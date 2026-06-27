Hứa tặng túi hiệu nhưng không trả tiền ship, hành động này của fan nam mở ra bi kịch cho nữ streamer

Từng bước, nữ streamer bị lừa gạt “không thương tiếc”.

Một nữ streamer đã rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi khi tưởng mình gặp được "tổng tài" giàu có, người hứa hẹn tặng nhà và túi hiệu. Thực tế, cô đã mất gần 60.000 tệ sau khi tin vào những lời đường mật.

Màn kịch lừa đảo tinh vi: Lời hứa túi hiệu đến chuyện tặng nhà

Một nữ streamer tên Trương (Zhang) ban đầu nghĩ rằng cô đã gặp được "bước ngoặt cuộc đời" trên livestream. Đó là một người đàn ông tự xưng là "người thành công trong giới tài chính", anh ta đã phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người đàn ông này còn hứa sẽ tặng cô những chiếc túi xách hàng hiệu cùng một căn bất động sản. Tuy nhiên, túi xách thì không thấy, căn nhà cũng bặt vô âm tín, bản thân cô lại đã mất gần 60.000 tệ (gần 235 triệu đồng).

Đây không phải là một kịch bản phim truyền hình dài tập nào cả, mà là một vụ án lừa đảo quen biết qua mạng có thật vừa được cảnh sát Phổ Đà điều tra làm rõ gần đây. Hiện tại, nghi phạm Lý (Li) đã bị cảnh sát tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật.

Giai đoạn "khởi đầu ngọt ngào"

Cô Trương thường xuyên livestream nhảy múa trên một nền tảng mạng xã hội, với vóc dáng và dung mạo nổi bật, cô đã thu hút được không ít người hâm mộ. Cách đây không lâu, một tin nhắn riêng tư lạ đã lọt vào tầm mắt của cô. Đối phương tự xưng họ Lý, là một ông chủ làm tài chính, lời nói vô cùng ngọt ngào: "Đối với em, anh đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, hy vọng có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này".

Chỉ nói bằng lời miệng vẫn chưa đủ, "ông chủ Lý" này còn ra tay đặc biệt "hào phóng". Mới quen không lâu, anh ta đã chủ động đề nghị tặng cô Trương một chiếc túi xách hàng hiệu làm quà gặp mặt. Cô Trương trong lòng có lẽ đã xao xuyến một chút, nghĩ rằng mình đã gặp được định mệnh? Nhưng ngay sau đó, đối phương bất ngờ thay đổi lời nói: "Túi xách thì là tặng, nhưng phí chuyển phát em phải tạm ứng trước, chỉ có 900 tệ thôi".

Với 900 tệ mà đổi lấy một chiếc túi xách hàng hiệu thì dù tính thế nào cũng không lỗ. Cô Trương không nghĩ nhiều, đã chuyển khoản. Rồi sau đó thì sao? Thông tin rơi vào im lặng. Chiếc túi, ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Nhưng vào lúc này, cô Trương vẫn chưa nhận ra đây là một cái bẫy, ngược lại còn cho rằng đây chỉ là một sự cố nhỏ.

Chiêu trò chiếm đoạt tài sản tinh vi

Không lâu sau, phía "ông chủ Lý" lại gửi đến một "tin tức chấn động". Anh ta với giọng điệu trầm buồn nói với cô Trương rằng mình mắc bệnh nặng, thời gian sống không còn nhiều, có lẽ chỉ còn khoảng hai năm nữa. Hiện tại, điều duy nhất anh ta không yên lòng chính là người mẹ già của mình.

Anh ta nói: "Anh có thể ủy thác mẹ cho em chăm sóc không? Em là một người phụ nữ tốt, anh tin em". Đổi lại, anh ta sẵn lòng tặng một căn bất động sản thuộc sở hữu của mình cho cô Trương. Nghe xem, đây là tình cảm "sâu nặng nghĩa tình" đến nhường nào? Cô Trương đã bị lay động, hoàn toàn tin tưởng. Cô có lẽ cảm thấy rằng mình không chỉ tìm thấy tình yêu mà còn gánh vác một trách nhiệm nặng nề.

Tiếp theo, đó là những chiêu trò quen thuộc: "Căn nhà cần phải sang tên cho em, phải nộp phí công chứng", "Rồi còn có phí đo đạc", "Phí làm thủ tục sang tên bất động sản cũng phải nộp". Cô Trương cứ thế, với sự mong đợi về "gia tài tương lai" và niềm tin vào "người bạn trai sắp qua đời", đã chuyển tiền từng khoản một. Tổng cộng trước sau, cô đã chuyển gần 60.000 tệ. Mãi cho đến khi đối phương đột ngột mất liên lạc, không thể liên hệ được nữa, cô Trương mới bàng hoàng tỉnh giấc. Nào có đại gia tài chính nào? Nào có chuyện lâm chung ủy thác nào? Nào có bất động sản nào? Tất cả đều là giả! Bản thân mình đã bị lừa!

Cảnh sát ra tay, "đại gia tài chính" lộ nguyên hình

Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Truy tìm theo luồng mạng và thông tin, cảnh sát phát hiện ra rằng đằng sau tài khoản này hoàn toàn không phải là ông chủ tài chính nào cả, mà là một người đàn ông tên Lý. Sau khi xác định được hành tung của Lý (Li) ở tỉnh ngoài, các cảnh sát điều tra đã liên tục theo dõi và mật phục trong hai ngày đêm, cuối cùng đã bắt giữ thành công anh ta.

Sau khi bị bắt, Lý (Li) đã thú nhận hành vi phạm tội của mình, khiến người ta dở khóc dở cười. Anh ta nói rằng mình chỉ vô tình lướt xem video nhảy của cô Trương và lập tức bị thu hút. Tuy nhiên, vấn đề là anh ta biết rõ mình hoàn toàn không đủ tư cách để "tiến xa hơn trong mối quan hệ" với người ta, vậy phải làm thế nào? Anh ta đã quyết định lừa tiền! Vì vậy, Lý (Li) đã tự dựng cho mình một thân phận "đại gia tài chính" và bắt đầu nhắn tin riêng cho cô Trương.

Túi xách hàng hiệu? Giả. Căn nhà lớn? Cũng là giả. Để màn kịch thêm chân thực, anh ta còn tạo một tài khoản phụ giả làm "thư ký của ông chủ", với đủ loại thủ đoạn thao túng tâm lý liên tục được tung ra, khiến cô Trương bị lừa một cách chóng mặt. Thậm chí, anh ta còn nhắn tin riêng cho nhiều nữ streamer khác để giăng bẫy rộng rãi. Gần 60.000 tệ lừa được? Đã bị anh ta tiêu xài hoang phí hết.

Hiện tại, Lý (Li) đã bị cảnh sát Phổ Đà tạm giữ hình sự vì tình nghi phạm tội lừa đảo. Vụ án vẫn đang được điều tra thêm.

Theo 163