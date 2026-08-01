Bộ Công an phục hồi điều tra, truy bắt nguyên kế toán Cục điện ảnh Phạm Thanh Hải

Bộ Công an đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự và phục hồi điều tra bị can đối với Phạm Thanh Hải, nguyên kế toán Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7.

Ngày 30/7, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin: Vào đầu tháng 6/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và quyết định truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị can Phạm Thanh Hải (sinh ngày 16/10/1977, trú tại Tổ dân phố 23, xã Thư Lâm, TP Hà Nội. Nghề nghiệp: nguyên kế toán viên Cục Điện ảnh; hiện tại đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, chưa xác định nơi ở).

Bị can Phạm Thanh Hải (Ảnh: Bộ Công an).

Để phục vụ yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử và truy bắt, vận động đối tượng truy nã đầu thú, Cục Cảnh sát kinh tế thông báo: Do Phạm Thanh Hải bỏ trốn, không có mặt tại nơi cư trú; nên C46 đã ra Quyết định truy nã toàn quốc số 02/C46-P10 ngày 03/6/2011 và Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can số 01/C46(P10) ngày 11/5/2012.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ.

Yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng liên quan vụ án theo quy định tại Điều 16, Điều 60 Bộ luật TTHS năm 2015; trong trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa, sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử.

Mọi thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ Điều tra viên Nguyễn Quang Tuấn, số điện thoại 0985051166 (Phòng 3/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu, địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội).