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Kênh đào Funan Techo vẫn tiến triển: Thủ tướng Campuchia công bố kế hoạch giao thông đầy tham vọng

Duy Nguyễn
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Chính phủ Campuchia tiếp tục ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không với khẩu hiệu “Nơi nào có đường, nơi đó có hy vọng”.

Hãng tin Fresh News (Campuchia) đưa tin, tại lễ khánh thành Quốc lộ số 7 (Skun-Kampong Cham) ở tỉnh Kampong Cham vào ngày 7/7, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định việc xây dựng kênh đào Funan Techo đang tiến triển theo đúng kế hoạch nhằm cải thiện mạng lưới giao thông vận tải của Campuchia và tăng cường vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.

"Chúng ta [Campuchia] sẽ tiếp tục phát triển các tuyến đường thủy, đặc biệt là kênh đào Funan, nối liền sông Mekong và hồ Tonle Sap với biển. Trong tương lai, nông sản sẽ không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào vận tải đường bộ; đường thủy có thể vận chuyển trực tiếp", ông Hun Manet nói.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại lễ khánh thành Quốc lộ số 7 (Skun-Kampong Cham) tại tỉnh Kampong Cham, Campuchia, vào ngày 7/7/2026. Ảnh: Fresh News

Nhân dịp này, Thủ tướng Campuchia cũng công bố kế hoạch cải tạo các tuyến đường thủy từ Phnom Penh đến Kampong Chhnang, Kampong Cham và cuối cùng là tỉnh Kratie. Một cảng đa năng đang được xây dựng ở Kratie, đồng thời các cảng sông khác cũng đang được lên kế hoạch để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa. Các tuyến đường thủy trong khu vực Tonle Sap cũng sẽ được nâng cấp.

Ông Hun Manet nhấn mạnh rằng chính phủ Campuchia tiếp tục ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không với khẩu hiệu “Nơi nào có đường, nơi đó có hy vọng”.

Ông cho biết thêm rằng chiến lược giao thông vận tải dài hạn của Campuchia tích hợp đường bộ, đường thủy và đường sắt. Chính phủ nước này sẽ tiếp tục nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có đồng thời nghiên cứu các dự án mở rộng đường sắt trong tương lai để cải thiện việc vận chuyển hàng hóa, giảm tắc nghẽn và giảm chi phí vận chuyển.

Theo Quy hoạch tổng thể về hệ thống vận tải đa phương thức và logistics của Campuchia giai đoạn 2023-2033, chính phủ nước này có kế hoạch phát triển 11 trung tâm logistics lớn trên toàn quốc.

Thủ tướng Hun Manet còn cho biết chính phủ Campuchia đã ban hành các chính sách và khung pháp lý nhằm tăng cường hệ thống giao thông và hậu cần của Campuchia phù hợp với nhu cầu phát triển của nước này.

Theo Fresh News, kênh đào Funan Techo - một dự án đường thủy nội địa chiến lược của Campuchia - sẽ trải dài khoảng 180 km, nối sông Mekong với biển thông qua mạng lưới kênh đào và sông tự nhiên xuyên qua các địa phương Phnom Penh, Kandal, Takeo, Kampot và Kep.

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