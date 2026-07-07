Hai đội tuần tra đi ngang qua nhau, mìn bỗng nổ, 4 binh sĩ bị thương: Campuchia - Thái Lan phản ứng sao?

Thái Lan phủ nhận trách nhiệm về vụ nổ ngày 5/7 tại khu vực tranh chấp, cho rằng binh lính Campuchia đã giẫm phải "mìn chưa được lập bản đồ do chính lực lượng của họ để lại".

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 7/7 đưa tin, Campuchia đã mở cuộc điều tra về một vụ nổ tại khu vực biên giới tranh chấp khiến 4 binh sĩ bị thương – một vụ việc lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội cuối tuần trước khi cơ quan có liên quan của nước này xác nhận.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết trong một tuyên bố rằng vụ nổ xảy ra vào khoảng 12 giờ 35 phút trưa ngày 5/7 tại một vườn điều ở làng Chouk Kruos, huyện Banteay Ampil, tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia. Một đội tuần tra biên giới Campuchia đã đối mặt với một đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan đang hoạt động ở phía bên kia hàng rào dây thép gai.

"Ngay sau khi hai đội tuần tra đi ngang qua nhau, một vật liệu nổ đã phát nổ phía sau đội tuần tra của chúng tôi, mảnh văng làm bị thương bốn binh sĩ Campuchia", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết. "Các binh sĩ bị thương hiện đang được các đội y tế và nhân viên liên quan chăm sóc y tế chu đáo."

Bộ này cho biết các đội chỉ huy tiền tuyến và đội chuyên gia đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân vụ nổ.

Phía Campuchia khẳng định vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và các tuyên bố hòa bình đã ký kết vào tháng 10 và tháng 12/2025.

“Cam kết này được đưa ra nhằm mục đích đảm bảo sự phục hồi nhanh chóng, khôi phục lại trạng thái bình thường và xây dựng hòa bình, ổn định lâu dài”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết thêm.

Ảnh tư liệu về Lữ đoàn Can thiệp số 5 của Campuchia đóng quân ở tiền tuyến tại tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia. Nguồn: Bộ Quốc phòng Campuchia

Trong khi đó, theo Khmer Times, Quân đội Hoàng gia Thái Lan phủ nhận sự liên quan, cho rằng vụ việc là do phía Campuchia tự gây ra.

Thiếu tướng Winthai Suvaree - người phát ngôn của Quân đội Hoàng gia Thái Lan, khẳng định vụ nổ xảy ra hoàn toàn trong lãnh thổ Campuchia. Ông cho biết binh lính Thái Lan đang tiến hành nhiệm vụ tuần tra an ninh theo thường lệ để bảo vệ các công trình xây dựng đường sá ở phía biên giới của họ thì phát hiện binh lính Campuchia đang theo dõi hoạt động của họ.

“Giới chức [Thái Lan] tin rằng những binh sĩ Campuchia mới được triển khai, có thể thiếu kinh nghiệm và sự quen thuộc với địa hình hiểm trở ở vùng biên giới, đã vô tình giẫm phải mìn chưa được lập bản đồ do chính lực lượng của họ để lại”, ông Winthai cho biết.