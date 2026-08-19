Khám xét nơi làm tiền giả, bắt giữ Nguyễn Hồng Ngọc Thảo và toàn bộ đối tượng trong đường dây

Từ một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi là tiền giả, cảnh sát đã bóc gỡ đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả liên tỉnh.

Ngày 18/8, Công an TP. Cần Thơ thông tin, từ một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi là tiền giả được người dân kịp thời phát hiện, trình báo, chỉ trong thời gian rất ngắn, Công an TP.Cần Thơ đã lần theo từng mắt xích, bóc gỡ đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.

Vụ việc bắt đầu vào khoảng 9 giờ ngày 6/8, khi Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo của một người dân trên địa bàn về việc có đối tượng sử dụng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi là tiền giả để thanh toán.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân An phối hợp Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế nhanh chóng xác minh, truy vết.

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định được đối tượng sử dụng tiền giả, khám xét nơi cất giấu và thu giữ hàng chục tờ tiền nghi giả mệnh giá 500.000 đồng.

Nhận định vụ việc không đơn thuần là hành vi sử dụng tiền giả riêng lẻ, các lực lượng lập tức mở rộng truy xét.

Từ Cần Thơ, các tổ công tác liên tục lần theo dấu vết đối tượng đến địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt làm rõ các đối tượng mua bán, tàng trữ, tiêu thụ và trực tiếp làm tiền giả.

Đặc biệt, đến tối 7/8, lực lượng Công an đã bắt được Huỳnh Quốc Thanh - đối tượng cầm đầu hành vi làm tiền giả - cùng người giúp sức; đồng thời khám xét, thu giữ hàng trăm tờ tiền giả cùng máy in màu, máy tính, mực in và nhiều công cụ phục vụ việc làm tiền giả.

Từ đối tượng đầu tiên (Nguyễn Hồng Ngọc Thảo) bị phát hiện, cơ quan chức năng đã lần ra toàn bộ các đối tượng có liên quan (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, ngày 8/8, lực lượng Công an TP.Cần Thơ bắt thêm một đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh, qua đó tiếp tục làm rõ các mắt xích trong đường dây.

Chỉ từ một tin báo ban đầu của người dân tại phường Tân An, các lực lượng đã nhanh chóng lần ra được từ người sử dụng đến người mua bán, trung gian và đối tượng trực tiếp tổ chức làm tiền giả, bóc gỡ đường dây hoạt động trên nhiều địa bàn trước khi số tiền giả tiếp tục được đưa ra lưu hành.

Đối tượng Huỳnh Quốc Thanh được xác định là đối tượng cầm đầu bị cơ quan chức năng bắt giữ cùng tang vật là các công cụ, thiết bị dùng để làm tiền giả (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Kết quả giám định xác định 623 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng, với tổng trị giá theo mệnh giá là hơn 283 triệu đồng, đều là tiền giả. Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can có liên quan theo quy định pháp luật.

Các bị can gồm: Nguyễn Hồng Ngọc Thảo, SN 2004, trú tại phường Tân An, TP.Cần Thơ; Trần Quốc Khải, SN 2000, trú tại xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp; Bùi Văn Cường SN 1988, trú tại xã Định Mỹ, tỉnh An Giang; Huỳnh Quốc Thanh, SN 1998, trú tại xã Trà Vòng, tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Trần Quốc Định, SN 2001, trú tại xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Đức Cường, SN 2007, thường trú tại Bon Ta Mung, xã Trường Xuân, tỉnh Đắk Nông.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây “làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” liên tỉnh gồm: (1) Huỳnh Quốc Thanh (đối tượng cầm đầu); (2) Bùi Văn Cường; (3) Trần Quốc Khải; (4) Nguyễn Trần Quốc Định; (5) Nguyễn Hồng Ngọc Thảo và (6) Nguyễn Đức Cường (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Từ khi tiếp nhận tin báo đến khi lần ra đối tượng cầm đầu, nơi làm tiền giả và tiếp tục bắt giữ các mắt xích của đường dây tại nhiều tỉnh, thành phố chỉ diễn ra trong hơn hai ngày. Tốc độ truy xét, mở rộng vụ án cho thấy sự quyết liệt của các lực lượng Công an TP.Cần Thơ trong tổ chức điều tra, không để các đối tượng có thời gian đối phó, tẩu tán tang vật và tiếp tục đưa tiền giả ra lưu hành.

Vụ án cũng cho thấy mỗi nguồn tin có giá trị từ quần chúng Nhân dân đều có thể trở thành cơ sở quan trọng để lực lượng Công an triển khai các biện pháp xác minh, điều tra, phát hiện tội phạm. Người dân, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch bằng tiền mặt; khi phát hiện tiền có dấu hiệu bất thường hoặc nghi là tiền giả, cần nhanh chóng thông báo và cung cấp thông tin cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xác minh, xử lý.