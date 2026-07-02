Sau 12 năm đàm phán, Campuchia và Mỹ ký kết thỏa thuận 'Bầu trời Mở'

Lễ ký kết diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, DC, vào ngày 30/6/2026.

Tờ Phnom Penh Post ngày 1/7 đưa tin, Chính phủ Campuchia và Mỹ đã ký kết thỏa thuận vận tải hàng không song phương “Bầu trời Mở” đầu tiên - một thỏa thuận mang tính bước ngoặt được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho ngành hàng không của cả hai nước, đặc biệt là giúp ngành hàng không dân dụng Campuchia đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Lễ ký kết diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, DC, vào ngày 30/6/2026. Thỏa thuận được ký bởi Bộ trưởng phụ trách Cục Hàng không Dân dụng Nhà nước Campuchia (SSCA) Mao Havannall và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau.

Thỏa thuận “Bầu trời Mở” được ký bởi Bộ trưởng phụ trách Cục Hàng không Dân dụng Nhà nước Campuchia Mao Havannall (trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau (phải). Ảnh: Phnom Penh Post

“Thỏa thuận này là thỏa thuận vận tải hàng không song phương đầu tiên giữa hai nước và sẽ đưa mối quan hệ vận tải hàng không dân dụng giữa Campuchia và Mỹ lên tiêu chuẩn hiện đại cao nhất”, tuyên bố của SSCA cho biết.

Sinn Chansereyvutha - người phát ngôn của SSCA - lưu ý rằng thỏa thuận mang tính bước ngoặt này diễn ra sau khi Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) gần đây đã phê duyệt gói tài trợ trị giá 100 triệu USD để hỗ trợ phát triển Sân bay Quốc tế Techo của Campuchia, nhấn mạnh mối quan hệ thương mại ngày càng phát triển giữa Campuchia và Mỹ.

Ông nói thêm rằng thỏa thuận “Bầu trời Mở” sẽ cho phép các hãng hàng không cung cấp dịch vụ vận tải hàng không với giá cả phải chăng hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn cho hành khách và các nhà khai thác hàng hóa, đồng thời thúc đẩy du lịch và thương mại giữa hai nước.

Thỏa thuận này cũng cấp quyền vận chuyển hàng hóa theo nguyên tắc "Quyền tự do thứ bảy" cho dịch vụ vận tải hàng không, cho phép các hãng hàng không vận chuyển hàng hóa khai thác các chuyến bay giữa Mỹ và các nước thứ ba mà không cần phải quá cảnh tại Campuchia.

Ông Chansereyvutha cho biết: “Việc ký kết thỏa thuận 'Bầu trời Mở' này nhằm mục đích mở cửa thị trường và mang lại lợi ích cho tất cả các doanh nghiệp, người lao động và du khách Campuchia và Mỹ.”

“Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet, Campuchia vẫn cam kết mở rộng hợp tác hàng không dân dụng quốc tế với các nước đối tác bằng cách theo đuổi thêm các thỏa thuận vận tải hàng không và tăng cường các khuôn khổ hàng không song phương hiện có”, ông nói thêm.

Trao đổi với tờ Khmer Times, nhà kinh tế nổi tiếng người Campuchia Duch Darin cho biết việc ký kết thỏa thuận "Bầu trời Mở" giữa Campuchia và Mỹ là một bước phát triển tích cực cho nền kinh tế Campuchia về lâu dài.

“Điều này là do thỏa thuận này có tiềm năng tăng cường cạnh tranh trong lĩnh vực hàng không, cải thiện sự thuận tiện trong đi lại và tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Kết quả là, nó cũng có thể giúp củng cố xuất khẩu của Campuchia, đặc biệt là đối với các sản phẩm có giá trị cao phụ thuộc vào vận tải hàng không để giao hàng hiệu quả”, ông lưu ý.

Sân bay Quốc tế Techo ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP

Trước đó, vào ngày 5/6, ông Hunt VanderToll - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương - đã có cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao của Chính phủ Campuchia tại Phnom Penh để thảo luận về các vấn đề song phương và hợp tác kinh tế.

Một kết quả quan trọng của cuộc thảo luận là sự tiến triển trong thỏa thuận "Bầu trời Mở", kết thúc 12 năm đàm phán và nhằm mục đích mở rộng các chuyến bay thương mại, du lịch và thương mại song phương.

Ông Hunt cũng hoan nghênh kế hoạch đầu tư của DFC vào Sân bay Quốc tế Techo - một động thái được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể khả năng kết nối khu vực.

Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia Sun Chanthol cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 5/6 rằng: “Cả hai quốc gia đều kỳ vọng cao rằng việc thiết lập đường bay thẳng sẽ thúc đẩy đáng kể đầu tư của Mỹ vào Campuchia, tăng cường thương mại song phương và thúc đẩy tăng trưởng du lịch và lượng khách giữa hai nước.”

Theo Bộ Du lịch Campuchia, trong 5 tháng đầu năm 2026, có 91.020 du khách Mỹ đến thăm Campuchia, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt (GDCE) của Campuchia, kim ngạch thương mại song phương giữa Campuchia và Mỹ đạt 5,96 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Campuchia đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 5,73 tỷ USD sang Mỹ, tăng 31,5%; trong khi nhập khẩu 231 triệu USD từ Mỹ, tăng 92,5%.