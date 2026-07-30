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Hyundai Neira lần đầu lộ diện: SUV thuần điện 7 chỗ, thiết kế tương đồng Kia Carens, có kế hoạch lắp ráp tại ĐNÁ

Thanh Nhã
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Các thông tin chi tiết về trang bị, mức giá hay thời điểm mở bán vẫn được Hyundai giấu kín.

Hyundai đã ra mắt bản prototype Neira tại GIIAS 2026 ở Indonesia. Được Hyundai chính thức mô tả là một chiếc SUV điện 7 chỗ, Neira được phát triển nhắm đến các gia đình Indonesia. Đáng chú ý, thiết kế tổng thể của mẫu xe này giống với Kia Carens Clavis EV đang được bán tại Ấn Độ.

Hyundai Neira lần đầu tiên xuất hiện. Ảnh: Indra Fathan

Hyundai Neira có gì đáng chú ý?

Nhìn từ bên hông, hình dáng tổng thể, đường mái dài, diện tích cửa sổ và tỷ lệ ba hàng ghế của Neira trông khá giống với Kia Carens Clavis. Điều này làm dấy lên khả năng Neira có thể chia sẻ nền tảng, hệ thống truyền động điện và một số bộ phận khác với Carens EV.

Một chiến lược như vậy không phải là điều bất thường. Hyundai và Kia đã chia sẻ nền tảng, hệ thống truyền động và công nghệ trên nhiều sản phẩm. Tại Ấn Độ, Creta và Seltos là những ví dụ nổi bật, nơi nền tảng chung được kết hợp với thiết kế ngoại thất và nội thất khác nhau. Hyundai chưa xác nhận bất kỳ mối liên hệ kỹ thuật nào giữa Neira và Carens EV.

Tỷ lệ thân xe tương đồng với Kia Carens. Ảnh: Indra Fathan

Mặc dù có tỷ lệ quen thuộc, Neira sở hữu diện mạo đặc trưng của Hyundai. Xe có dải đèn LED rộng ở phía trước, các yếu tố chiếu sáng được bố trí theo chiều dọc và phần đầu xe được thiết kế kín đáo, phù hợp với một chiếc xe điện. Một phần màu bạc dày dặn quanh cản trước phía dưới tạo thêm vẻ mạnh mẽ.

Các điểm nổi bật khác bao gồm mâm hợp kim hai tông màu, ốp vòm bánh xe màu đen, giá nóc, tay nắm cửa thông thường và các chi tiết màu bạc ở phần thân dưới. Ở phía sau, đèn hậu LED được bố trí theo chiều dọc và được nối với nhau bằng một dải đèn ngang mỏng – tương tự Carens Clavis. Cản sau dày dặn được trang trí bằng các chi tiết màu bạc và đen. Những yếu tố này mang lại cho Neira vẻ ngoài lấy cảm hứng từ SUV hơn, mặc dù tỷ lệ tổng thể khá giống với MPV.

Giám đốc điều hành Hyundai Motors Indonesia, Kenny Lee, mô tả Neira là một chiếc SUV điện 7 chỗ, kết hợp cabin rộng rãi với công nghệ xe điện mới nhất của Hyundai.

Chi tiết trang bị ngoại thất của Hyundai Neira. Ảnh: Indra Fathan

Hyundai giữ kín thông số kỹ thuật

Hyundai dự định sản xuất mẫu xe này tại tại nhà máy Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI). Công ty cho biết Neira sẽ tiếp tục được hoàn thiện trước khi chính thức ra mắt thị trường, vì chiếc xe trưng bày tại GIIAS vẫn chỉ là nguyên mẫu.

Thông số kỹ thuật vẫn chưa được công bố. Dung lượng pin, phạm vi hoạt động, công suất động cơ và khả năng sạc vẫn được giữ kín. Nếu Neira có chung nền tảng với Carens Clavis EV, một số bộ phận này có thể sẽ được dùng chung giữa hai mẫu xe. Hiện tại, Hyundai Neira dường như là một ví dụ khác về chiến lược chia sẻ nền tảng của Hyundai-Kia, nhưng được đóng gói và thiết kế riêng cho Hyundai và thị trường Indonesia.

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