Hyundai Staria Hybrid về tới ĐNÁ: Có bản tới 11 chỗ, to hơn Carnival, dùng máy hybrid 245 mã lực, tiêu thụ 5,6l/100 km

Hyundai Staria Hybrid vừa chính thức ra mắt tại Philippines với 5 phiên bản, bổ sung hệ truyền động hybrid, công nghệ kết nối Bluelink và nhiều nâng cấp về tiện nghi, an toàn.

Hyundai Philippines vừa mở rộng danh mục xe điện hóa với Staria Hybrid. Đây là mẫu MPV hybrid đầu tiên của hãng tại thị trường này, gia nhập dải sản phẩm sử dụng công nghệ hybrid bên cạnh Santa Fe, Tucson và Palisade.

Điểm mới đáng chú ý trên Staria Hybrid là việc lần đầu được trang bị Hyundai Bluelink. Nền tảng xe kết nối này cho phép chủ xe theo dõi tình trạng xe từ xa, đồng thời nhận thông tin giao thông và thời tiết theo thời gian thực ngay trên màn hình giải trí mà không cần kết nối điện thoại.

Tại Philippines, Hyundai Staria Hybrid được phân phối với 5 phiên bản, gồm cấu hình 7 chỗ, 9 chỗ và 11 chỗ. Giá bán dao động từ 1,999 triệu Peso đến 3,199 triệu Peso, tương đương khoảng 851 triệu - 1,36 tỷ đồng.

Cụ thể, bản GL 9 chỗ có giá 1,999 triệu Peso (khoảng 851 triệu đồng), bản GL 11 chỗ giá 2,079 triệu Peso (khoảng 885 triệu đồng), bản GLS 9 chỗ giá 2,389 triệu Peso (khoảng 1,017 tỷ đồng), bản Premium 9 chỗ giá 2,999 triệu Peso(khoảng 1,27 tỷ đồng) và bản cao cấp nhất Premium Plus 7 chỗ có giá 3,199 triệu Peso, tương đương khoảng 1,36 tỷ đồng.

Về ngoại thất, Hyundai Staria Hybrid vẫn giữ kiểu dáng đặc trưng của phiên bản diesel với dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng đầu xe, đèn hậu LED dạng Pixel và thân xe bo tròn. Những thay đổi tập trung ở lưới tản nhiệt thiết kế mới, cụm đèn pha LED Cube Projection cùng bộ mâm hợp kim 18 inch trên hai phiên bản Premium và Premium Plus. Xe được cung cấp ba màu sơn gồm Creamy White, Abyss Black Pearl và Shimmering Silver Metallic.

Staria Hybrid có kích thước dài 5.253 mm, rộng 1.997 mm, cao 1.990 mm và chiều dài cơ sở 3.273 mm. So với Kia Carnival đang phân phối tại Việt Nam, Hyundai Staria có kích thước nhỉnh hơn ở hầu hết các thông số, khi dài hơn 98 mm, rộng hơn 2 mm, cao hơn 215 mm và sở hữu chiều dài cơ sở lớn hơn 183 mm.

Khoang nội thất được bố trí theo ba cấu hình 7, 9 hoặc 11 chỗ. Chất liệu ghế thay đổi theo từng phiên bản, từ nỉ, giả da, da đến da Nappa. Riêng bản Premium Plus 7 chỗ được trang bị ghế "thư giãn" chỉnh điện với tựa lưng ngả, tựa đầu điều chỉnh và bệ đỡ chân chỉnh điện 4 hướng.

Các phiên bản GLS, Premium và Premium Plus được trang bị cửa trượt điện, trong khi hai bản GL vẫn sử dụng cửa trượt cơ. Hai phiên bản cao cấp còn có hệ thống âm thanh Bose 12 loa, còn cửa sổ trời chỉnh điện chỉ xuất hiện trên bản Premium Plus.

Phía trước, mọi phiên bản đều sở hữu màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng nhận diện giọng nói qua Bluetooth. Hai bản Premium và Premium Plus sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, trong khi bản GL và GLS dùng màn hình thông tin 4,2 inch.

Staria Hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp, tương tự Santa Fe Hybrid đang bán tại Việt Nam. Hệ truyền động này sản sinh 245 mã lực và 265 Nm mô-men xoắn. Theo Hyundai, mẫu MPV hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 17,7 km/l, tương đương khoảng 5,6 lít/100 km.

Về an toàn, Staria Hybrid được trang bị gói hỗ trợ lái Hyundai SmartSense. Hai phiên bản GL và GLS có ga tự động thích ứng, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau và camera lùi. Trong khi đó, Premium và Premium Plus được bổ sung hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ bám làn, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù và camera 360 độ và 6 túi khí. Bản GL chỉ có hai túi khí phía trước.