Nhiều gia đình thường mua tuýp kem lớn cho cả nhà dùng chung. Việc này tiện lợi nhưng liệu có thực sự phù hợp?

Nhiều gia đình vẫn giữ thói quen mua một tuýp kem lớn rồi cả nhà từ ông bà đến cháu nhỏ xài chung. Việc này không hẳn là sai, nhưng điều quan trọng là tuýp kem đó có vừa vặn với nhu cầu của từng người hay không.

Dùng chung không bằng "chọn đúng"

Nếu mọi người trong nhà đều sở hữu hàm răng khỏe mạnh, mối quan tâm hàng đầu chỉ đơn giản là thành phần fluoride và thói quen vệ sinh hằng ngày. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên đánh răng 2 lần mỗi ngày với loại kem chứa hàm lượng fluoride từ 1.000 đến 1.500 ppm để ngừa sâu răng.

Gia đình nên ưu tiên kiểm tra chỉ số fluoride thay vì bị thu hút bởi những lời quảng cáo làm trắng hay chăm sóc toàn diện. Hiệp hội Nha khoa Mỹ cho biết các hoạt chất giảm ê buốt, ngừa viêm lợi hay làm sáng răng chỉ phát huy hiệu quả khi người dùng thực sự có nhu cầu.

Trẻ nhỏ: Quan trọng nhất là liều lượng

Nếu trong nhà có trẻ nhỏ, việc sử dụng cùng một tuýp kem chưa chắc là điều cần thay đổi đầu tiên. điều cần lưu tâm nhất là ở lượng kem lấy ra mỗi lần.

Trẻ dưới 3 tuổi chỉ nên dùng lượng kem chứa fluoride bé bằng hạt gạo, còn bé từ 3 đến 6 tuổi dùng khoảng một hạt đậu và cần có người lớn trông chừng. Nếu cho bé dùng chung kem với bố mẹ, phụ huynh phải kiểm tra kỹ hàm lượng fluoride cùng lượng kem lấy ra thay vì chỉ nhìn chữ "trẻ em" hay "người lớn" trên bao bì.

Người trung niên: Không nên bỏ qua triệu chứng ê buốt răng

Một người trưởng thành có thể thoải mái dùng chung tuýp kem fluoride thông thường của cả nhà. Nhưng nếu thường xuyên ê buốt khi uống đồ nóng, lạnh hoặc khi chải răng thì nhu cầu chăm sóc răng cần thay đổi.

Một số hoạt chất trong kem đánh răng giúp dịu cảm giác nhạy cảm ở ngà răng. Tuy nhiên, tình trạng ê buốt còn xuất phát từ sâu răng, nứt răng, miếng trám bị mòn, viêm nướu hay lộ chân răng. Nếu tình trạng kéo dài, việc tự ý đổi sang kem đánh răng chống ê buốt không thể thay thế cho việc đi khám nha khoa.

Người cao tuổi: Không nhất thiết phải dùng loại riêng

Tuổi tác không phải là lý do bắt buộc ông bà phải chuyển sang loại kem dành riêng cho người già. Hiệp hội Nha khoa Mỹ lưu ý người cao tuổi hay gặp tình trạng khô miệng, tụt lợi, sâu thân răng hoặc chân răng, một phần do tác dụng phụ của các loại thuốc uống hằng ngày.

Khi thấy người lớn trong nhà hay than khô miệng, lộ chân răng hoặc sâu răng tái diễn, gia đình nên trao đổi với nha sĩ thay vì tự mua loại kem có nồng độ fluoride cao. Liên đoàn Nha khoa Thế giới FDI lưu ý, sản phẩm nồng độ fluoride cao chỉ dùng khi có chỉ định cho người có nguy cơ sâu răng nặng, cần tuân thủ đúng hướng dẫn.

Gia đình bạn có cần đổi kem đánh răng?

Việc dùng chung một tuýp kem vẫn rất gọn gàng nếu răng miệng của ai cũng khỏe mạnh. Tuy nhiên, gia đình nên kiểm tra lại xem nồng độ fluoride đã chuẩn chưa, bé nhỏ lấy kem đúng liều lượng hạt gạo, hạt đậu hay chưa.

Nếu trong nhà bắt đầu có người hay than ê buốt khi ăn uống, bị khô miệng hay tụt lợi, đó mới là lúc nên xem lại tuýp kem đang dùng hoặc lắng nghe tư vấn từ nha sĩ, thay vì phó mặc cho những lời quảng cáo bắt mắt trên bao bì.