Gogoro ra mắt xe máy điện mới: Thiết kế thông minh, cốp "khủng".
Mẫu xe máy điện mới ra mắt: Thiết kế thông minh, cốp "khủng", cạnh tranh Honda Vision
Văn Chế |
Gogoro vừa ra mắt mẫu xe điện Luna hướng đến nữ giới với thiết kế thanh lịch, sàn để chân phẳng chứa vừa vali 28 inch cùng nhiều tiện ích hiện đại.
Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/mau-xe-may-dien-moi-ra-mat-thiet-ke-thong-minh-cop-khung-canh-tranh-honda-vision-a645461.html