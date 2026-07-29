Honda tung ra Super Cub C125 bản đặc biệt: Phối màu hiếm, trang bị ABS khiến dân chơi phát sốt?

Với phối màu xám bạc ánh kim cực hiếm kết hợp yên da xanh đại dương sang trọng, Honda Super Cub C125 The Crafted CALM vừa chính thức ra mắt tại Thái Lan, mang đến chuẩn mực mới về sự tinh tế cho dòng xe số huyền thoại.

Thị trường xe máy Đông Nam Á vừa tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của một bản độ chính hãng đầy nghệ thuật. Chi nhánh Honda tại Thái Lan đã chính thức vén màn phiên bản đặc biệt mang tên "The Crafted CALM" dành riêng cho mẫu xe số cao cấp Super Cub C125.

Lấy cảm hứng từ sự bình yên của biển cả, ánh nắng mặt trời và những gợn sóng lăn tăn, mẫu xe này không chỉ là một phương tiện di chuyển đơn thuần mà còn được định vị như một tác phẩm nghệ thuật di động, nhắm trực tiếp vào nhóm khách hàng yêu thích sự hoài cổ và gu thẩm mỹ tinh tế.

Ngày 9/7/2026, Honda Thái Lan chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt "The Crafted CALM" cho dòng xe Super Cub C125.

Ngôn ngữ thiết kế vượt thời gian: Bản hòa tấu giữa nét cổ điển và hơi thở hiện đại

Super Cub C125 từ lâu đã được xem là dòng xe mang tính biểu tượng của hãng xe Nhật Bản, kế thừa trọn vẹn những đường nét huyền thoại của chiếc Super Cub C100 lịch sử. Ở phiên bản The Crafted CALM, tính nghệ thuật được đẩy lên một tầm cao mới nhờ lớp sơn phủ màu xám bạc ánh kim (Sunlit Silver Metallic).

Sự tương phản đầy tinh tế xuất hiện ở phần yên đôi bọc da màu xanh đại dương (Ocean Blue), tạo nên một tổng thể vừa trang nhã, vừa sâu lắng đúng như tên gọi "Tĩnh lặng".

Các kỹ sư của Honda vẫn giữ nguyên đường nét chữ S mềm mại kéo dài từ yếm xe đến tận chắn bùn sau - một nét định hình phong cách không thể nhầm lẫn. Tay lái tạo hình cánh chim tung cánh kết hợp cùng phần yếm tách biệt khỏi trục chuyển động phía trước giúp chiếc xe luôn thanh thoát khi vận hành.

Tăng thêm giá trị xa xỉ cho mẫu xe số này là các tấm logo nổi mạ chrome đính tỉ mỉ ở hai bên hông và dưới yên. Dù mang đậm dấu ấn hoài cổ, toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe - từ đèn pha tròn, đèn xi-nhan cho đến đèn hậu dáng đứng - đều được nâng cấp lên công nghệ LED hiện đại, tối ưu hiệu suất chiếu sáng và tăng tính nhận diện khi di chuyển vào đêm tối.

Lấy chủ đề "Tĩnh lặng", xe sở hữu màu sơn xám bạc ánh kim (lấy cảm hứng từ ánh nắng và gợn sóng) kết hợp yên đôi bọc da màu xanh đại dương.

THÔNG SỐ NỔI BẬT SUPER CUB C125 THE CRAFTED CALM

Hạng mục Thông số & Trang bị chi tiết Động cơ 123cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí Hệ thống nhiên liệu Phun xăng điện tử PGM-FI Mức tiêu thụ nhiên liệu 70 km/lít (đo ở vận tốc cố định 60 km/h) Hộp số & Truyền động Hộp số 4 cấp, ly hợp tự động ly tâm (triệt tiêu tiếng ồn & độ rung) Hệ thống phanh & Lốp Phanh đĩa trước + ABS 1 kênh, mâm đúc phay kim loại, lốp không ruột Công nghệ & Tiện ích Khóa thông minh Honda SMART Key, đồng hồ kết hợp Analog - Digital Thiết kế & Màu sắc Sơn xám bạc (Sunlit Silver), yên đôi da màu xanh đại dương (Ocean Blue) Giá niêm yết (Thái Lan) 99.600 Baht (khoảng 78 triệu đồng)





Động cơ eSP êm ái cùng dàn trang bị an toàn vượt phân khúc

Nằm ở trung tâm khung gầm của Super Cub C125 The Crafted CALM là khối động cơ 4 kỳ, xi-lanh đơn, dung tích 123cc, làm mát bằng không khí. Honda đã tinh chỉnh đặc biệt khối động cơ này nhằm triệt tiêu tối đa độ rung lắc và tiếng ồn truyền vào khung xe.

Kết hợp cùng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ ấn tượng: 70 km/lít khi duy trì ở dải tốc độ 60 km/h. Hộp số 4 cấp ly hợp tự động ly tâm tròn truyền thống tiếp tục được tối ưu cơ cấu chuyển số, giúp thao tác nhấp nhả số trở nên êm ái, mượt mà và hầu như không tạo ra tiếng khựng.

Không dừng lại ở sự bền bỉ, Honda còn biến mẫu xe số này thành một chiếc xe đô thị cực kỳ tiện nghi. Dàn chân của xe được trang bị mâm đúc hợp kim phay bóng phối tông xám nhám cá tính, đi kèm bộ lốp không ruột giúp người lái an tâm tuyệt đối trước nguy cơ cán đinh bất ngờ.

Hệ thống phanh đĩa phía trước tích hợp công nghệ chống bó cứng phanh ABS 1 kênh - một trang bị an toàn cao cấp vốn hiếm thấy trên các dòng xe số thông thường. Bổ sung vào đó là hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key có tính năng định vị xe, cụm đồng hồ kết hợp Analog và Digital hiện đại, cùng baga chở hàng và gác chân sau được trang bị sẵn.

Giả thuyết về Việt Nam: Cuộc đua của những dòng xe máy hàng hiệu

Tại thị trường Thái Lan, Honda Super Cub C125 The Crafted CALM được niêm yết với mức giá 99.600 Baht, tương đương khoảng 78 triệu đồng Việt Nam. Mức giá này tại thị trường nội địa Thái Lan vốn đã nằm ở phân khúc xe máy cao cấp.

Đặt trường hợp mẫu xe này được các doanh nghiệp kinh doanh xe xe máy tư nhân nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, mức giá thương mại sau khi cộng các khoản thuế phí nhiều khả năng sẽ vượt mốc 100 triệu đồng, thậm chí tiệm cận ngưỡng 120-130 triệu đồng - tương đương giá bán của những chiếc xe tay ga hạng sang như Honda SH hay Vespa GTS.

Thách thức lớn nhất đối với The Crafted CALM nếu cập bến Việt Nam chính là rào cản về giá bán và tệp khách hàng. Xe số tại Việt Nam từ lâu vẫn bị gắn mỡ là phương tiện bình dân, và mức giá hàng trăm triệu đồng chắc chắn sẽ khiến đại đa số người tiêu dùng phổ thông phải cân nhắc. Thêm vào đó, việc nhập khẩu không chính hãng sẽ đặt ra những lo ngại về chế độ bảo hành và nguồn phụ tùng thay thế dàn áo màu xám bạc độc bản này.

Tuy nhiên, Super Cub C125 từ trước đến nay chưa bao giờ dành cho số đông. Tại Việt Nam, dòng xe này có một cộng đồng người chơi vô cùng trung thành - những người sẵn sàng chi trả số tiền lớn để sở hữu một phương tiện thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ và cái "tôi" riêng biệt.

Nếu xuất hiện tại các đại lý tư nhân ở Hà Nội hay TP.HCM, phiên bản "Tĩnh lặng" này chắc chắn sẽ nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của giới sưu tầm xe nhờ số lượng sản xuất giới hạn và phối màu độc lạ không đụng hàng.

Tham khảo: Bike-news



