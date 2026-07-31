Iran phá hủy 3 tiêm kích F-35 tại căn Al-Azraq

Chỉ với 1 đợt tấn công, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phá hủy 3 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ tại căn cứ Al-Azraq.

Tiêm kích F-35 của Mỹ tại căn cứ Al-Azraq.

Theo hãng thông tấn Mehr News, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết trong Tuyên bố hôm 30/7, Iran đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Căn cứ Không quân Al-Azraq tại Jordan để đáp trả cuộc không kích của Mỹ vào các khu dân cư trên đảo Qeshm của Iran.

Văn phòng Quan hệ Công chúng của lực lượng IRGC, cuộc tấn công của Mỹ diễn ra vào đêm 29/7, đã nhắm vào hai ngôi nhà dân cư ở Qeshm bằng bom xuyên hầm, khiến ba thành viên trong một gia đình thiệt mạng gồm: Cha, mẹ và con, cùng với đó hai trẻ em khác bị thương.

Để trả đũa, Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã phóng một số tên lửa đạn đạo vào khu vực đỗ máy bay và nhà chứa máy bay bảo dưỡng được sử dụng bởi máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ tại căn cứ không quân Al-Azraq vào sáng 30/7.

IRGC tuyên bố 3 máy bay F-35 đã bị phá hủy hoàn toàn, 3 chiếc khác bị hư hại nặng và một số sĩ quan và nhân viên bảo dưỡng của Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Lực lượng IRGC cũng đã gửi lời cảm ơn tới người dân Jordan vì sự ủng hộ và những lập trường thẳng thắn của một bộ phận giới tinh hoa nước này.

Cuộc tập kích của Iran diễn ra khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới Mỹ hội đàm với Tổng thống Trump.

Sau cuộc gặp, ông Netanyahu nói đây là "một trong những cuộc trao đổi tốt nhất" giữa hai lãnh đạo và cho biết hai bên đã phối hợp chặt chẽ về các vấn đề liên quan Iran và an ninh khu vực.

Truyền thông Israel đưa tin ông Netanyahu muốn nêu vấn đề Núi Pickaxe với Tổng thống Trump. Đây là cơ sở hạt nhân được cho là "bất khả xuyên phá" của Iran do nằm ẩn sâu trong một ngọn núi.

Israel cho rằng Iran đang xây dựng thêm một cơ sở hạt nhân mới tại đây, trong khi ông chủ Nhà Trắng từng nêu ý tưởng tập kích mục tiêu này hồi đầu tháng 7.

Theo Hamidreza Azizi, chuyên gia về Iran tại Viện Đức về Các vấn đề Quốc tế và An ninh (SWP) có trụ sở ở Berlin, Iran chủ động tung đòn tập kích lực lượng Mỹ tại Jordan dường như để cảnh báo để Mỹ không tham gia hoặc phát động một chiến dịch quân sự mới chống Iran.

Jason Campbell, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Trung Đông, nêu một lý do nữa có thể là Iran muốn chủ động hơn trong cuộc đối đầu, sau nhiều tuần chủ yếu phản ứng thụ động trước các hành động quân sự từ Mỹ và Israel.

"Iran từng nhiều lần bày tỏ hoài nghi Mỹ tận dụng thời gian tạm ngừng giao tranh để tái vũ trang và chuẩn bị cho giai đoạn chiến sự tiếp theo. Có lẽ họ cho rằng Mỹ đang làm điều đó và quyết định phá khoảng lặng", ông Campbell nói.

Chuyên gia này cho rằng cuộc tập kích cũng có thể là thông điệp gửi tới Mỹ, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực. "Họ muốn thể hiện rằng dù Mỹ tăng cường lực lượng và đe dọa leo thang, Iran vẫn đủ năng lực để đáp trả", ông Campbell cho hay.