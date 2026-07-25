HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran khẳng định chiến dịch tấn công 'pháo đài ngầm' Pickaxe của Mỹ sẽ thất bại

Quỳnh Như
|

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang khi Tehran khẳng định kế hoạch tấn công cơ sở ngầm Pickaxe mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập sẽ "thất bại hoàn toàn", đồng thời cảnh báo Washington phải đối mặt với phản ứng vượt ra ngoài các biện pháp quân sự.

Một quan chức an ninh cấp cao của Iran cho biết chiến dịch tấn công nhằm vào núi Pickaxe (hay còn gọi là Kolang) mà Mỹ đang cân nhắc sẽ "thất bại hoàn toàn", đồng thời cáo buộc Tổng thống Donald Trump chỉ muốn tạo ra một "chiến thắng mang tính tuyên truyền".

Trong cuộc phỏng vấn với Press TV ngày 24/7, vị quan chức này cho biết ông Trump đang tìm cách ghi điểm chính trị bằng việc nhắm mục tiêu vào một cơ sở, mà theo Tehran, hiện đã không còn hoạt động.

"Ông Trump muốn tạo ra một thành tựu cho bản thân bằng cách tấn công núi Pickaxe, nhưng ai cũng biết rằng việc đánh vào một hang đá trống rỗng chỉ nhằm tạo ra những tuyên bố giả và không làm thay đổi thực tế", quan chức này nói.

Quan chức an ninh cấp cao Iran cho biết thêm rằng, cơ sở này rất kiên cố và khó có thể sụp đổ.

Iran khẳng định chiến dịch tấn công 'pháo đài ngầm' Pickaxe của Mỹ sẽ thất bại - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Quan chức này cũng cảnh báo Iran sẽ đáp trả nếu Mỹ tiến hành không kích, song cho biết phản ứng của Tehran sẽ không chỉ giới hạn ở các biện pháp quân sự. Ông không nêu cụ thể những hình thức đáp trả khác mà Iran có thể áp dụng.

"Iran sẽ đáp trả hành động này theo một cách khác và sẽ không chỉ giới hạn ở việc đáp trả bằng một cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (21/7) tuyên bố Washington sẽ sớm tiến hành cuộc tấn công nhằm vào cơ sở ngầm Pickaxe của Iran, một địa điểm được đánh giá có mức độ kiên cố cao và nằm gần cơ sở hạt nhân Natanz.

Pickaxe là cơ sở ngầm nằm cách tổ hợp hạt nhân Natanz khoảng 1,6 km về phía nam, được Iran thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vào năm 2020 với mục đích phục vụ việc lắp ráp các máy ly tâm dùng trong chương trình hạt nhân trong tương lai.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi CNN dẫn lời một nguồn tin tình báo Israel cho biết Tel Aviv tin rằng Iran đã chuyển các máy ly tâm tiên tiến cùng một phần kho uranium làm giàu cao đến Pickaxe sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa hai nước hồi tháng 6.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

Iran

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại