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Kem đánh răng trộn với nước rửa chén, dầu gội hay baking soda sẽ ra sao? 4 mẹo dọn nhà khiến hội chị em tò mò muốn thử ngay

Tiểu Mai
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Không ít mẹ đảm phải thốt lên: Không ngờ tuýp kem đánh răng bé xíu lại nhiều công năng đến thế.

Có những mẹo làm sạch nhà cửa nghe qua tưởng chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà khi được các mẹ truyền tai nhau trên mạng xã hội, lại khiến hội chị em tò mò muốn thử ngay. Một trong số đó chính là dùng kem đánh răng để vệ sinh đồ dùng trong nhà.

Từ làm sạch vết bẩn trên một số bề mặt đến xử lý những vết ố nhỏ, đủ kiểu mẹo được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa: hóa ra tuýp kem đánh răng bé xíu lại nhiều công năng đến thế.

Kem đánh răng + nước rửa chén: Làm sạch bồn rửa mặt, vòi nước, vòi hoa sen

Kem đánh răng và nước rửa chén: Một thứ thường dùng để làm sạch răng miệng, một thứ chuyên xử lý dầu mỡ bát đĩa, nghe có vẻ chẳng liên quan nhưng lại được nhiều người chia sẻ như một cách hỗ trợ vệ sinh các bề mặt trong phòng tắm.

Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 1.
Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 2.

(Nguồn: @bancongxanh0)

* Cách làm:

- Một ít kem đánh răng trộn đều với nước rửa chén.

- Dùng túi nilong vò vào hỗn hợp đó rồi lau bồn rửa mặt, làm sạch vòi nước, vòi hoa sen...

- Rửa lại với nước và lau bằng khăn khô là sạch.

Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 3.
Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 4.

(Nguồn: @bancongxanh0)

Chỉ vài thao tác đơn giản, khu vực nhà tắm đã gọn gàng, sạch sẽ hơn mà không cần pha trộn quá nhiều loại nước tẩy rửa.

Kem đánh răng + dầu gội đầu: Làm sạch, khử mùi bồn cầu từ trong ra ngoài

Nhắc đến vệ sinh bồn cầu, hẳn nhiều mẹ sẽ nghĩ ngay đến những chai nước tẩy rửa chuyên dụng. Thế nhưng, trên mạng xã hội còn có một mẹo khiến không ít chị em tò mò: kết hợp kem đánh răng với dầu gội đầu để làm sạch bồn cầu từ trong ra ngoài.

* Cách làm:

- Bơm một ít kem đánh răng và dầu gội ra lắp bồn cầu, trộn đều lên.

- Dùng bàn chải trà sạch phần lắp trước, rồi đến cách ngóc ngách bồn cầu.

- Sau đó cọ bên trong bồn cầu.

- Xả nước rửa sạch lại là sạch bong.

Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 5.
Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 6.

(Nguồn: @gocnhonhagonxinh.social)

Muốn bồn cầu sạch thơm, đôi khi bí quyết không nằm ở một công thức càng lạ càng hay, mà ở việc chọn đúng sản phẩm và vệ sinh đều đặn. Các mẹ cứ nhớ nguyên tắc ấy là đã tiết kiệm được kha khá công sức dọn dẹp rồi.

Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 7.
Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 8.

(Nguồn: @gocnhonhagonxinh.social)

Kem đánh răng + baking soda + nước rửa chén: Combo làm sạch sàn nhà vệ sinh

Một công thức được các mẹ chia sẻ khá rôm rả trên mạng xã hội là kết hợp kem đánh răng, baking soda và nước rửa chén để vệ sinh sàn nhà tắm. Nghe qua tưởng đâu phải chuẩn bị cả bộ dụng cụ chuyên nghiệp, hóa ra toàn những món quen thuộc trong nhà.

Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 9.
Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 10.

(Nguồn: @tinhstore85)

Để sàn nhà vệ sinh sạch sẽ, các mẹ nên ưu tiên dung dịch vệ sinh phù hợp với chất liệu sàn nhà, bồn cầu, bồn rửa mặt... vừa làm sạch, khử vết ố vàng, khử mùi vừa bảo vệ da tay của bạn.

Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 11.
Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 12.

(Nguồn: @tinhstore85)

Bôi trực tiếp kem đánh răng vào các vết vàng ở viền gạch sàn nhà tắm để làm sạch

Những đường viền gạch trong nhà tắm sau một thời gian sử dụng thường dễ ngả vàng, bám bẩn, khiến sàn nhà trông kém sạch sẽ dù đã lau chùi thường xuyên.

Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 13.
Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 14.

(Nguồn: @nhadepkhongkho03)

Một mẹo được các mẹ truyền tai nhau là bôi một lượng nhỏ kem đánh răng trực tiếp lên vết ố, để trong thời gian ngắn rồi dùng bàn chải mềm chà nhẹ, sau đó rửa sạch bằng nước. Cách làm nghe khá đơn giản, nhưng hiệu quả còn tùy vào loại vết bẩn và chất liệu gạch, đường viền gạch.

Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 15.
Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 16.

(Nguồn: @nhadepkhongkho03)

Ngay cả khung vực sàn nhà tắm bị ố vàng hay bị mốc, chỉ cần lấy một ít kem đánh răng và bàn chải cọ sạch rồi xả nước là sàn nhà lại sạch bong không dấu vết gì.

Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 17.
Kem đánh răng và mẹo dọn nhà đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian 2026 - Ảnh 18.

(Nguồn: @tamtinthinhlovecleaner)

Hóa ra, những mẹo dọn nhà đôi khi bắt đầu từ chính những món đồ quen thuộc nhất. Các mẹ cứ chọn lọc cách làm phù hợp, thử đúng chỗ và biến chuyện nhà cửa thành việc nhẹ nhàng hơn mỗi ngày nhé!

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Tags

mẹo dọn dẹp

giải pháp thoát mùi

nhà vệ sinh

kem đánh răng

Baking Soda

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