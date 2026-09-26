Làm gì khi sàn nhà tắm bị ướt?

Sàn nhà tắm bị ướt sau khi sử dụng là chuyện khó tránh.

Sàn nhà tắm bị ướt sau khi sử dụng chưa hẳn là chuyện bất thường. Thay vì cố giữ cho cả phòng tắm luôn khô ráo, gia đình nên để ý xem nước đang tập trung ở đâu, mặt sàn khi ướt trơn trượt thế nào và có vị trí nào bị đọng nước dù đã gạt qua hay không.

Lúc tắm rửa, nước bắn ra xung quanh là điều hoàn toàn tự nhiên. Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc ngăn sàn không bao giờ ướt, mà là xử lý ra sao để lối đi lại không trở thành nơi nguy hiểm cho các thành viên trong nhà.

Theo Cơ quan An toàn và Sức khỏe Anh (HSE), sàn nhà sau khi lau vẫn tiềm ẩn rủi ro trượt ngã nếu còn đọng nước. Việc dọn dẹp sạch sẽ vì vậy không đồng nghĩa với việc mặt sàn đã đủ an toàn để bước lên ngay lập tức.

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Đừng chỉ nhìn xem sàn nhà tắm có sạch không

Nước trong nhà tắm thường lẫn thêm xà phòng, dầu gội và cặn bẩn. Theo Cơ quan An toàn và Sức khỏe Anh (HSE), nguy cơ trượt ngã phụ thuộc lớn vào sự kết hợp giữa chất liệu gạch và các chất bám trên bề mặt. Vì vậy, nền nhà tắm đi rất bám chân lúc khô vẫn có thể trơn trượt bất ngờ khi ướt.

Sau khi tắm, gia đình nên dùng cây gạt đẩy bớt nước thừa về phía cống thoát để sàn nhanh khô hơn. HSE cho biết thói quen này giúp loại bỏ phần lớn nước đọng và rút ngắn đáng kể thời gian chờ. Trường hợp vừa cọ rửa xong, nhà có trẻ nhỏ hoặc người già đi lại không vững nên hạn chế bước vào khu vực chưa khô hoàn toàn.

Thảm chống trượt không thể bảo vệ toàn bộ sàn nhà tắm

Phản xạ quen thuộc của nhiều gia đình khi thấy sàn trơn là trải thêm thảm. Thảm chống trượt phát huy tác dụng rất tốt nếu đặt đúng vị trí, nhưng lại không thể làm khô những khu vực xung quanh. Nếu thảm bị xê dịch, cong mép hoặc phần sàn từ chỗ tắm bước ra cửa vẫn đọng nước, nguy cơ trượt ngã vẫn xảy ra.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng khuyên nên dùng thảm cao su hoặc dán dải chống trượt trong khu vực tắm. Tuy nhiên, một vật dụng đơn lẻ không thể thay thế việc giữ cho toàn bộ bề mặt sàn luôn khô ráo và sạch sẽ.

Dấu hiệu không nên bỏ qua

Nước đọng lại trong khu vực tắm sau khi sử dụng là điều hoàn toàn bình thường, nhưng một vũng nước xuất hiện liên tục ở lối đi, sát chân tường hay phía bên ngoài lại là chuyện khác. Nếu đã dùng cây gạt nước mà một vị trí vẫn thường xuyên bị đọng, gia đình nên kiểm tra xem nước tràn ra từ lúc tắm, thiết bị rò rỉ hay do mặt sàn thoát nước kém.

Theo Quy chuẩn xây dựng quốc tế (IPC và IRC), mặt sàn khu vực tắm luôn được thiết kế dốc đều về phía cống thoát để nước chảy đi nhanh nhất. Điều này cho thấy việc thoát nước phụ thuộc rất lớn vào kỹ thuật thi công ngay từ đầu, chứ không đơn thuần do thói quen dọn dẹp hàng ngày.

Nếu sàn nhà tắm trước đây thoát nước nhanh nhưng dạo này lại rút chậm, gia đình nên kiểm tra xem đường ống có bị vướng tóc hay cặn bẩn không. Trường hợp nước vẫn đọng lại một chỗ, có dấu hiệu rò rỉ hoặc nghi ngờ do làm sai độ dốc, hỏng lớp chống thấm... cách tốt nhất là gọi thợ chuyên môn đến kiểm tra trước khi tính chuyện sửa chữa.