Khách gửi tiết kiệm với lãi suất 8,5%/năm, 2 năm sau phát hiện tiền bị chuyển đi mua bảo hiểm, ngân hàng Ấn Độ khẳng định: “Khách tự nguyện tham gia”

Gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng từ năm 2018 nhưng đến năm 2020, người phụ nữ Ấn Độ mới phát hiện số tiền của mình đã bị sử dụng để mua hợp đồng bảo hiểm.

Tháng 6/2025, Ủy ban Giải quyết tranh chấp người tiêu dùng tại quận Ghaziabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã ra phán quyết yêu cầu một công ty bảo hiểm hoàn trả 350.000 rupee (hơn 96 triệu đồng) cho một khách hàng. Theo đó, khoản tiền mà người phụ nữ này gửi để mở sổ tiết kiệm cho con gái lại bị chuyển thành phí đóng bảo hiểm nhân thọ mà không có sự đồng ý của bà. Trong vụ việc này, tòa án Ấn Độ cho rằng cả ngân hàng và công ty bảo hiểm đều có thiếu sót trong việc cung cấp dịch vụ.

Sự việc bắt đầu từ năm 2017 khi một nhân viên của AU Small Finance Bank tên Rohit Jain giới thiệu bà Ritu Garg mở một khoản tiền tiết kiệm có kỳ hạn cho con gái. Theo lời tư vấn, khoản tiền gửi sẽ được hưởng mức lãi suất 8,5%/năm.

Thấy lãi suất hấp dẫn, bà Garg quyết định tham gia và lần lượt gửi tiền thành 2 đợt vào năm 2018 và 2019. Tuy nhiên, thay vì được mở sổ tiết kiệm như thỏa thuận, số tiền này lại bị chuyển sang một công ty bảo hiểm để đóng phí cho một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Bà Garg cho biết phải đến năm 2020, khi được người quản lý danh mục đầu tư thông báo, bà mới biết số tiền gửi của mình đã được sử dụng để mua bảo hiểm. Năm 2021, bà Ritu Garg đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Giải quyết tranh chấp người tiêu dùng.

Về phía công ty bảo hiểm, đơn vị này bác bỏ cáo buộc, cho rằng khách hàng đã nhận đầy đủ bộ hồ sơ hợp đồng. Công ty lập luận bà Garg không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào trong 15 ngày cân nhắc kể từ khi được cấp hợp đồng bảo hiểm, do đó không có cơ sở cho rằng việc tham gia bảo hiểm là trái ý muốn.

Trong khi đó, phía ngân hàng cũng phủ nhận trách nhiệm trong vụ việc này. Ngân hàng cho rằng nhân viên của họ không hề tư vấn khách hàng mở tiền gửi có kỳ hạn như nội dung đơn khiếu nại, đồng thời khẳng định bà Garg đã tự nguyện tham gia hợp đồng bảo hiểm.

Sau khi xem xét chứng cứ và lập luận của các bên, hội đồng xét xử do Chủ tịch Praveen Kumar Jain và thành viên RP Singh chủ trì nhận định bà Garg đã nhiều lần yêu cầu hoàn trả số tiền trong năm 2020.

Mặc dù khách hàng liên tục gửi thư tới ngân hàng, khẳng định khoản tiền đã bị chuyển thành hợp đồng bảo hiểm mà không có sự đồng ý của mình, phía ngân hàng vẫn trả lời rằng lợi nhuận của sản phẩm bảo hiểm sẽ tương đương với gửi tiết kiệm có kỳ hạn.

Đáng chú ý, công ty bảo hiểm cũng khai trước Ủy ban rằng khoản phí bảo hiểm đã được hoàn trả cho khách hàng. Tuy nhiên, đơn vị này không cung cấp được bất kỳ tài liệu hay chứng cứ nào chứng minh việc hoàn tiền đã được thực hiện.

Từ các tài liệu thu thập được, Ủy ban kết luận cả ngân hàng và công ty bảo hiểm đều có hành vi cung cấp dịch vụ không đúng quy định, vi phạm nghĩa vụ đối với khách hàng theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng của Ấn Độ.

Theo phán quyết, công ty bảo hiểm phải hoàn trả 350.000 rupee (hơn 96 triệu đồng) cho bà Garg, đồng thời trả thêm lãi suất 6%/năm, tính từ thời điểm khách hàng nộp đơn khiếu nại.

Bên cạnh đó, cả ngân hàng và công ty bảo hiểm đều bị buộc phải bồi thường thêm 5.000 rupee (hơn 1,3 triệu đồng) cho bà Garg trong vòng 45 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực. Vụ việc kết thúc tại đây.

(Theo The Time of India)