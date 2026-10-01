Vì sao nhà vệ sinh thường xuyên cọ rửa sạch sẽ nhưng vẫn có mùi hôi?

Nhà vệ sinh có mùi thường khiến người ta nghĩ ngay đến việc cọ rửa sàn, bồn cầu hoặc dùng thêm sản phẩm tạo mùi hương. Những việc đó có ích nếu gây ra mùi hôi là chất bẩn trên bề mặt. Nhưng nếu căn phòng vừa được vệ sinh mà mùi vẫn xuất hiện, câu hỏi nên chuyển từ "còn chỗ nào bẩn" sang "mùi đang đi vào phòng từ đâu".

"Nút chặn mùi" tự nhiên bị bỏ quên trong nhà vệ sinh

Nhiều thiết bị vệ sinh hiện nay đều được thiết kế kèm xiphông hoặc bẫy nước để ngăn mùi hôi từ đường ống xả ngược lên phòng. Lượng nước nhỏ đọng lại ở phần uốn cong của xiphông đóng vai trò như một bức tường ngăn khí độc và mùi hôi thối. Quy chuẩn kỹ thuật về cấp thoát nước do Bộ Xây dựng ban hành cũng quy định rõ các thiết bị thoát sàn hay lavabo đều phải có nút nước ngăn mùi đạt chuẩn.

Tuy nhiên, việc nhà vệ sinh được sử dụng hàng ngày không đồng nghĩa với mọi đường thoát sàn đều nhận đủ nước. Trong khi bồn cầu hay vòi hoa sen hoạt động liên tục, những góc thoát sàn ở khu vực khô hoặc nhà vệ sinh phụ lại rất ít khi có nước chảy qua. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cảnh báo chính những vị trí ít dùng này thường bị khô bẫy nước, tạo điều kiện cho mùi hôi và khí bẩn dưới cống bốc ngược lên không gian sống.

Nhà vệ sinh phụ ít sử dụng thường bị khô bẫy nước khiến mùi hôi dưới cống bốc lên - Ảnh minh họa



Mẹo kiểm tra và khắc phục mùi hôi từ bẫy nước, lavabo

Khi phát hiện mùi hôi tập trung quanh miệng thoát sàn ít sử dụng, gia đình có thể kiểm tra bộ phận giữ nước bên dưới. Đối với bẫy nước truyền thống, việc xả một lượng nước vừa đủ sẽ giúp tái tạo ngay lớp "nút chặn" bị bốc hơi do lâu ngày không dùng. Dù vậy, phương pháp này chỉ giải quyết được hiện tượng khô bẫy nước, chứ không thể xử lý triệt để mọi nguyên nhân gây mùi khác từ cặn bẩn hay lỗi lắp đặt hệ thống.

Tại khu vực lavabo, mùi hôi thường đi kèm với tình trạng nước rút chậm do tóc, xà phòng và chất thải tích tụ lâu ngày trong đường ống. Hãng thiết bị vệ sinh INAX khuyến cáo cả lavabo lẫn thoát sàn đều có thể bốc mùi từ mảng bám hữu cơ hoặc sự cố kỹ thuật của đường ống chung. Do đó, gia đình nên chủ động tháo rửa xiphông và vệ sinh cặn bẩn định kỳ thay vì chỉ tập trung châm thêm nước vào bẫy khô.

Dấu hiệu hở gioăng chân bồn cầu và sự cố hệ thống thoát nước

Khi bồn cầu vẫn giữ nước trong lòng bầu và xả bình thường nhưng mùi hôi lại bốc lên từ phía dưới chân đế, nguyên nhân thường do ron gạch hoặc gioăng cao su kết nối với ống thải bị lệch, nứt hay xuống cấp.

Điểm nối này có nhiệm vụ tạo độ kín tuyệt đối, nếu bị hở sẽ làm rò rỉ khí cống, thậm chí gây rỉ nước ra sàn. Trong trường hợp này, việc tiếp tục xả nước hay đổ chất tẩy rửa xuống thoát sàn hoàn toàn không có tác dụng, gia đình nên gọi thợ chuyên môn tháo bồn cầu để thay mới gioăng dán.

Nếu hiện tượng mùi dai dẳng đi kèm các dấu hiệu như nước rút chậm, bồn cầu kêu ọc ọc hay nhiều vị trí thoát nước cùng bất thường, sự cố có thể đã nằm ở hệ thống ống thông hơi hoặc bể chứa. Việc dùng sáp thơm hay chất tạo mùi hương chỉ giúp giảm mùi hôi tạm thời chứ không xử lý được nguyên nhân gây mùi.

Với một nhà vệ sinh đã cọ sạch mà vẫn hôi, gia đình cần xác định chính xác vị trí phát tán mùi, kiểm tra lớp nước ở bẫy xiphông, độ kín của thiết bị trước khi tính đến các phương án xử lý kỹ thuật phức tạp hơn.