉnh Phú Thọ. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận đã cùng Nguyễn Việt Cường ,sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Sa Pa 3, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Trương Nhật Phương, sinh năm 1993, trú tại xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An; Trịnh Huy Thịnh, sinh năm 1995, trú tại xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và N.T.N sử dụng trái phép chất ma túy vào rạng sáng ngày 16/6/2026. Cùng ngày, Nguyễn Việt Cường và Trương Nhật Phương đến Công an phường Sa Pa đầu thú; kết quả xét nghiệm nhanh xác định các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Ngày 21/6/2026, Công an phường Sa Pa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh triệu tập Trịnh Huy Thịnh khi đối tượng đang có mặt tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng Trịnh Huy Thịnh

Đối tượng Đỗ Văn Khải

Đối tượng Trương Nhật Phương

Đối tượng Nguyễn Việt Cường

Đối tượng Vũ Hoàng Huy Tuấn

Đến ngày 26/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Hoàng Huy Tuấn, Nguyễn Việt Cường, Trương Nhật Phương và Trịnh Huy Thịnh về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Làm việc với các đối tượng

Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 04/7/2026, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Lào Cai và Công an phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Khải, sinh năm 1990, trú tại xóm Tây Thành, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình là đối tượng bán ma túy cho các đối tượng trên sử dụng. Khám xét nơi ở của đối tượng tại thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ 0,157 gam ma túy tổng hợp. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đỗ Văn Khải về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thực nghiệm điều tra

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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