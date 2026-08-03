Khám xét, bắt tạm giam Mai Văn Lạc SN 1985

Từ ngày 20/7 đến khi bị bắt, Mai Văn Lạc khai nhận đã thực hiện gần 10 vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản.

Ngày 2/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương xác lập chuyên án đấu tranh, nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án là Mai Văn Lạc (SN 1985, trú xã Tây Hồ, hiện ở phường An Khê, thành phố Đà Nẵng).

Đối tượng Mai Văn Lạc tại cơ quan công an (Ảnh: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, từ giữa tháng 6/2026, lực lượng Cảnh sát hình sự ghi nhận nhiều vụ xe ô tô đỗ trên các tuyến đường vào ban đêm bị đập vỡ kính, lục soát và lấy trộm tài sản.

Với quyết tâm sớm làm rõ vụ việc, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 28/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung truy xét.

Từ việc phân tích phương thức, thủ đoạn gây án, kết hợp rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự và mới chấp hành xong án phạt tù, Ban chuyên án đã xác định Mai Văn Lạc là đối tượng nghi vấn.

Lạc có 7 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 1/2026, không có nghề nghiệp ổn định và có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, kinh tế.

Ngày 29/7, sau khi thu thập, củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Mai Văn Lạc. Ban đầu đối tượng quanh co, chối tội, song trước các chứng cứ không thể chối cãi, Lạc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối tượng thực nghiệm lại hiện trường (Ảnh: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng).

Theo lời khai của đối tượng, do không có việc làm, cần tiền tiêu xài, Lạc chuẩn bị kìm bấm, tua vít, găng tay, áo khoác có mũ trùm đầu rồi điều khiển xe máy lang thang trên các tuyến đường vào khoảng nửa đêm để tìm những ô tô đỗ ven đường, không có người trông coi. Khi phát hiện sơ hở, đối tượng dùng dụng cụ đập vỡ kính xe, lục soát và lấy toàn bộ tài sản có giá trị bên trong.

Từ ngày 20/7 đến khi bị bắt, Lạc khai nhận đã thực hiện gần 10 vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Riêng rạng sáng 26/7, tại khu vực đường Hà Hồi - Phú Lộc 14 (phường Thanh Khê), đối tượng liên tiếp đập vỡ kính 4 xe ô tô, lấy trộm khoảng 7 triệu đồng tiền mặt, cùng ngoại tệ và nhiều tài sản có giá trị khác.

Quá trình khám xét, Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ điều tra, gồm xe mô tô gây án, kìm bấm, tua vít, đèn pin, ngoại tệ, sạc dự phòng, quần áo và các dụng cụ đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Mai Văn Lạc về các hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Hủy hoại tài sản"; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ án có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.







