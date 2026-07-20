Huỷ livestream có CEO, tiệm kim cương nổi tiếng ở Cần Thơ đưa TikTok về trạng thái riêng tư, tiếp tục bán hàng trên Fanpage

Động thái của Kimberly Diamond thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường kim cương liên tục xuất hiện nhiều biến động, Kimberly Diamond - tiệm kim cương nổi tiếng tại Cần Thơ - cũng trở thành tâm điểm chú ý những ngày qua. Hôm 14/7, doanh nghiệp phát thông báo thừa nhận còn thiếu sót trong quá trình phục vụ do lượng khách mua bán, trao đổi tăng đột biến, đồng thời gửi lời xin lỗi và cho biết đang rà soát, hoàn thiện quy trình.

Thông báo của phía Kimberly hôm 14/7.

Về những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Kimberly cho biết đã chủ động làm việc với các bên liên quan và tình hình hiện đã ổn định. Doanh nghiệp cũng cho rằng một số nội dung từ các cá nhân, kênh thông tin bên thứ ba có dấu hiệu cắt ghép hoặc thiếu ngữ cảnh, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, đồng thời khẳng định sẽ xem đây là bài học để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đến ngày 18/7, Kimberly Diamond thông báo CEO Thông Trần sẽ livestream vào 17h cùng ngày để cập nhật tình hình, làm rõ một số thông tin đang được dư luận quan tâm và trực tiếp giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Ngày 18/7, đơn vị này ra thông báo livestream nhưng sau đó hủy bài đăng, không livestream.

Đến giờ hẹn, phía Kimberly Diamond không phát sóng livestream như kế hoạch và cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Sau đó, bài đăng thông báo livestream được xóa khỏi Fanpage của thương hiệu mà không đưa ra lời giải thích nào.

Vào sáng 19/7, theo ghi nhận của báo Tiền Phong, tiệm bán kim cương Kimberly Diamond tại số 53-55-57 đường Ung Văn Khiêm, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ, có 2 mặt tiền, toà nhà 5 tầng đóng cửa. Trên cửa kính của tiệm dán thông báo: “Tạm ngưng giao dịch tại cửa hàng 5 ngày để xử lý việc nội bộ”.

Ghi nhận của báo Tiền Phong hôm 19/7. Nguồn ảnh: Phạm Thanh - Tiền Phong.

Sáng 20/7, một ngày sau thông báo tạm ngưng giao dịch tại cửa hàng, tài khoản TikTok hơn 827N người theo dõi của Kimberly Diamond được chuyển sang chế độ riêng tư.

TikTok để chế độ riêng tư.

Fanpage trên Facebook vẫn mở, đang bài quảng cáo sản phẩm.

Trong khi đó, Fanpage Facebook với hơn 868N người theo dõi vẫn duy trì đăng tải các nội dung quảng bá, kinh doanh sản phẩm như thường lệ, để chế độ bình luận công khai.

Chúng tôi đã gọi vào số hotline được Kimberly Diamond công khai trên Fanpage Facebook, nhưng không ai nhấc máy. Khi nhắn tin vào Fanpage cũng chỉ nhận được tin nhắn tự động, điều hướng liên lạc qua số điện thoại đã liên hệ trước đó hoặc truy cập website.

Kimberly Diamond là thương hiệu của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kimberly, một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và bán lẻ trang sức, đá quý ở Cần Thơ.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, công ty có ngành nghề kinh doanh chính như: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (vàng trang sức, mỹ nghệ, sản phẩm từ kim loại quý); sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan (đồ trang sức bằng kim loại quý, đá quý, đá bán quý); bán lẻ vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng, bạc, đá quý, đá bán quý và kim loại quý khác…

Thay vì chỉ đăng tải sản phẩm, thương hiệu đầu tư sản xuất các clip tiểu phẩm, video tình huống và nội dung giải trí về nghề kinh doanh kim cương, mối quan hệ sếp - nhân viên,... Nhờ đó, ngoài lượng theo dõi khủng, kênh TikTok của Kimberly còn có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem và thường xuyên viral.

Hiện tại, mọi cập nhật liên quan đến thương hiệu vẫn là tâm điểm chú ý của dư luận, đặc biệt là nhóm khách hàng đang sở hữu sản phẩm hoặc có nhu cầu giao dịch.