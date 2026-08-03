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IFAD tiếp tục rót vốn cho phát triển nông thôn tại Việt Nam

Kiều Thoan Thu
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Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) hiện triển khai hai chương trình trị giá gần 200 triệu USD tại Việt Nam, hướng đến nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng nông thôn trước biến đổi khí hậu.

"Việt Nam đang theo đuổi một tầm nhìn rất tham vọng về phát triển nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu và bao trùm. IFAD mong muốn đồng hành cùng quá trình đó", bà Enika Basu, tân Giám đốc Quốc gia IFAD tại Việt Nam kiêm Trưởng Văn phòng Đa quốc gia tại Hà Nội, chia sẻ sau khi chính thức nhận nhiệm vụ.

Bà Enika Basu trình Thư ủy nhiệm lên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang vào cuối tháng 7 sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc quốc gia của IFAD tại Việt Nam. Ảnh: IFAD

Bà cho biết ưu tiên của IFAD trong thời gian tới là phối hợp với Chính phủ Việt Nam, chính quyền địa phương, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển để thúc đẩy nông nghiệp xanh, xây dựng hệ thống lương thực bền vững và tạo thêm cơ hội kinh tế cho các hộ nông dân quy mô nhỏ.

IFAD sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giới thiệu những mô hình phát triển hiệu quả tới các quốc gia đang phát triển khác thông qua hợp tác Nam - Nam.

Hiện IFAD đang triển khai hai chương trình tại Việt Nam với tổng giá trị gần 200 triệu USD, tập trung vào tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao sức chống chịu cho cộng đồng nông thôn. Các chương trình này được xây dựng phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam đến năm 2045 cũng như mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Cơ quan tài chính chuyên trách của Liên Hợp Quốc về phát triển nông thôn giúp các hộ sản xuất quy mô nhỏ cải thiện sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu trước những thách thức mới.

Đồng hành cùng Việt Nam từ đầu những năm 1990, IFAD đã tham gia 19 dự án với tổng nguồn lực huy động khoảng 918 triệu USD, trong đó vốn của tổ chức đạt 537 triệu USD. Hơn 1,4 triệu hộ gia đình nông thôn đã được hưởng lợi thông qua các chương trình phát triển sản xuất, mở rộng tiếp cận thị trường, tín dụng và xây dựng chuỗi giá trị nông sản.

Những năm gần đây, các khoản đầu tư của IFAD chuyển mạnh sang hỗ trợ nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô nhỏ tại Bắc Kạn và Cao Bằng vừa hoàn thành đã góp phần giảm tỷ lệ nghèo đa chiều gần 40%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu ban đầu.

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Tags

Nông nghiệp

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