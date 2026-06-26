Mẫu xe máy điện mới ra mắt: Thiết kế thông minh, cốp "khủng", cạnh tranh Honda Vision

Gogoro vừa ra mắt mẫu xe điện Luna hướng đến nữ giới với thiết kế thanh lịch, sàn để chân phẳng chứa vừa vali 28 inch cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Gogoro ra mắt xe máy điện mới: Thiết kế thông minh, cốp "khủng".

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