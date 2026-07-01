IU đã căng đến mức đệ đơn lên Tòa án Liên bang Mỹ

Chuyện gì đã khiến "em gái quốc dân" có hành động quyết liệt đến vậy?

Ngày 20/7, tờ Nate đưa tin nữ ca sĩ IU vừa có động thái pháp lý mạnh mẽ nhằm bảo vệ danh dự của mình. Theo đó, người đẹp phim Perfect Crown đã đệ đơn lên Tòa án Liên bang Mỹ, yêu cầu Meta - công ty mẹ của nền tảng Threads - cung cấp thông tin của một tài khoản ẩn danh liên tục đăng tải các nội dung vu khống, bôi nhọ cô trong thời gian dài.

Theo hồ sơ pháp lý, 1 tài khoản ẩn danh đã đăng ít nhất 52 bài viết chứa nhiều thông tin sai sự thật và mang tính ác ý công kích IU. Nội dung các bài đăng trải dài từ những cáo buộc vô căn cứ về đời tư đến việc xuyên tạc các hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện của IU. Cụ thể, tài khoản trên Threads đã liên tục lặp lại cáo buộc IU đạo nhạc ca khúc The Red Shoes, cố tình bóp méo việc nữ nghệ sĩ sử dụng tiếng Quảng Đông và các hoạt động từ thiện để quy chụp rằng cô "phục vụ lợi ích cho tư bản Trung Quốc". Không chỉ vậy, tài khoản này còn mỉa mai bộ phim When Life Gives You Tangerines do IU đóng chính là "dự án thất bại hoàn toàn" trên thị trường quốc tế, đồng thời tung tin nữ ca sĩ và ê-kíp đang thao túng dư luận cũng như kiểm soát truyền thông để che giấu việc phim flop nặng.

Đáng chú ý, tài khoản ẩn danh còn đăng tải nhiều nội dung mang tính phỉ báng, cáo buộc IU lợi dụng sự ra đi của các nghệ sĩ quá cố như Sulli, Jonghyun và Goo Hara để đánh bóng tên tuổi. Thậm chí, người này còn xuyên tạc ca từ trong các bài hát của IU, cho rằng nữ ca sĩ chế giễu thảm họa chìm phà Sewol và thảm kịch Itaewon - những cáo buộc này được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng.

IU đã đệ đơn lên Tòa án Liên bang Mỹ, yêu cầu Meta (công ty mẹ của mạng xã hội Threads) cung cấp thông tin của một người dùng ẩn danh đã liên tục đăng bài bôi nhọ cô. Ảnh: Instagram.

Do luật Hàn Quốc yêu cầu phải xác định được danh tính thật của bị đơn trước khi tiến hành khởi kiện dân sự, phía IU buộc phải nhờ đến cơ chế tương trợ tư pháp của Mỹ theo Đạo luật 28 U.S.C. §1782 để yêu cầu Meta hỗ trợ trích xuất dữ liệu người dùng. Nguyên nhân cô đệ đơn lên Tòa án Liên bang Mỹ là bởi Threads là nền tảng thuộc công ty Mỹ nên dữ liệu người dùng được lưu trữ và quản lý ngoài Hàn Quốc.

Trong đơn gửi tòa, phía IU khẳng định chỉ yêu cầu Meta cung cấp những thông tin cần thiết để xác minh danh tính của chủ tài khoản như họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ IP và thông tin thanh toán (nếu có). Đội ngũ pháp lý của IU nhấn mạnh họ không yêu cầu truy cập tin nhắn cá nhân hay bất kỳ dữ liệu riêng tư nào vượt quá phạm vi cần thiết.

Theo lập luận của nguyên đơn, tài khoản đăng tin thất thiệt về IU chủ yếu sử dụng tiếng Hàn và tập trung vào các vấn đề trong nước. Do đó, phía nữ diễn viên cho rằng nhiều khả năng chủ sở hữu tài khoản đang sinh sống tại Hàn Quốc. Vì vậy, người này không thể viện dẫn Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ về quyền tự do ngôn luận để né tránh trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra, hành vi vu khống và bôi nhọ ác ý cũng không thuộc phạm vi được pháp luật Mỹ bảo vệ.

Nếu Tòa án Liên bang Mỹ chấp thuận yêu cầu, Meta sẽ phải cung cấp các thông tin định danh tài khoản theo lệnh của tòa. Sau khi xác định được danh tính và chuyển hồ sơ về Hàn Quốc, người đứng sau tài khoản ẩn danh có thể phải đối mặt với các thủ tục tố tụng và chịu trách nhiệm trước trước pháp luật, bao gồm cả trách nhiệm dân sự lẫn hình sự nếu các cáo buộc được chứng minh.

Nữ ca sĩ có động thái pháp lý mạnh tay với người phát tán thông tin thất thiệt, đưa ra các cáo buộc tiêu cực không đúng sự thật nhằm bôi nhọ danh dự cô. Ảnh: Instagram.

IU có tên thật là Lee Ji Eun, sinh năm 1993. Cô ra mắt làng giải trí từ năm 15 tuổi và được mệnh danh là "em gái quốc dân". Khởi đầu là ca sĩ với hit Good Day IU sau này chinh phục cả diễn xuất qua Hotel Del Luna, My Mister, When Life Gives You Tangerines... IU là số ít những ngôi sao chạm đến đỉnh cao trong cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, với những bản hit đình đám, concert cháy vé và những bộ phim "quốc dân". Vào ngày 10/7 vừa qua, nữ ca sĩ gây chấn động khi xác nhận chia tay tài tử Lee Jong Suk sau 4 năm hẹn hò.

IU là "em gái quốc dân" đình đám. Ảnh: Osen

Cuộc tình đẹp của IU - Lee Jong Suk đã kết thúc. Ảnh: Starnews.

Nguồn: Nate