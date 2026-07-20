Israel chi khoản tiền lớn cho chiến dịch tuyên truyền bằng AI để làm gì?

Israel được cho là đang chi hàng chục triệu USD cho chiến dịch truyền thông dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Israel chi khoản tiền lớn cho chiến dịch tuyên truyền bằng AI.

Theo Tờ Wall Street Journal (WSJ), Israel đang chi hàng chục triệu USD cho chiến dịch truyền thông dựa trên AI nhằm cải thiện hình ảnh và tác động đến dư luận tại Mỹ.

Uy tín của quốc gia này trong mắt người Mỹ đã xấu đi trong những năm gần đây.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, khoảng 60% người trưởng thành ở Mỹ có cái nhìn không thiện cảm về Israel vào tháng 3/2026, tăng từ 53% năm ngoái và 42% năm 2022.

Theo một cuộc điều tra được tờ WSJ công bố hôm 18/7, hàng triệu tin nhắn do AI tạo ra đã được gửi đến người Mỹ trong những tháng gần đây từ những người gửi sử dụng các tên như Emma, Sarah và John.

Các tin nhắn này tự xưng là đến từ một nhóm có tên là “Bạn bè vì Hòa bình”, và đặt cho người nhận những câu hỏi như: “Bạn nghĩ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Israel với Iran sẽ tác động như thế nào đến an ninh toàn cầu?”.

Tờ báo cho biết, họ không tìm thấy bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận hay công ty nào được đăng ký dưới tên đó.

Các tin nhắn này được cho là một phần của hợp đồng lớn hơn trị giá hơn 45 triệu USD, được trao cho một công ty do ông Brad Parscale - cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đứng đầu.

Sparkfire, công ty điều hành chiến dịch nhắn tin này, đã nhận được 6,5 triệu USD vào giữa tháng 5/2026.

Nhóm của Parscale cũng đã tạo ra các trang web và bài đăng trực tuyến ủng hộ Israel, nhằm tạo ra những câu trả lời tích cực hơn về quốc gia này từ các nền tảng AI như ChatGPT và Claude.

Năm ngoái, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar cho biết, Tây Jerusalem đã phân bổ hơn 700 triệu USD trong ngân sách năm 2026 để cải thiện hình ảnh của Israel trên toàn thế giới và "định hình nhận thức".

Theo WSJ, ít nhất 6 công ty đã được thuê để thực hiện công việc tại Mỹ, trong khi khoảng 30 người đã đăng ký làm đại diện nước ngoài thay mặt cho Israel.

Chiến dịch tranh cử tại Mỹ được cho là cũng bao gồm hơn 500.000 USD chi cho quảng cáo thông qua đài truyền hình bảo thủ Salem Media, nơi ông Parscale giữ chức Giám đốc chiến lược.

Salem đã phủ nhận việc trả tiền cho các người dẫn chương trình của mình để quảng bá các quan điểm cụ thể.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 15/7 với người dẫn chương trình podcast Joe Rogan, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã cáo buộc một số thành viên Chính phủ Israel đang cố gắng thao túng dư luận Mỹ để kéo dài cuộc xung đột với Iran "vô thời hạn".

Bộ Ngoại giao Israel hiện chưa có bất kỳ phản ứng nào trước những thông tin được tờ WSJ cung cấp.