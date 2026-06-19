Cuộc gặp Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ bị hủy bỏ, đặt dấu hỏi về thỏa thuận ngừng bắn

Thuỵ Sĩ xác nhận, cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Iran sẽ không diễn ra hôm nay (19/6), sau khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hủy bỏ kế hoạch đến nước này, làm gia tăng sự không chắc chắn về việc liệu một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài có thể đạt được hay không.

(Ảnh: 1news.az)

“Công tác hậu cần của các cuộc đàm phán này chưa bao giờ đơn giản”, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố tối 18/6. Ông Vance và phái đoàn Mỹ đã sẵn sàng khởi hành ngay khi kế hoạch được hoàn tất.

Tuy nhiên, cuộc gặp - dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Burgenstock của Thuỵ Sĩ - sẽ không diễn ra, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ xác nhận, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Không có phản hồi ngay lập tức từ Iran, dù trước đó nước này tuyên bố sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật sau khi thỏa thuận với Mỹ được ký kết.

Theo Tasnim , các nhà đàm phán của Iran trước tiên cần thấy dấu hiệu Mỹ thực hiện thỏa thuận tạm thời, nhưng hiện chưa có xác nhận nào về việc phái đoàn của họ sẽ đến Thụy Sĩ. Các quan chức Mỹ trước đó cho biết sẽ tổ chức một lễ ký kết chính thức thỏa thuận Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ, nhưng Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ nghi ngờ về kế hoạch này, cho rằng nó không cần thiết sau khi tổng thống cả hai nước đều đã ký hiệp ước.

Li-băng chưa ngưng tiếng súng

Israel, quốc gia bị loại khỏi các cuộc đàm phán hòa bình, đã giữ khoảng cách với thỏa thuận Mỹ - Iran và tiếp tục chiến đấu chống lại phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Li-băng.

Các cuộc tấn công mới của Israel hôm 19/6 đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, theo hãng thông tấn nhà nước NNA . Israel cho biết các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu của Hezbollah.

Điều này làm dấy lên câu hỏi về việc liệu thỏa thuận có thể duy trì được hay không.

Tại Washington, một số đồng minh đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Quốc hội đã đặt câu hỏi liệu ông có nhượng bộ quá nhiều để chấm dứt cuộc xung đột hay không.

Khi bắt đầu cuộc chiến, ông Trump đã tuyên bố sẽ chỉ dừng lại khi Iran "đầu hàng vô điều kiện".

Ông đặt mục tiêu phá hủy khả năng hạt nhân của Iran để đảm bảo nước này không bao giờ có thể phát triển loại vũ khí đó. Ông cũng tìm cách chấm dứt khả năng tấn công các nước láng giềng của Tehran, ngăn chặn nước này hỗ trợ các phong trào chống Israel trong khu vực.

Nhưng không mục tiêu nào trong số đó được đáp ứng khi ông Trump ký thỏa thuận.

Thay vào đó, bản ghi nhớ lại mang đến sự giảm nhẹ các lệnh trừng phạt kinh tế cho Iran, giải phóng các tài sản trị giá hàng chục tỷ USD và miễn trừ ngay lập tức lệnh phong toả của Mỹ đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Lãnh tụ Tối cao Iran - Ayatollah Mojtaba Khamenei - cũng báo hiệu rằng việc tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, một trong những lý do mà ông Trump đưa ra để bắt đầu cuộc chiến, sẽ không dễ dàng.

"Nếu phía Mỹ đòi hỏi quá nhiều, chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó”, ông nói trong một thông điệp.