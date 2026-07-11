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Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trần Minh Trung liên quan gần 800 tấn tang vật

Chi Chi (Tổng hợp)
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Nguyễn Trần Minh Trung bị bắt tạm giam cùng 5 người khác.

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM ngày 11/7 thông tin trên báo Tiền Phong rằng, đơn vị đã triệt phá thành công một đường dây chuyên thu gom, vận chuyển và đổ trái phép chất thải rắn thông thường (chất thải xây dựng) quy mô lớn. Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".

Vụ việc được phát hiện trong bối cảnh toàn lực lượng triển khai đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM. Cụ thể, các chiến sĩ thuộc Đội 4 (Phòng Cảnh sát kinh tế) khi phối hợp cùng Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã bắt quả tang một chiếc xe ben đang đổ lượng lớn hỗn hợp chất thải gồm gạch vụn, bê tông, ngói vỡ, kính vỡ, đất đá lẫn lộn rác sinh hoạt xuống một bãi đất trống thuộc địa bàn ấp 60, xã Tân Vĩnh Lộc.

Quá trình đấu tranh và mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bóc gỡ toàn bộ các mắt xích liên quan đến hành vi hủy hoại môi trường này. Khu đất xảy ra vi phạm được xác định thuộc quyền sở hữu của Chương A Sám. Nhằm san lấp mặt bằng, Sám đã thuê Nguyễn Trần Minh Trung thực hiện bằng nguồn xà bần.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trần Minh Trung liên quan gần 800 tấn tang vật - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can về tội Gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: VTC News

Sau đó, Trung giao lại phần việc này cho Đỗ Minh Hùng. Để có nguyên vật liệu, Hùng tiếp tục thuê Lê Cao Thìn đứng ra tìm kiếm các nguồn chất thải xây dựng rồi tổ chức phương tiện vận chuyển về bãi.

VTC News dẫn thông tin từ hồ sơ vụ án thể hiện, Lê Cao Thìn cùng hai đối tượng khác là Nguyễn Thanh Thiệp và Võ Ngọc Lành đã trực tiếp đi gom chất thải, xà bần từ hàng loạt công trình xây dựng, công trình tháo dỡ nhà ở trên khắp địa bàn TP.HCM. Số rác thải công nghiệp này sau đó được các xe tải chở về và đổ lén tại khu đất của Sám để san lấp.

Qua công tác đo đạc và kiểm tra hiện trường, cơ quan điều tra xác định tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng bị các đối tượng đổ trái phép tại vị trí này đã lên tới gần 800 tấn.

Ra quyết định khởi tố Huỳnh Thị Mến SN 1979
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