Kawasaki ZX-10R 2026 chốt giá 549 triệu tại Việt Nam: Lắp cánh gió như xe đua MotoGP, rẻ nhất phân khúc sportbike 1.000 cc, mức giảm gần bằng 1 chiếc VinFast Minio Green so với đời cũ

ZX-10R 2026 là thế hệ mới nhất với nhiều thay đổi về kiểu dáng, trang bị lẫn công nghệ. Xe được nhập khẩu từ Nhật Bản.

Kawasaki Việt Nam vừa mang về thế hệ mới nhất của dòng sportbike ZX-10R. Đáng chú ý, mức giá của ZX-10R 2026 giảm 216 triệu đồng so với đời cũ, còn 549 triệu đồng. Xe được phân phối với 2 tuỳ chọn màu sơn là xanh Lime đặc trưng và xám Graphensteel.

Kawasaki ZX-10R 2026 có giá bán 549 triệu đồng. Ảnh: Kawasaki

Dễ dàng nhận ra ZX-10R thế hệ mới với trang bị cánh gió - chi tiết không còn quá xa lạ trên nhiều dòng sportbike 1.000 cc hiện nay. Nâng cấp này giúp tăng thêm lực ép xuống mặt đường khi di chuyển ở tốc độ cao. Kawsaki cho biết ZX-10R mới có thêm khoảng 25% lực ép xuống mặt đường so với thế hệ trước.

Bên cạnh cánh gió, phần đầu xe còn có những thay đổi về thiết kế của cụm đèn chiếu sáng và cửa hút khí Ram Air. Kiểu dáng dàn áo xung quanh xe cũng được làm mới, tạo nên thiết kế tổng thể trông thể thao và hầm hố hơn.

Ở khu vực phía sau kính chắn gió, hãng xe Nhật Bản cũng nâng cấp thêm cho ZX-10R 2026 bộ trợ lực tay lái mới đến từ Ohlins và màn hình thông tin TFT 5,5 inch. Màn hình mới cung cấp 2 chế độ hiển thị, bao gồm Type 1 theo dạng phổ thông quen thuộc, Type 2 hướng đến vận hành trên đường đua.

Hai chế độ hiển thị của đồng hồ ZX-10R 2026. Ảnh: Kawasaki

"Trái tim" của ZX-10R vẫn là loại 998 cc quen thuộc, tuy nhiên đã được tinh chỉnh để cho ra mức phát thải thấp hơn. Khối động cơ này sản sinh công suất 193,1 mã lực và có thể tăng lên 202 mã lực tại 13.000 vòng/phút nếu có dùng Ram Air, mô-men xoắn cực đại 110 Nm tại 11.400. Xe sử dụng hộp số 6 cấp.

Công nghệ an toàn trên ZX-10R mới vẫn được giữ nguyên với các trang bị nổi bật như ga tự động, kiểm soát khả năng đề-pa, sang số nhanh 2 chiều, kiểm soát lực kéo, tính năng quản lý khi vào cua, kiểm soát phanh động cơ,...

Kawasaki ZX-10R vẫn dùng khối động cơ DOHC 4 xy-lanh, dung tích 998 cc. Ảnh: Kawasaki

Với giá bán 549 triệu đồng, Kawasaki ZX-10R 2026 trở thành mẫu sportbike 1.000 cc có giá bán dễ tiếp cận nhất thị trường. Trong phân khúc này hiện có những cái tên như BMW S 1000 RR (từ 869 triệu đồng), Ducati Panigale V4 (từ 998 triệu đồng) hay Honda CB1000RR-R SP (1,051 tỷ đồng).