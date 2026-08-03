Honda ra mắt Forza 750 2027 với hàng loạt công nghệ khủng thách thức Yamaha TMAX

Sở hữu khả năng di chuyển liên tục 375 km sau mỗi lần đổ đầy bình, trang bị hộp số tự động ly hợp kép DCT thông minh cùng dàn công nghệ an toàn vượt trội, tân binh này hứa hẹn sẽ làm chao đảo phân khúc xe tay ga phân khối lớn.

Kiệt tác thiết kế Grand Touring mang phong cách tương lai

Kể từ khi xuất hiện lần đầu vào năm 2021, Honda Forza 750 đã nhanh chóng khẳng định vị thế ông vua trong đại gia đình xe tay ga của hãng xe Nhật Bản. Bước sang phiên bản 2027, chiếc xe tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế góc cạnh, hiện đại nhưng không kém phần sang trọng của dòng Grand Touring (GT) cao cấp.

Đồ họa chiếu sáng phía trước cực kỳ ấn tượng với cụm đèn pha LED đôi tích hợp dải đèn chiếu sáng ban ngày DRL và đèn xi-nhan tinh tế. Khả năng lướt gió tốc độ cao được tối ưu hóa nhờ thiết kế khí động học sắc sảo, mang lại sự êm ái tuyệt đối cho người lái trên những chặng đường dài.

Chiều cao yên được duy trì ở mức 790 mm vô cùng hợp lý, kết hợp cùng sàn để chân rộng rãi giúp người điều khiển dễ dàng chống chân và có tư thế ngồi thư thái nhất.

Đáng chú ý, Honda tiếp tục đẩy mạnh định hướng phát triển bền vững khi ứng dụng chất liệu nhựa sinh học Durabio có nguồn gốc tự nhiên trên kính chắn gió và dàn áo, kết hợp cùng các vật liệu tái chế sinh thái. Sự tỉ mỉ này không chỉ giúp giảm thiểu tác động đến môi trường mà còn mang lại độ bền cơ học cùng tính thẩm mỹ cao cho xe.

Honda châu Âu chính thức trình làng mẫu xe tay ga cỡ đại maxi-scooter Forza 750 đời 2027 với các phối màu mới và trang bị hiện đại.

Động cơ 745cc lực kéo khủng cùng tầm hoạt động 375 km

Trái tim của Honda Forza 750 2027 là khối động cơ 2 xilanh song song SOHC 4 van, dung tích 745cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 43.1 kW (khoảng 58 mã lực) tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 69 Nm tại 4.750 vòng/phút. Nhờ thiết kế động cơ đặt nghiêng về phía trước giúp hạ thấp trọng tâm, chiếc xe sở hữu khả năng bứt tốc từ 0 đến 50m chỉ trong vỏn vẹn 3.9 giây.

Điểm đắt giá nhất trên Forza 750 chính là mức tiêu thụ nhiên liệu siêu tiết kiệm 28.3 km/L theo tiêu chuẩn WMTC. Dung tích bình xăng 13.2L cho phép chiếc xe hoàn thành quãng đường di chuyển lên tới 375 km chỉ với một lần đổ đầy. Đây là một thông số cực kỳ ấn tượng đối với một mẫu xe tay ga phân khối lớn tầm trung.

Sức mạnh của xe được quản lý thông qua bướm ga điện tử TBW với 4 chế độ lái gồm STANDARD, SPORT, RAIN và USER. Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC 3 cấp độ giúp tối ưu độ bám đường của bánh sau trong mọi điều kiện thời tiết.

Vũ khí độc quyền giúp Forza 750 đè bẹp các đối thủ trong cùng phân khúc chính là hộp số ly hợp kép DCT. Thuật toán điều khiển nâng cấp giúp quá trình chuyển số diễn ra tức thì, mượt mà và loại bỏ hoàn toàn hiện tượng giật cục khi di chuyển ở dải tốc độ cực thấp trong đô thị.

Forza 750 là dòng xe tay ga Grand Touring (GT) cao cấp nhất của Honda, kết hợp sự tiện nghi đô thị với hiệu suất vận hành đường trường thể thao.

Tiện nghi chuẩn mực và trang bị an toàn cấp độ xe thể thao

Không chỉ mạnh mẽ, Honda Forza 750 2027 còn là một ngôi nhà công nghệ di động. Xe được trang bị màn hình màu TFT 5 inch sắc nét sử dụng công nghệ Optical Bonding chống lóa tuyệt đối.

Người lái có thể kết nối mượt mà với điện thoại thông minh qua ứng dụng Honda RoadSync để dẫn đường, nghe nhạc hay nhận cuộc gọi trực tiếp. Hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key cùng tính năng ga tự động Cruise Control cũng được tích hợp sẵn dưới dạng trang bị tiêu chuẩn.

Cốp xe dung tích 22L bên dưới yên đủ sức chứa một chiếc mũ bảo hiểm full-face cỡ lớn, đi kèm hộc phụ phía trước và cổng sạc USB-C tiện lợi.

Hệ thống chân nhún và phanh của Forza 750 được bê nguyên từ các dòng xe thể thao thuần túy. Phía trước là cặp phuộc ngược USD đường kính 41 mm kết hợp cùng phanh đĩa đôi 310 mm đi kèm heo phanh 4 piston bắt hướng tâm radial-mount. Phía sau sử dụng hệ thống treo Pro-Link cùng gắp nhôm đúc cao cấp, đi kèm vành trước 17 inch và vành sau 15 inch, đảm bảo sự ổn định tuyệt đối khi ôm cua ở tốc độ cao.

Hộp số ly hợp kép DCT nâng cấp, bướm ga điện tử TBW, kiểm soát lực kéo HSTC, chìa khóa Smart Key, ga tự động Cruise Control, màn hình TFT 5 inch hỗ trợ Honda RoadSync và chất liệu nhựa sinh học Durabio thân thiện với môi trường.

Kịch bản về Việt Nam: Thách thức ngôi vương của Yamaha TMAX

Tại thị trường châu Âu, Honda Forza 750 2027 có giá bán khởi điểm từ 10.699 Euro (tương đương khoảng 323 triệu đồng). Nếu được các đại lý tư nhân hoặc Honda Việt Nam đưa về nước, mức giá sau thuế phí của mẫu xe này dự kiến sẽ dao động trong khoảng 450 đến 500 triệu đồng.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam, Forza 750 sẽ đối đầu trực tiếp với Yamaha TMAX 560 ở phân khúc maxi-scooter cao cấp, đồng thời tạo ra sự lựa chọn nâng cấp vượt trội cho những khách hàng đang sở hữu Honda SH 350i nhưng muốn tìm kiếm một chiếc xe đi đường trường mạnh mẽ hơn.

Lợi thế của Forza 750 khi về Việt Nam là rất rõ ràng. Tâm lý người tiêu dùng Việt Nam cực kỳ chuộng thương hiệu Honda, đánh giá cao độ bền bỉ, tính kinh tế và hàm lượng công nghệ phong phú. Hộp số DCT nhàn nhã không cần bóp côn là điểm cộng cực lớn cho những ai muốn di chuyển thoải mái trong đô thị đông đúc nhưng vẫn thèm khát sức mạnh của xe phân khối lớn.

Dù vậy, rào cản lớn nhất đối với Forza 750 tại Việt Nam vẫn là mức giá tương đối đắt đỏ và kích thước thân xe khá đồ sộ. Thêm vào đó, chi phí bảo dưỡng hộp số DCT đòi hỏi kỹ thuật cao cũng là điều khiến người mua cân nhắc. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Honda Forza 750 2027 chắc chắn vẫn là mẫu xe mơ ước của những tín đồ yêu thích sự tiện nghi và tốc độ tại Việt Nam.

Tham khảo: Bike-news