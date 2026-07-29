Iran yêu cầu Ukraine bồi thường sau vụ tấn công tàu thương mại ở Biển Caspi

Ngày 28/7, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã lên tiếng yêu cầu Ukraine bồi thường sau vụ Ukraine tấn công tàu thương mại của Iran ở Biển Caspi.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi.

Ngày 25/7, một tàu thương mại của Iran đã bị lực lượng Ukraine tấn công ở Biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, con tàu đang được sử dụng để "vận chuyển hàng hóa quân sự liên quan đến Iran".

Bộ Ngoại giao Iran mô tả vụ tấn công là “thù địch và tội ác”, đồng thời khẳng định nước này “chưa bao giờ can thiệp vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine”.

Iran cũng triệu tập đại biện lâm thời của Ukraine tại Iran để chính thức phản đối.

Sau đó, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi khẳng định, cuộc tấn công của Ukraine được thực hiện “theo lệnh của Israel” và tuyên bố sẽ đáp trả.

Ngày 28/7, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cho biết, ông đã được Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đảm bảo vụ tấn công gần đây vào tàu thương mại Iran ở Biển Caspi là ngoài ý muốn và Ukraine không tìm cách leo thang căng thẳng.

“Iran cũng không tìm cách leo thang căng thẳng, nhưng khẳng định rõ ràng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào công dân hoặc lợi ích của chúng tôi đều không thể chấp nhận được. Phải có sự bồi thường cho những thiệt hại”, ông Araghchi viết trên X.

Những phát ngôn mới nhất này của ông Araghchi cho thấy hai bên đã liên lạc với nhau để giảm leo thang tình hình, mặc dù Iran hiện đang yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trong khi Ukraine cố gắng giảm nhẹ các mối đe dọa từ Iran, truyền thông Ukraine lại thể hiện rõ sự lo ngại với việc một số kênh truyền thông cảnh báo về khả năng bị Cộng hòa Hồi giáo tấn công bằng tên lửa.

Ngoài việc phóng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, Iran có thể nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại có liên hệ với Ukraine ở khu vực gần hơn, tại Vịnh Ba Tư hoặc Vịnh Oman.