Khách mới mở tài khoản được 8 năm nhưng app hiện khoản vay 349 triệu đồng từ 25 năm trước, ngân hàng lập tức vào cuộc xác minh

Vụ việc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc, buộc ngân hàng địa phương phải vào cuộc xác minh.

Ngày 28/4/2026, anh Lưu, 44 tuổi, sống tại huyện Túc Ninh, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng nhập vào ứng dụng Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC). Khi vô tình mở mục "Khoản vay của tôi", anh phát hiện trong phần "Đã tất toán" xuất hiện một khoản "Vay mua nhà thương mại lần đầu dành cho cá nhân", được ký vào ngày 20/7/2001 với giá trị 90.000 NDT (349 triệu đồng).

Điều khiến anh Lưu không khỏi nghi ngờ là vào thời điểm năm 2001, anh mới 19 tuổi, chưa từng làm thủ tục vay mua nhà tại ICBC và cũng chưa bao giờ nhận khoản tiền vay này.

Đáng chú ý hơn, chiếc thẻ ngân hàng mà anh đang sử dụng chỉ được mở vào năm 2018, tức sau thời điểm khoản vay được ghi nhận tới 17 năm.

"Tôi chưa bao giờ làm khoản vay này", anh Lưu chia sẻ.

Anh Lưu cho biết, vào năm 2001, anh làm việc tại một nhà hàng ở thị trấn với mức lương được trả bằng tiền mặt hằng tháng. Bố mẹ anh đều là nông dân, em trai khi đó vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành. Tài sản duy nhất của gia đình chỉ là căn nhà cũ ở quê được sửa chữa, xây lại vào năm 2008.

Kết quả tra cứu đăng ký bất động sản do Cục Tài nguyên thiên nhiên và Quy hoạch huyện Túc Ninh cấp cũng xác nhận anh Lưu chỉ sở hữu một căn nhà tại khu vực nông thôn, hoàn toàn không có bất kỳ căn hộ thương mại nào đứng tên. Không chỉ vậy, tài khoản nhận tiền giải ngân và tài khoản dùng để trả nợ của khoản vay này đều là những số tài khoản xa lạ mà anh Lưu chưa từng sử dụng.

Ngày 19/5/2026, phía ngân hàng cho biết khoản vay nói trên đã được tất toán từ năm 2002 nên toàn bộ hồ sơ giấy liên quan đã bị tiêu hủy theo quy định lưu trữ. Đối với tài khoản trả nợ, ngân hàng cho biết tài khoản này cũng đã đóng từ lâu nên chi nhánh hiện chưa thể xác minh được thông tin, nhưng sẽ đề nghị ngân hàng cấp trên hỗ trợ tra cứu.

Theo hồ sơ khoản vay do anh Lưu được phép tiếp cận, dư nợ hiện bằng 0. Khoản vay từng bị ghi nhận quá hạn vào tháng 1/2002 nhưng đã được tất toán trước hạn ngay trong tháng kế tiếp. Toàn bộ quá trình từ lúc giải ngân đến khi trả hết nợ chỉ kéo dài hơn 6 tháng.

Ngay ngày hôm sau, anh Lưu đã đến Cục Giám sát và Quản lý tài chính quốc gia khu vực Thương Châu để phản ánh vụ việc. Cơ quan này cho biết sẽ yêu cầu ICBC nhanh chóng xác minh và xử lý.

Anh Lưu cho biết trước đó cũng đã trình báo vụ việc với Công an huyện Túc Ninh nhằm làm rõ liệu có dấu hiệu bị mạo danh để vay vốn hay không. Tuy nhiên, cơ quan công an trả lời rằng vụ việc đã vượt quá thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên không đủ điều kiện khởi tố.

Đến ngày 22/5/2026, anh Lưu tiết lộ rằng chi nhánh ICBC huyện Túc Ninh đã liên hệ và cho biết đang làm việc với ngân hàng cấp trên. Ngân hàng cam kết sẽ xóa thông tin khoản vay khỏi hệ thống, đồng thời gửi lời xin lỗi công khai vì những phiền toái mà sự việc gây ra cho khách hàng này.

(Theo Sina)