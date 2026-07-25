Iran tuyên bố phá huỷ 'lá chắn thép' Patriot của Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công mới trong Chiến dịch Nasr-2, nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordan, Iraq, Kuwait và Bahrain. Tehran khẳng định đã phá hủy một hệ thống phòng không Patriot, nhiều máy bay chiến đấu cùng các cơ sở quân sự của Mỹ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Sáu (24/7) tuyên bố đã mở đợt tấn công mới trong khuôn khổ Chiến dịch Nasr-2 (Chiến thắng), nhằm vào hàng loạt mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordan, Iraq, Kuwait và Bahrain.

Theo tuyên bố của IRGC, Lực lượng Không quân Iran đã tập kích căn cứ không quân Al-Azraq của Mỹ tại Jordan, gây thiệt hại lớn cho một số máy bay chiến đấu đồn trú tại đây. IRGC cũng tuyên bố đã tấn công khu nhà ở của binh sĩ Mỹ, khiến nhiều quân nhân thiệt mạng và bị thương.

Tại Erbil (Iraq), IRGC khẳng định đã phá hủy một hệ thống phòng không Patriot, một khinh khí cầu do thám của Mỹ và tấn công khu nhà ở của lực lượng Mỹ. Tehran mô tả đây là một chiến dịch "bất ngờ", đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với "những phản ứng khác nhau" nếu tiếp tục các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Iran nhắm mục tiêu vào các căn cứ Mỹ trong khu vực hôm 24/7.

Trong ngày, IRGC cho biết đã triển khai máy bay không người lái tấn công nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ tại Kuwait.

Theo tuyên bố, cuộc tấn công đã phá hủy một kho đạn lớn, gây ra nhiều vụ nổ liên tiếp. IRGC khẳng định sáu nhà chứa máy bay được sử dụng làm nơi ở cho binh sĩ Mỹ đã bị phá hủy hoàn toàn, ba nhà khác hư hại nặng và nhiều quân nhân Mỹ thương vong.

Ngoài ra, lực lượng này tuyên bố đã hoàn tất chiến dịch nhằm vào một trung tâm dữ liệu của Amazon tại Bahrain, nơi Tehran cáo buộc là cơ sở tình báo hỗ trợ quân đội Mỹ. IRGC cho biết tòa nhà còn lại của cơ sở này đã bị phá hủy trong đợt tập kích mới nhất.

Theo IRGC, địa điểm này trước đó đã bị tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm đáp trả cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân dân sự Dar Khoein đang được xây dựng tại Iran.

Trong một diễn biến khác, IRGC tuyên bố đã phá hủy ba kho chứa đạn dược và trang thiết bị tại Trại Udairi ở Kuwait, đồng thời tập kích tháp điều khiển của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain, gây thiệt hại đáng kể.