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Hương Giang bên chồng hai U50: "Không còn hơn thua"

Li La
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"Không còn sống để làm hài lòng tất cả. Chỉ ung dung sống một cuộc đời vừa vặn với chính mình", Hương Giang chia sẻ.

Hương Giang bên chồng hai U50: "Không còn hơn thua" - Ảnh 1.

Mới đây, diễn viên Hương Giang thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc bên chồng cùng những tâm sự về quan điểm sống ở thời điểm hiện tại.

Nữ diễn viên viết: "Hồi 20 tuổi, mình muốn cuộc đời thật rực rỡ. Sau 35 tuổi, mình chỉ mong nội tâm đủ bình yên. Không còn hơn thua. Không còn cố chứng minh. Không còn sống để làm hài lòng tất cả. Chỉ ung dung sống một cuộc đời vừa vặn với chính mình". Những chia sẻ của Hương Giang nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm từ cư dân mạng.

Hương Giang bên chồng hai U50: "Không còn hơn thua" - Ảnh 2.

Hương Giang đang có cuộc sống hạnh phúc.

Hương Giang, tên đầy đủ Nguyễn Hương Giang, sinh năm 1989 còn được khán giả biết đến với biệt danh "Hương Giang mắt to". Dù bén duyên với diễn xuất theo con đường tay ngang, cô vẫn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách của VTV như Sống chung với mẹ chồng, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Mùa hoa tìm lại... Bên cạnh công việc diễn xuất, cô còn hoạt động trong vai trò MC và người mẫu ảnh.

Về đời tư, Hương Giang từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ khi còn trẻ. Hiện tại, nữ diễn viên đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên doanh nhân sinh năm 1978, hơn cô 11 tuổi. Trước đó, Hương Giang từng giữ kín danh tính ông xã để bảo vệ cuộc sống riêng tư. Tuy nhiên, trước những đồn đoán trên mạng xã hội, cô đã công khai giấy đăng ký kết hôn và sau đó thoải mái chia sẻ hình ảnh chồng với khán giả.

Đầu năm 2025, vợ chồng Hương Giang chào đón con trai chung tên thân mật là Udon. Kể từ khi lên chức mẹ, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình, tạm gác bớt các hoạt động nghệ thuật để chăm sóc con nhỏ và tận hưởng cuộc sống bình yên bên chồng con.

Với những hình ảnh mới được chia sẻ, khán giả nhận thấy Hương Giang đang ở giai đoạn viên mãn cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng. Quan điểm "chỉ mong nội tâm đủ bình yên" của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen bởi sự chín chắn, tích cực và gần gũi.

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sao Việt

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