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iPhone 17 rớt giá mạnh, một chiếc iPhone cũ lại đang tăng

Khả Văn
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Thị trường di động chính hãng tại Việt Nam đang chứng kiến một nghịch lý thú vị khi dòng sản phẩm mới nhất liên tục hạ nhiệt để kích cầu, trong khi một phiên bản tiền nhiệm lại âm thầm tăng giá và tiếp tục được người dùng săn đón nồng nhiệt.

iPhone 17 liên tục tạo đáy mới sau vài tháng ra mắt

Chỉ sau một thời gian ngắn chính thức lên kệ, thị trường iPhone tại Việt Nam đã bước vào giai đoạn điều chỉnh giá mạnh mẽ. Khảo sát tại các đại lý ủy quyền của Apple, hầu hết các phiên bản thuộc dòng iPhone 17 đều đang được chào bán với mức giá thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết ban đầu. Đáng chú ý nhất là mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn bản 256GB khi lần đầu tiên rớt xuống dưới mốc 24 triệu đồng, dao động quanh mức 23,5 đến 24,1 triệu đồng.

IPhone 17 giảm giá mạnh , iPhone 15 lại tăng giá trên thị trường Việt Nam - Ảnh 1.

Ở phân khúc cao cấp hơn, chiếc iPhone 17 Pro Max 256GB hiện có giá khoảng 35,7 triệu đồng, giảm hơn 2,3 triệu đồng. Các phiên bản dung lượng khủng như iPhone 17 Pro Max 2TB hay mẫu iPhone 17 Pro 1TB cũng ghi nhận mức giảm sâu lên tới vài triệu đồng, đưa giá bán thực tế lùi xa khỏi ngưỡng do Apple công bố. Ngay cả mẫu máy được định vị ở phân khúc dễ tiếp cận nhất là iPhone 17e hiện cũng chỉ còn khoảng 17,4 triệu đồng. Những mức giá hấp dẫn này thường được các đại lý kết hợp cùng điều kiện thanh toán trực tuyến hoặc chương trình thu cũ đổi mới, mở ra thời điểm vô cùng thuận lợi cho những người dùng muốn lên đời công nghệ mới.

iPhone 15 tăng giá liên tiếp

Trái ngược hoàn toàn với đà giảm giá của thế hệ mới, mẫu iPhone 15 dù đã ra mắt nhiều năm trước lại đang có xu hướng tăng giá và trở thành sự lựa chọn ưu tiên của đông đảo khách hàng. Từ mức đáy từng rớt xuống dưới 15 triệu đồng ở những giai đoạn trước, giá của iPhone 15 phiên bản 128GB hiện đã nhích lên mức 18 triệu đồng, tăng thêm 500.000 đồng chỉ tính riêng từ đầu quý II.

IPhone 17 giảm giá mạnh , iPhone 15 lại tăng giá trên thị trường Việt Nam - Ảnh 2.

Sự biến động giá ngược đời này xuất phát từ việc Apple thay đổi chính sách bán hàng, đồng thời nguồn cung của các dòng máy cũ như iPhone 13 hay iPhone 14 đang dần cạn kiệt. Do đã bị Apple âm thầm khai tử ngay sau khi ra mắt thế hệ thứ 17, lượng hàng iPhone 15 trên thị trường dự kiến sẽ ngày càng khan hiếm và có thể hết hàng hoàn toàn vào đầu năm 2027.

Dù có mức giá 18 triệu đồng, khá sát với con số 17,4 triệu đồng của mẫu iPhone 17e mới mẻ, iPhone 15 vẫn duy trì được sức hút mãnh liệt nhờ thiết kế có độ nhận diện cao. Phần lớn người dùng vẫn ưu tiên lựa chọn một sản phẩm có hiệu năng đã được thời gian kiểm chứng, đáp ứng cực kỳ ổn định các nhu cầu sử dụng hàng ngày thay vì chạy theo những thế hệ hoàn toàn mới.

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Tags

Trung Quốc

Việt Nam

Apple

iPhone 15

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