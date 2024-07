Ít tập thể dục, người Nhật vẫn sống thọ nhờ "2 loại củ - 1 loại canh" bán đầy ở chợ Việt: Giúp hạ đường huyết, chậm già hiệu quả

Nhật Bản luôn nổi tiếng là một trong những quốc gia sống thọ nhất thế giới. Theo các nhà chuyên môn, sống lâu phụ thuộc vào 2 yếu tố: chế độ ăn uống và luyện tập. Nhưng thực tế, người Nhật không thích thể thao và thường không có thói quen vận động. Theo tạp chí y khoa The Lancet, Nhật Bản xếp thứ 11 trong danh sách các nước lười tập thể dục nhất thế giới với hơn 60% dân số hoạt động thể chất dưới mức trung bình.

Vậy bí quyết sống thọ của người dân nơi đây là gì?

Là chuyên gia dinh dưỡng có 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu về tuổi thọ, Asako Miyashita cho biết ngay từ nhỏ họ đã được dạy hãy coi thức ăn như những vị thuốc. Bà cô thọ đến 92 tuổi cũng nhờ ăn uống đúng loại thực phẩm cần thiết.

Dưới đây là 2 loại củ và 1 loại canh mà người Nhật sử dụng hàng ngày để khoẻ mạnh và sống lâu hơn:

Khoai lang tím

Khoai lang tím được người Nhật gọi là "imo", thường được trồng nhiều tại vùng đất trường thọ Okinawa. Khoai lang tại Nhật thường được ăn như một món ăn nhẹ hoặc món tráng miệng bổ dưỡng.

Khoai lang tím chứa một loại chất chống oxy hoá đặc biệt có tên anthocyanin. Chất chống oxy hóa hoạt động với vai trò dọn dẹp triệt để các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa lão hóa và bệnh tật.

Ngoài ra, thực phẩm này chứa nhiều vitamin và các nguyên tố vi lượng cao, lại ít chất béo, đường mỡ nên rất có lợi cho nhóm người mắc bệnh tiểu đường.

Trong khoai lang tím có các tinh bột kháng, giúp tăng sự phát triển của Bifidobacteria - một vi khuẩn lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột.

Các vi khuẩn này trong đường ruột sẽ tạo ra các vitamin B, các axit béo lành mạnh, hỗ trợ sự phân hủy của carbs phức tạp và chất xơ. Từ đó sẽ giúp cho bạn có một đường ruột khỏe mạnh.

Chúng thậm chí có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh như ung thư đại trực tràng, bệnh viêm ruột và hội chứng ruột kích thích. Ở Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể tìm mua loại củ này một cách dễ dàng tại chợ hay siêu thị.

2. Củ cải trắng

Ở Nhật Bản, củ cải là món ăn quen thuộc và gần như xuất hiện trong mỗi bữa ăn. Người Nhật thường làm củ cải trắng muối, hoặc cắt ra cho vào súp, salad, cà ri, cơm. Củ cải trắng cũng được người dân nước này nạo ra ăn kèm với cá sống.

Có thể nói, củ cải gắn liền với đời sống của người Nhật và được tin dùng như một bí quyết ăn uống đơn giản nhưng có thể kéo dài tuổi thọ. Ngay ở Việt Nam củ cải cũng được coi là một loại nguyên liệu quý.

Củ cải chứa chất phytochemical và anthocyanins có tính chất chống ung thư. Ngoài ra, nó là một loại củ giàu vitamin C có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do – DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư.

Đây cũng là nguồn thực phẩm giàu kali giúp duy trì sự cân bằng natri-kali trong cơ thể nhằm giữ cho huyết áp ổn định. Những bệnh nhân tiểu đường không thể hấp thụ insulin của cơ thể sản xuất hoặc không thể sản xuất ra insulin có thể sử dụng củ cải là một giải pháp. Bởi thực phẩm này giàu chất xơ, chỉ số glycemic thấp.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng củ cải để phòng chống cảm lạnh và ho, ngăn ngừa bệnh vàng da, chống táo bón và tốt cho bệnh nhân hen suyễn.

Khi sử dụng thực phẩm này, bạn cần lưu ý không được kết hợp với lê, táo, nhỏ, nhân sâm hay nấm, mộc nhĩ…

3. Súp miso

Súp miso là món ăn truyền thống của Nhật Bản bao gồm đậu lên men miso và nhiều nguyên liệu khác như hành lá, rong biển và đậu hũ. Súp miso có chứa chủng nấm Aspergillus oryzae. Chúng có nhiệm vụ làm giảm nguy cơ mắc bệnh viêm ruột, các vấn đề khác với hệ tiêu hóa. Vì vậy, ăn súp miso có thể cải thiện tiêu hóa, giảm đầy hơi, chướng bụng, táo bón, tiêu chảy.

Theo EatingWell, một nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm lên men từ đậu nành không làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, dù chúng có hàm lượng muối cao. Theo các chuyên gia xác nhận, hàm lượng isoflavone trong đậu nành thường có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa. Do đó, chúng có thể giảm nguy cơ ung thư dạ dày, một số bệnh ung thư, bao gồm cả ung thư vú.

Theo CNBC, một nghiên cứu cho thấy đàn ông và phụ nữ ăn nhiều đậu nành lên men như miso có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 10% do mọi nguyên nhân, so với những người hiếm khi ăn những thực phẩm này.