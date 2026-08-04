Từ ngày 15/8, hàng triệu người dùng VNeID đón tin vui: Kiểm tra ngay để không bỏ lỡ quyền lợi

Để nhận ưu đãi, người dân cần nộp thuế điện tử theo hướng dẫn và tích hợp đủ thông tin.

Tối ưu chi phí nhờ làm thủ tục trực tuyến qua VNeID

Trong lộ trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và nâng cao hiệu quả của các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID tiếp tục trở thành "trợ lý số" đắc lực cho người dân. Đáng chú ý, theo nội dung nêu tại Nghị quyết 66.22 của Chính phủ về phát triển công dân số, có hiệu lực từ ngày 15/8 đến 28/2/2027, từ ngày 15/8, người dùng VNeID mức 2 sẽ được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm một nửa với ôtô khi khai, nộp thuế điện tử lần hai.

Cụ thể, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 được giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ôtô và miễn phí với xe máy (lần 2). Chính sách chỉ áp dụng tối đa một lần trong năm và mức ưu đãi không quá 5 lần lương cơ sở (tương đương 12,65 triệu đồng theo mức lương cơ sở hiện hành).

Trước đây, thủ tục sang tên đổi chủ xe đã qua sử dụng gồm có nhiều bước. Với tính năng tích hợp trên VNeID, toàn bộ luồng xử lý đã được số hóa liên thông.

Ở bước đầu tiên, hệ thống sẽ tự động đối soát và trích xuất dữ liệu nhân thân, thông tin xe cũng như hợp đồng mua bán đã qua chứng thực từ Cơ sở dữ liệu quốc gia. Điều này giúp người dân không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ bản cứng hay lo lắng về việc kê khai nhầm lẫn.

Tiếp đó, các thao tác về tài chính cũng trở nên vô cùng thuận tiện. Người dùng hoàn toàn có thể thực hiện kê khai thông tin chuyển nhượng và nộp lệ phí trước bạ trực tiếp trên điện thoại thông qua các kết nối ngân hàng hoặc ví điện tử có sẵn trên ứng dụng.

Đáng chú ý, giai đoạn hoàn tất thủ tục và nhận kết quả cũng được số hóa tối đa. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trực tuyến, chủ xe chỉ cần ghé qua điểm đăng ký để hoàn tất khâu đối soát nhẹ nhàng, hoặc đăng ký nhận giấy đăng ký xe và biển số mới gửi về tận nhà qua đường bưu điện mà không phải mất thời gian chờ đợi hay di chuyển nhiều lần.

Cách kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 trên VNEID

Để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2, người dân cần đến trực tiếp cơ quan Công an khi đã có căn cước công dân gắn chip, hoặc làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại CCCD gắn chip. Các bước thực hiện như sau.

Bước 1 : Thông báo với Cán bộ về việc làm hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử. Khai báo thông tin đăng ký bao gồm: Số điện thoại, Email. Nếu có nhu cầu tích hợp thông tin về người phụ thuộc vào hồ sơ đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử thì có thể cung cấp thêm thông tin.

Ngoài ra, nếu muốn tích hợp thông tin về: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, BHXH, BHYT trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia. Công dân lưu ý mang các giấy tờ gốc để đối chiếu.

Bước 2 : Công dân làm hồ sơ cấp, đổi, cấp lại CCCD gắn chip điện tử bao gồm các thông tin nhân thân cùng thông tin sinh trắc.

Bước 3 : Cán bộ xử lý hồ sơ cấp/đổi/cấp lại CCCD gắn chip theo quy trình.

Bước 4 : Công dân thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin và ký xác nhận trên phiếu đăng ký, phiếu thu nhận thông tin CCCD. Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.