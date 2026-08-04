iPhone 18 Pro Max có thứ người dùng mong đợi từ lâu

Sau nhiều năm chờ đợi, điều người dùng iPhone mong muốn nhất có thể sắp trở thành hiện thực trên iPhone 18 Pro Max.

Sau nhiều năm người dùng mong muốn Apple cải thiện thời lượng sử dụng, thế hệ iPhone Pro Max tiếp theo được cho là sẽ mang đến một thay đổi đáng chú ý.

Nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị viên pin lớn nhất từ trước đến nay trên một mẫu iPhone, hứa hẹn đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng cường độ cao và các tính năng AI trong tương lai.

Apple có thể sẽ mang đến bước nâng cấp đáng chú ý về pin trên iPhone 18 Pro Max. (Ảnh minh hoạ: Zeera Wireless)

Theo leaker Ice Universe cùng một số báo cáo từ chuỗi cung ứng, iPhone 18 Pro Max sẽ sở hữu viên pin khoảng 5.500 mAh. Nếu thông tin này trở thành hiện thực, đây sẽ là mức dung lượng cao nhất từng xuất hiện trên smartphone của Apple.

Thời lượng pin có thể là điểm nâng cấp đáng giá nhất

Trong nhiều năm qua, thời lượng pin luôn là một trong những yếu tố được người dùng iPhone quan tâm. Dù Apple liên tục tối ưu chip xử lý và hệ điều hành để cải thiện hiệu suất năng lượng, dung lượng pin trên các mẫu iPhone vẫn tăng khá chậm so với nhiều đối thủ Android.

Với iPhone 18 Pro Max, Apple được cho là sẽ thay đổi cách tiếp cận. Viên pin khoảng 5.500 mAh không chỉ giúp kéo dài thời gian sử dụng mà còn tạo nền tảng để thiết bị đáp ứng tốt hơn các tính năng AI vốn đòi hỏi nhiều tài nguyên xử lý.

Một số hồ sơ đăng ký sản phẩm cũng cho thấy phiên bản bán tại Mỹ có thể sở hữu pin khoảng 5.567 mAh, trong khi bản dành cho thị trường Trung Quốc đạt khoảng 5.391 mAh. Sự khác biệt được cho là đến từ việc phiên bản Mỹ chỉ sử dụng eSIM, giúp giải phóng thêm không gian bên trong máy.

Apple có thể chấp nhận thay đổi thiết kế để ưu tiên trải nghiệm

Để tích hợp viên pin lớn hơn, iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ có độ dày khoảng 9 mm và trọng lượng khoảng 240 g, cao hơn khoảng 7 g so với iPhone 17 Pro Max.

Thay đổi này cho thấy Apple có thể đang ưu tiên trải nghiệm sử dụng thực tế hơn là tiếp tục theo đuổi thiết kế siêu mỏng. Với nhiều người dùng, việc kéo dài thêm vài giờ sử dụng mỗi ngày được xem là nâng cấp có giá trị hơn so với việc giảm vài milimet độ dày của thiết bị.

Đây cũng là xu hướng đang xuất hiện trên thị trường smartphone, khi nhiều hãng bắt đầu đầu tư vào pin dung lượng lớn để phục vụ các tác vụ AI, chơi game, quay video 4K hay chỉnh sửa nội dung ngay trên điện thoại.

Hiện Apple vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, nếu các tin đồn là chính xác, thời lượng pin nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi nhất trên mẫu iPhone cao cấp dự kiến ra mắt vào năm sau.