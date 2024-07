Loại quả ngọt như kẹo nhưng là “thuốc hạ đường huyết tự nhiên”, làm tan cục máu đông, giúp mạch máu trẻ như tuổi 20

Chà là đỏ được biết đến như một "viên vitamin tự nhiên" vì nó rất giàu chất sắt, canxi, phốt pho, vitamin C và các chất dinh dưỡng khác. Loại thực phẩm này đặc biệt nổi tiếng với tác dụng bổ sung khí và máu. Nhiều phụ nữ chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe và bổ sung khí huyết hầu như mỗi ngày đều ăn một vài quả chà là đỏ để giúp bản thân luôn khỏe mạnh và xinh đẹp.

Trong thời đại tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não cao như hiện nay, tác dụng chăm sóc sức khỏe của chà là đặc biệt quan trọng. Các bệnh mãn tính như huyết áp cao và mỡ máu cao là thủ phạm chính gây ra các bệnh về tim mạch và mạch máu não. Là một loại thực phẩm tự nhiên và tốt cho sức khỏe, chà là đỏ còn có vai trò nhất định trong việc bảo vệ mạch máu. Nghiên cứu hiện đại cho thấy chà là đỏ rất giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa. Những thành phần này có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể một cách hiệu quả và giảm tổn thương oxy hóa đối với thành mạch máu, từ đó bảo vệ sức khỏe mạch máu.

Vậy cụ thể, chà là đỏ sở hữu những giá trị dinh dưỡng nào?

01. Giá trị dinh dưỡng của chà là đỏ

Cacbohydrat

Chà là đỏ rất giàu carbohydrate, chủ yếu tồn tại ở dạng glucose, fructose, sucrose, v.v. Chúng cung cấp năng lượng cho cơ thể con người và giúp duy trì các hoạt động sinh lý bình thường.

Dồi dào các loại vitamin

Vitamin C: Hàm lượng vitamin C trong chà là đỏ cao, có tác dụng chống oxy hóa, có thể bảo vệ tế bào khỏi tổn thương của gốc tự do và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và các bệnh khác.

Vitamin E: Cũng có tác dụng chống oxy hóa và hoạt động cùng với vitamin C để bảo vệ sức khỏe tế bào.

Các loại khác: Chà là đỏ chứa nhiều loại vitamin khác, bao gồm vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6 và vitamin E.

Khoáng chất

Sắt: Hàm lượng sắt trong táo đỏ cao, là yếu tố quan trọng tạo máu và giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

Canxi: đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì xương và giúp duy trì sức khỏe của xương.

Magiê: Nó có thể duy trì chức năng bình thường của dây thần kinh, cơ, tim và các cơ quan khác.

Các chất dinh dưỡng khác

Protein: Chà là đỏ chứa hơn 20 loại axit amin, trong đó có các axit amin thiết yếu cho cơ thể con người, có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và chức năng sinh lý của cơ thể.

Chất xơ: Giúp thúc đẩy nhu động ruột và duy trì sức khỏe đường ruột.

02. Ăn chà là thường xuyên đem lại lợi ích gì cho cơ thể?

Chà là bảo vệ sức khỏe tim mạch và điều hòa đường huyết

Một nghiên cứu năm 2020 đã khảo sát tác động của việc tiêu thụ chà là lên mỡ máu và chỉ số đường huyết. Thử nghiệm tiến hành trên 100 người mắc tiểu đường loại 2, chia ngẫu nhiên thành hai nhóm: một nhóm không ăn chà là và nhóm kia ăn thêm ba quả chà là mỗi ngày trong 16 tuần.

Kết quả cho thấy nhóm ăn chà là giảm đáng kể cholesterol toàn phần và LDL "xấu". Nghiên cứu này kết luận rằng chà là có thể cải thiện chỉ số lipid, đặc biệt là giảm tổng lượng cholesterol và tăng HDL, nhờ hàm lượng polyphenolic cao (polyphenol là vi chất dinh dưỡng tự nhiên có trong thực vật). Ngoài ra, tiêu thụ chà là ở mức vừa phải không ảnh hưởng đến mức đường huyết do chà là có chỉ số đường huyết thấp.

Nuôi máu trong cơ thể

Chà là đỏ được mệnh danh là "thần dược bổ máu", chúng rất giàu chất sắt, có thể thúc đẩy quá trình sản xuất huyết sắc tố một cách hiệu quả, cung cấp đủ oxy cho cơ thể, khiến con người trông hồng hào và trẻ hóa.

Tăng cường lá lách và dạ dày

Chà là đỏ còn có tác dụng tăng cường lá lách và dạ dày. Nó có tính chất ôn hòa, có thể điều chỉnh chức năng của lá lách và dạ dày, tăng cảm giác thèm ăn, hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt thích hợp cho những người có lá lách và dạ dày yếu, khó tiêu.

Làm dịu thần kinh và hỗ trợ giấc ngủ

Trong lý thuyết y học cổ truyền Trung Quốc, chà là đỏ được coi là có tác dụng làm dịu thần kinh và thúc đẩy giấc ngủ. Nó chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất có thể làm giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và cho phép mọi người tận hưởng một giấc ngủ yên bình vào ban đêm.

Chống lão hóa

Chà là đỏ cũng là chất chống oxy hóa tự nhiên. Nó rất giàu nhiều chất chống oxy hóa, có thể chống lại tác hại của gốc tự do, trì hoãn quá trình lão hóa và giữ cho làn da trẻ trung và sáng tự nhiên.

Tăng cường khả năng miễn dịch cơ thể

Chà là đỏ không chỉ có thể điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh ở phụ nữ mà còn cung cấp nguồn dinh dưỡng phong phú, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

03. Ăn bao nhiêu là đủ?

Với vị ngọt tự nhiên, chà là thường được ví như "kẹo tự nhiên" trong ngày thường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, không nên ăn quá nhiều chà là vì có thể làm giảm các lợi ích sức khỏe của loại quả này.

Lời khuyên tốt nhất là nên ăn từ 2-6 quả chà là mỗi lần và tránh sử dụng những quả có dấu hiệu ẩm mốc hoặc hư hỏng. Đối với chà là tươi, cần ngâm rửa kỹ với nước muối để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn.

*Nguồn: Sohu