Jennie bị khán giả ngó lơ bỏ đi giữa chừng, báo Mỹ chê thẳng "hát hụt hơi"

Jennie cứ đi diễn là gây tranh cãi.

Cuối tuần qua, Jennie (BLACKPINK) chính thức có màn chào sân tại Lollapalooza 2026 ở Chicago (Mỹ) với tư cách nghệ sĩ solo nữ Kpop đầu tiên đảm nhận vị trí headliner của lễ hội âm nhạc đình đám này. Nữ ca sĩ mang đến set diễn gồm 5 ca khúc chưa phát hành cùng loạt hit trong album RUBY, liên tục thay đổi phụ kiện sân khấu và kết thúc bằng hình ảnh diện độc bra, vừa nhảy vừa hát đầy táo bạo.

Sân khấu nhanh chóng viral trên mạng xã hội toàn cầu, nhận về hàng triệu lượt xem cùng vô số lời khen dành cho thần thái và khả năng làm chủ sân khấu của Jennie. Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực, màn trình diễn cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị truyền thông Mỹ đưa ra những đánh giá khá khắt khe.

Jennie trình diễn Handlebars tại Lollapalooza Chicago 2026 với vũ đạo kết hợp

Jennie hát live ca khúc mới khiến không khí festival khá yên ắng

Ngày 1/8 (giờ địa phương), tờ Chicago Sun-Times đăng tải bài phê bình về màn trình diễn của Jennie tại Lollapalooza. Theo bài báo, Jennie vẫn cho thấy sức hút ngôi sao ở những ca khúc quen thuộc như Mantra , ExtraL và Like Jennie . Phần cuối chương trình được đánh giá cao nhờ vũ đạo mạnh mẽ, dàn dựng quy mô cùng khả năng khuấy động không khí.

Jennie lại hở bạo trên sân khấu đại nhạc hội nước Mỹ

Tuy nhiên, Chicago Sun-Times cho rằng phần mở màn lại chưa thực sự thuyết phục. Tờ báo nhận xét sân khấu sử dụng quá nhiều đạo cụ và vũ công khiến sự tập trung dành cho Jennie bị giảm đi đáng kể. Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh cũng bị đánh giá thiếu cân bằng, khiến phần vocal nghe khá "phẳng", thiếu điểm nhấn. Đặc biệt, màn kết hợp với Kevin Parker trong ca khúc Dracula trở thành điểm gây tranh cãi nhất. Chicago Sun-Times nhận xét giọng hát trực tiếp của Jennie và phần nhạc nền chưa hòa quyện, tạo cảm giác giống như một "màn karaoke được đầu tư công phu".

Giữa lúc set diễn Jennie diễn ra, nhiền người đã rời bỏ sân khấu

Một điểm trừ khác được bài báo chỉ ra là việc Jennie dành khá nhiều thời lượng cho các ca khúc chưa phát hành như Heaven, Lock It Down hay Sweet Tooth. Theo đánh giá của tờ báo, dù khu vực fan phía trước vẫn cổ vũ rất nhiệt tình, nhiều khán giả phổ thông dần mất tập trung, thậm chí rời khỏi khu vực biểu diễn. Giữa lúc set diễn Jennie diễn ra, nhiền người đã rời bỏ sân khấu. Chicago Sun-Times cũng cho rằng việc Jennie biểu diễn cùng khung giờ với Olivia Dean, cộng thêm thời lượng set diễn ngắn nhưng chứa nhiều bài hát xa lạ với công chúng Mỹ đã trở thành bất lợi.

Màn trình diễn Lollapalooza Chicago 2026 của Jennie vướng tranh cãi trái chiều

Không chỉ bài viết của Chicago Sun-Times, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng có sự khác biệt khá lớn giữa bản thu phòng và giọng hát trực tiếp của Jennie. Một số người xem livestream nhận xét nữ ca sĩ để lộ nhiều khoảng trống trong phần hát, có lúc thiếu đồng bộ với nhạc nền, xuất hiện dấu hiệu xuống sức khi biểu diễn liên tiếp. Nhiều bình luận còn nhắc đến việc một bộ phận khán giả rời khỏi khu vực sân khấu giữa chương trình.

Ở chiều ngược lại, không ít khán giả có mặt trực tiếp tại Lollapalooza lại đưa ra đánh giá tích cực hơn. Họ cho rằng Jennie truyền tải năng lượng rất tốt, sân khấu được đầu tư chỉn chu và chất lượng âm thanh tại hiện trường rõ ràng, ổn định hơn đáng kể so với bản livestream. Chính sự khác biệt giữa trải nghiệm trực tiếp và bản phát sóng trực tuyến khiến màn trình diễn của Jennie tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh luận trên nhiều diễn đàn.

Nhiều người phân tích lý do Jennie hát hụt hơi là vì thể lực yếu - vấn đề diễn ra xuyên suốt 10 năm sự nghiệp của nữ ca sĩ

Sau khi bài phê bình được đăng tải, các diễn đàn Kpop cũng sôi nổi bàn luận. Không ít ý kiến cho rằng những nhận xét từ truyền thông Mỹ phản ánh đúng vấn đề Jennie từng nhiều lần bị góp ý trong các sân khấu solo. Nhiều bình luận nhận xét Jennie sở hữu thần thái sân khấu nổi bật, visual cuốn hút và khả năng biểu diễn tốt, nhưng thường hát khá ít trong suốt một tiết mục. Một số người cho rằng nữ ca sĩ liên tục đưa micro về phía khán giả hoặc để nhạc nền đảm nhận phần lớn ca khúc, trong khi những đoạn trực tiếp đôi lúc bị hụt hơi hoặc chênh tông. Không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối vì Jennie được đánh giá có chất giọng đẹp, rap tốt và kỹ năng trình diễn toàn diện nhưng chưa phát huy hết khả năng.

Bình luận của cư dân mạng:

- Cô này hát rất ít, nhiều đoạn chỉ lướt qua rồi để vũ công lấp đầy sân khấu.

- Xem các sân khấu festival khác của Jennie cũng vậy, hơn nửa thời lượng là không hát.

- Khi bước lên sân khấu thì sức hút và khả năng làm chủ sân khấu của Jennie rất rõ. Nhưng so với điều đó thì cô ấy hát quá ít; lúc hát thì đôi khi lệch tông hoặc hụt hơi. Còn nếu nói nhảy thật mạnh, thật bùng nổ thì cũng chưa hẳn. Không phải cô ấy không biết hát hay không biết nhảy, nhưng lại có cảm giác như đang giữ sức, không thể hiện hết 100% khả năng. Vì vậy người xem khó tránh khỏi cảm thấy tiếc. Có lẽ cần cải thiện thêm thể lực và luyện tập nhiều hơn.

- Cô ấy hát quá ít, chỉ nhảy rồi liên tục đưa micro cho khán giả. Performance quan trọng thật, nhưng cuối cùng mọi người đi xem concert là để nghe hát live. Có cảm giác cô ta đã quên mất bản chất của một buổi biểu diễn.

- Mình thích Jennie nên xem rất nhiều reel và luôn nghĩ cô ấy trình diễn tốt. Nhưng thật lòng mà nói, kể cả xem những video được khen là live hay thì cũng thấy có nhiều đoạn cô ấy hát chưa đến một nửa bài. Một bài 3 phút mà chỉ hát khoảng 1 phút thì mình nghĩ đa số idol đều live được như vậy. Dù vậy biểu cảm và performance rất tốt nên mình vẫn thấy cô ấy trình diễn hay.

- Báo nước ngoài cũng có nhiều bài khen. Nhìn cái tiêu đề là biết họ muốn tạo hình ảnh gì rồi.

- Tôi chỉ xem Mantra thôi cũng thấy gần như không hát.

- Mình biết Jennie có chất giọng khỏe và hát tốt nên càng thấy tiếc. Không nhớ là năm ngoái hay gần đây, ở một lễ trao giải trong nước cũng vậy, chỉ tập trung performance, gần như không hát. Dù không đến mức chỉ làm động tác như G-Dragon rồi để bài hát tự chạy, nhưng với sức hút sân khấu và visual thuộc hàng top của Jennie thì chẳng ai phủ nhận được. Chỉ là cô ấy không thực sự hát nhiều thôi.

- Jennie hát live tốt, nhưng thể lực không ổn nên vừa nhảy vừa hát không nổi. Trông cô ấy rất vất vả. Hồi Coachella cũng vậy.

0 Mình thích Jennie và biết cô ấy là kiểu nghệ sĩ toàn diện: ứng xử sân khấu, nhảy, rap, vocal đều tốt. Nhưng thể lực quá yếu để hát live nhiều bài liên tiếp nên hơn nửa phần live bị lướt qua, mà setlist cũng khá chùng. Vì vậy mình hiểu những lời phê bình.

- Từ lúc Jennie bắt đầu hoạt động solo mình đã thấy rồi. Cô ấy nhảy rất giỏi, hát cũng giỏi, diễn xuất sân khấu cũng tốt. Nhưng không biết có phải do thể lực yếu không mà không duy trì được lâu. Chỉ diễn 1–2 bài thì chưa lộ rõ, nhưng ở concert hay sân khấu cuối năm có nhiều performance thì càng về sau mình không còn thấy "ngầu" nữa mà chỉ thấy "nhìn cũng mệt thay".

Đây không phải lần đầu Jennie vướng tranh cãi xoay quanh khả năng hát live. Trong nhiều năm qua, mỗi lần xuất hiện tại các festival hay concert, nữ ca sĩ đều nhận về những ý kiến trái chiều liên quan đến việc hát nhép, bỏ qua nhiều đoạn hát hoặc chưa duy trì được thể lực trong suốt thời lượng biểu diễn.

Dù còn gây tranh luận, màn trình diễn tại Lollapalooza 2026 vẫn đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Jennie

Dù còn gây tranh luận, màn trình diễn tại Lollapalooza 2026 vẫn đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Jennie khi cô trở thành nghệ sĩ solo nữ Kpop đầu tiên đảm nhận vai trò headliner tại lễ hội âm nhạc này. Đồng thời, sân khấu cũng cho thấy những kỳ vọng ngày càng lớn mà công chúng dành cho Jennie trên hành trình phát triển sự nghiệp solo.