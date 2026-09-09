Nhiều gia đình có thói quen thả viên tẩy bồn cầu vào két nước rồi để sản phẩm tự tan sau mỗi lần xả.

Thả viên tẩy vào két nước giúp bồn cầu tự động làm sạch sau mỗi lần xả, nhưng đây lại là thói quen dễ gây hỏng hóc thiết bị. Két nước chứa nhiều linh kiện quan trọng như van cấp, phao ngắt và bộ đóng mở đường xả. Việc sử dụng sai sản phẩm hoặc thả sai vị trí không chỉ làm giảm tuổi thọ bồn cầu mà còn làm phát sinh chi phí sửa chữa.

1. Thả nhầm loại viên tẩy chỉ dùng trong lòng bồn cầu

Viên tẩy có nhiều dạng, từ loại treo dưới vành đến loại đặt trong két nước. Chúng không thể thay thế cho nhau. Nếu nhãn chỉ ghi dùng trong lòng bồn, việc đưa viên tẩy vào két nước có thể khiến hóa chất tiếp xúc với những bộ phận vốn không được thiết kế cho cách vệ sinh này.

Thả viên tẩy vào két nước giúp bồn cầu tự động làm sạch sau mỗi lần xả (Ảnh minh họa)

Tài liệu từ thương hiệu Fluidmaster cảnh báo việc dùng viên thả chứa clo hoặc chất tẩy rửa mạnh trong két nước sẽ làm hủy hoại các linh kiện cao su, dán tem từ chối bảo hành nếu xảy ra sự cố rò rỉ. Hãng Kohler cũng đưa ra khuyến cáo tương tự cho nhiều dòng bồn cầu, nhấn mạnh thành phần calcium hypochlorite có thể ăn mòn nhanh chóng các chi tiết cơ khí bên trong.

Bởi vậy, thao tác kiểm tra nhãn bao bì và hướng dẫn sử dụng của thiết bị luôn là bước bắt buộc. Nếu chưa nắm rõ mức độ tương thích, phương án vệ sinh thủ công lòng bồn vẫn là giải pháp an toàn hơn cả.

2. Thả viên làm sạch vào két đầy nước, để sát van xả

Ngay cả khi sản phẩm được phép dùng trong két nước, việc thả tùy tiện lúc két đang đầy sẽ tạo ra rắc rối lớn. Hệ thống này bao gồm van cấp, phao ngắt, ống tràn cùng bộ phận đóng mở đường xả. Khi viên hóa chất hoặc lớp vỏ bọc trôi dạt rồi mắc kẹt vào các bộ phận chuyển động, quy trình xả nước sẽ ngay lập tức bị gián đoạn.

Hướng dẫn từ Clorox lưu ý người dùng nên xả hết nước để hạ thấp mực nước trong két trước khi đặt viên làm sạch vào góc phía sau bên phải. Việc thả vào lúc két đầy nước khiến sản phẩm dễ trôi tự do và nằm sai vị trí định sẵn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là quy định riêng cho một số dòng sản phẩm nhất định chứ không phải công thức chung.

Nếu vô tình đặt sai vị trí, bạn nên chủ động khóa van nước và gọi thợ xử lý (Ảnh minh họa)

Nếu vô tình đặt sai vị trí, việc xả nước liên tục với hy vọng viên tẩy tự trôi đi chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Bạn nên chủ động khóa van nước, kiểm tra cẩn thận hoặc gọi thợ kỹ thuật xử lý. Tuyệt đối không tự ý dùng lực kéo mạnh cơ cấu xả hay thò tay trực tiếp vào vùng nước chứa hóa chất khi chưa có găng tay bảo hộ.

3. Dùng thêm hóa chất khác vì nghĩ viên tẩy chưa đủ sạch

Một thói quen nguy hiểm khác là kết hợp nhiều loại dung dịch vệ sinh cùng lúc để rút ngắn thời gian cọ rửa. Viên tẩy đặt trong két liên tục tiết ra hoạt chất vào nước. Khi người dùng đổ thêm dung dịch làm sạch khác vào lòng bồn cầu, các thành phần này sẽ gặp nhau trong quá trình xả nước và tạo ra phản ứng hóa học.

Trung tâm Control Poison cảnh báo việc trộn chất tẩy có thành phần clo với dung dịch chứa axit hoặc amoniac sẽ giải phóng khí độc cực kỳ nguy hiểm cho hệ hô hấp. Thương hiệu Clorox cũng đưa ra khuyến cáo tương tự, yêu cầu không kết hợp sản phẩm tẩy cặn gốc axit với hệ thống viên thả chứa clo.

Việc đọc kỹ thành phần trên bao bì sẽ giúp ngăn ngừa những tai nạn hóa chất đáng tiếc trong không gian kín. Nếu chưa nắm rõ đặc tính sản phẩm, bạn tuyệt đối không tự ý pha trộn các loại nước tẩy rửa với nhau. Quy trình vệ sinh nhà tắm cần tuân thủ đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ảnh tạo bởi ChatGPT

Lỡ thả sai vị trí, xử lý thế nào?

Trong trường hợp viên làm sạch mới thả chưa bị tan ra và nằm ở vị trí dễ quan sát, bạn có thể đeo găng tay bảo hộ trước khi gắp sản phẩm ra ngoài. Nếu viên tẩy đã tan rã một phần, làm kẹt linh kiện hoặc nước đổi màu bất thường, cần liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật hoặc thợ sửa chữa chuyên nghiệp.

Khi bồn cầu xuất hiện các dấu hiệu như nước chảy rỉ rả liên tục, xả yếu hoặc phao không ngắt, hãy khóa van cấp nước ngay lập tức. Sau đó, đội ngũ kỹ thuật sẽ kiểm tra độ đàn hồi của gioăng cao su và toàn bộ van xả để thay thế linh kiện bị ăn mòn.

Đặc biệt, nếu lỡ trộn nhầm hóa chất khiến phòng tắm bốc mùi hắc, gây ho hoặc cay mắt, các thành viên trong gia đình cần lập tức di chuyển ra khu vực thông thoáng. Không cố quay lại không gian hẹp để xử lý hỗn hợp hay hít thử mùi khí. Nếu các triệu chứng kích ứng không giảm, người dân cần liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.

Viên tẩy bồn cầu chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng cách và đúng thiết bị. Sự chủ động quan sát cùng thói quen đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sẽ giúp không gian sống luôn sạch sẽ, an toàn.