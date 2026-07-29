Honda tung ra Zoomer e: giá rẻ giật mình: Xe điện học sinh sở hữu công nghệ như phân khối lớn?

Mang DNA độc lạ của dòng xe 50cc huyền thoại, Wuyang-Honda ZOOMER e: 2026 vừa trình làng với diện mạo hầm hố cùng khối pin đi được 105 km.

Thế hệ Gen Z hay những tín đồ mê xe máy tại Việt Nam hẳn không còn lạ lẫm với cái tên Honda Zoomer 50cc - mẫu xe tay ga từng tạo nên một cơn sốt di chuyển nhờ phong cách thiết kế "không đụng hàng". Không giấu mình sau những lớp vỏ nhựa bóng bẩy, Zoomer chọn cách khoe trọn bộ khung ống thép hầm hố, kết hợp cùng cụm đèn pha đôi tròn cá tính.

Mới đây, Wuyang-Honda đã chính thức trình làng phiên bản nâng cấp ZOOMER e: 2026 tại thị trường Trung Quốc. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt lần này giúp mẫu xe điện biểu tượng lấy lại hoàn toàn vóc dáng "nồi đồng cối đá" nguyên bản, hứa hẹn sẽ tạo nên một làn sóng mới nếu xuất hiện tại Việt Nam.

Wuyang-Honda chính thức tung ra ZOOMER e: 2026 tại Trung Quốc

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT WUYANG-HONDA ZOOMER e: (2026)

Hạng mục Thông số chi tiết Kích thước (D x R x C) 1.700 x 765 x 1.030 mm Trọng lượng bản thân 54,5 kg Chiều cao yên 728 mm Động cơ & Tốc độ Động cơ điện 400W, Tốc độ tối đa 25 km/h Pin & Quãng đường Lithium 48V/30Ah (Bản cao cấp), di chuyển tới 105 km Trang bị an toàn Phanh đĩa đôi trước/sau, Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS Công nghệ tiện ích Khóa Smartkey qua App Wi LINK, Ga tự động Cruise Control, Cổng sạc USB Giá bán quy đổi Từ 5.999 Nhân dân tệ (Khoảng 23,2 triệu đồng)





Dù là dòng xe không cần bằng lái, phiên bản 2026 được nâng cấp hệ thống phanh đĩa đôi cả trước và sau, đồng thời bổ sung hệ thống kiểm soát lực kéo TCS chống trượt. Xe chỉ nặng 54,5 kg, chiều cao yên 728 mm cực kỳ thân thiện với mọi vóc dáng, kết hợp giảm xóc sau điều chỉnh 5 cấp độ.

Trang bị an toàn vượt cấp: Chuyển hóa thông số thành giá trị thực dùng

Dù được xếp vào nhóm xe điện EB (không yêu cầu bằng lái tại thị trường nội địa Trung Quốc), Honda vẫn ưu ái trang bị cho ZOOMER e: 2026 những công nghệ an toàn vốn chỉ thường xuất hiện trên các dòng xe tay ga phân khối lớn hơn:

Hệ thống phanh đĩa đôi: Nâng cấp từ cấu hình phanh đĩa trước - phanh cơ sau ở thế hệ cũ lên phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau, mang lại lực hãm tối ưu và sự an tâm tuyệt đối khi gặp tình huống khẩn cấp.

Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS: Tính năng đắt giá giúp xe không bị trượt bánh khi tăng tốc đột ngột trên mặt đường trơn trượt, vạch kẻ đường mưa hay nắp cống.

Trọng lượng siêu nhẹ 54,5 kg & Yên thấp 728 mm: Cực kỳ thân thiện với phái nữ hay học sinh, sinh viên. Việc chống chân hay dắt xe trong bãi hoàn toàn nhẹ nhàng, không tốn sức.

Trang bị pin Lithium tháo rời, phiên bản cao cấp (48V/30Ah) cho quãng đường di chuyển lên tới 105 km mỗi lần sạc; tính năng kết nối qua app Wi LINK biến smartphone thành chìa khóa thông minh.

Về khả năng vận hành, khối pin Lithium 48V/30Ah ở phiên bản cao cấp cung cấp phạm vi di chuyển lên tới 105 km cho mỗi lần sạc đầy. Với nhu cầu di chuyển nội đô trung bình 10-15 km/ngày, người dùng chỉ cần sạc pin khoảng một lần mỗi tuần.

Pin xe thiết kế dạng tháo rời linh hoạt, giúp bài toán sạc điện tại các khu chung cư cao tầng không còn là rào cản. Ngoài ra, ứng dụng thông minh Wi LINK biến chiếc smartphone thành chìa khóa cảm ứng, tự động khóa/mở khi người lái đi xa hoặc lại gần.

Giả thuyết về Việt Nam: Đối thủ đáng ngờm cho dòng xe máy 50cc và xe điện học sinh

Tại thị trường Trung Quốc, Wuyang-Honda ZOOMER e: 2026 có giá khởi điểm cực kỳ hấp dẫn từ 5.999 Nhân dân tệ (quy đổi khoảng 23,2 triệu đồng). Nếu được các doanh nghiệp tư nhân đưa về Việt Nam, mức giá dự kiến sau thuế phí dao động trong khoảng 30 - 35 triệu đồng.

Trong tầm giá này, ZOOMER e: sẽ trực tiếp đe dọa thị phần của các dòng xe máy 50cc của SYM, Kymco hay các mẫu xe điện dành cho học sinh, sinh viên hiện có trên thị trường.

Giá khởi điểm tại Trung Quốc từ 5.999 Nhân dân tệ (khoảng 23,2 triệu đồng), tạo nên sức hút cực lớn cho mẫu xe điện đô thị thời trang.

Lợi thế cạnh tranh tại Việt Nam

Thiết kế độc lạ, thương hiệu Honda: Kiểu dáng cá tính vượt trội so với các mẫu xe điện kiểu dáng phổ thông, đi kèm bảo chứng độ bền từ Wuyang-Honda.

Kiểu dáng cá tính vượt trội so với các mẫu xe điện kiểu dáng phổ thông, đi kèm bảo chứng độ bền từ Wuyang-Honda. Công nghệ an toàn áp đảo: Sự xuất hiện của phanh đĩa đôi và TCS là điểm cộng lớn mà các đối thủ cùng tầm giá hoàn toàn không có.

Sự xuất hiện của phanh đĩa đôi và TCS là điểm cộng lớn mà các đối thủ cùng tầm giá hoàn toàn không có. Tiết kiệm chi phí: Không tốn tiền xăng, chi phí bảo dưỡng cực kỳ thấp do kết cấu xe điện đơn giản.

Thách thức phải đối mặt:

Rào cản giới hạn tốc độ: Tốc độ tối đa giới hạn ở mức 25 km/h (theo chuẩn xe đạp điện) có thể sẽ khiến những người muốn tìm kiếm một phương tiện di chuyển nhanh nhẹn trên các đại lộ cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn.

Tốc độ tối đa giới hạn ở mức 25 km/h (theo chuẩn xe đạp điện) có thể sẽ khiến những người muốn tìm kiếm một phương tiện di chuyển nhanh nhẹn trên các đại lộ cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn. Cạnh tranh hạ tầng sạc: Xe nhập khẩu tư nhân sẽ không có hệ thống trạm sạc công cộng chính hãng, buộc người dùng phụ thuộc hoàn toàn vào việc sạc tại nhà.

Tuy nhiên, với nhóm khách hàng trẻ tuổi, học sinh, sinh viên hoặc những người cần một chiếc xe cá tính để dạo phố hàng ngày, ZOOMER e: 2026 vẫn là một mẫu xe vô cùng đáng xuống tiền nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thiết kế biểu tượng và công nghệ hiện đại.



Tham khảo: Young-machine