HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Israel - Hezbollah quyết định ngừng bắn, cứu vãn thỏa thuận Mỹ - Iran

Minh Hạnh
|

Israel và phong trào Hezbollah thân Iran đã đồng ý ngừng bắn, bắt đầu từ 16h ngày 19/6 (giờ địa phương), một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Reuters, trong bối cảnh các cuộc xung đột giữa hai bên đang đe doạ lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Một chiến binh Hezbollah đứng trước pháo chống tăng. (Ảnh: Reuters)

“Hezbollah và Israel đã đồng ý ngừng bắn”, quan chức này cho biết, nói thêm rằng các nhà đàm phán của Mỹ và Qatar đã đạt được thỏa thuận với sự giúp đỡ của Iran. “Chúng tôi hiểu rằng sau vụ đấu súng sáng nay, Israel và Hezbollah hiện đang trong tình trạng ngừng bắn”.

Việc leo thang bạo lực ở Li-băng đã gây căng thẳng cho thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, được ký kết hôm 17/6 nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Một quan chức Hezbollah trước đó cho biết, Iran đã thông báo với nhóm này rằng các cuộc đàm phán với Washington không thể tiếp tục nếu không thực hiện một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Đêm 18/6, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 18 người ở Li-băng thiệt mạng. Trong khi đó, 4 binh sĩ Israel cũng đã thiệt mạng ở miền nam Li-băng.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ban đầu dự kiến sẽ đến Thụy Sĩ vào ngày 19/6 để tham gia vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên với Tehran, nhưng các cuộc đàm phán đã bị hoãn lại do Iran yêu cầu đảm bảo rằng các hành động thù địch ở Li-băng sẽ chấm dứt. Ông Vance đã chỉ trích cuộc tấn công của Israel vì gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán đầy căng thẳng.

Thỏa thuận ngừng bắn yêu cầu Mỹ, Iran và các đồng minh tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Li-băng. Bạo lực đã giảm đáng kể vào đầu tuần này, nhưng sau đó đã gia tăng trở lại.

Trung Quốc thử nghiệm tương lai ngành vận tải biển trên 'siêu kênh đào' 10 tỷ USD kết nối với Vịnh Bắc Bộ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

Israel

Tin nóng Thế Giới 24h

Trump

Iran

hezbollah

Lebanon

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại