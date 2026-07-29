Honda NWT125 chốt giá dự kiến siêu rẻ: Thiết kế hầm hố, đe dọa vị thế xe tay ga phổ thông?

Trình làng với ngôn ngữ thiết kế góc cạnh kế thừa từ đàn anh NWT150, mẫu xe tay ga ADV đô thị Wuyang-Honda NWT125 hứa hẹn sẽ khuấy đảo phân khúc phổ thông nhờ động cơ eSP siêu tiết kiệm nhiên liệu cùng mức giá khởi điểm vô cùng hấp dẫn.

Thị trường xe máy Việt Nam từ lâu đã quen thuộc với sự thống trị của các dòng xe tay ga đô thị mang thiết kế tròn trịa hoặc thanh lịch. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng của giới trẻ đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các dòng xe mang phong cách ADV, hầm hố.

Sự xuất hiện của Wuyang-Honda NWT125 tại thị trường tỷ dân với mức giá quy đổi chỉ từ 33,6 triệu đồng đang tạo nên một làn sóng chú ý lớn. Mẫu xe tay ga ADV cỡ nhỏ này không chỉ bổ sung vào chuỗi sản phẩm của Honda mà còn mang tham vọng tái định hình chuẩn mực xe di chuyển hàng ngày.

Wuyang-Honda sắp ra mắt mẫu xe tay ga NWT125 (dự kiến ngày 3/8) với 4 phiên bản, giá dao động từ khoảng 8.680 đến 12.280 Nhân dân tệ.

Ngôn ngữ thiết kế hầm hố: Làn gió mới cho dòng xe tay ga ADV cỡ nhỏ

Khác biệt hoàn toàn với tư duy thiết kế an toàn, tròn trịa thường thấy trên các dòng xe commuter 125cc truyền thống, NWT125 được Honda ưu ái thừa hưởng trọn vẹn ADN từ đàn anh NWT150. Xe sở hữu những đường cắt gọt sắc sảo, mặt mặt nạ trước dốc đứng kết hợp cùng cụm đèn pha 4 thấu kính LED hiện đại. Điểm nhấn thể thao còn đến từ kính chắn gió nhỏ phía trước và cụm đèn hậu phay mờ, tạo nên tổng thể vừa hiện đại vừa đậm chất chiến binh.

Với chiều dài cơ sở chỉ 1.270 mm và trọng lượng bản thân dừng lại ở mức 108 kg, NWT125 tỏ ra cực kỳ linh hoạt. Thiết kế sàn để chân phẳng rộng rãi không chỉ giúp tư thế ngồi lái thoải mái mà còn tối ưu hóa không gian chở đồ - một đặc tính cực kỳ thực dụng mà người tiêu dùng Việt Nam luôn ưu tiên hàng đầu khi chọn mua xe đi làm, đi chợ hay chở hàng.

NWT125 thừa hưởng thiết kế cơ giáp thể thao từ đàn anh NWT150, trang bị hệ thống đèn LED thấu kính, kiểu dáng hiện đại hướng tới giới trẻ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT WUYANG-HONDA NWT125

Động cơ eSP 124cc, làm mát bằng không khí, 2 van Công suất tối đa 7 kW (xấp xỉ 9,4 mã lực) Mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm Trọng lượng 108 kg Mức tiêu thụ nhiên liệu 1,85 - 1,92 lít/100 km Trang bị nổi bật Phanh ABS, Smartkey, TCS (bản cao cấp)

Công nghệ eSP tối ưu chi phí: Biến thông số thành lợi ích kinh tế

Dưới lớp vỏ hầm hố, NWT125 được trang bị khối động cơ eSP 124cc phun xăng điện tử, sản sinh công suất 7 kW cùng mô-men xoắn 10,2 Nm. Việc tích hợp bộ khởi động êm ACG và công nghệ ngắt động cơ tạm thời giúp xe vận hành mượt mà, loại bỏ tiếng ồn khó chịu khi khởi động trong các khu dân cư đông đúc.

Chuyển hóa các thông số kỹ thuật thành giá trị sử dụng thực tế, NWT125 mang lại bài toán kinh tế cực kỳ ấn tượng. Với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 1,85 đến 1,92 lít/100 km, kết hợp cùng bình xăng dung tích lớn, người sử dụng hoàn toàn có thể di chuyển quãng đường gần 300 km mới phải ghé trạm xăng một lần.

Đối với nhân viên văn phòng di chuyển trung bình 30 km mỗi ngày, việc "mỗi tuần chỉ tốn một lần tạt vào cây xăng" là điểm cộng lớn trong thời điểm giá nhiên liệu biến động.

Bên cạnh đó, việc sử dụng động cơ làm mát bằng không khí thay vì làm mát bằng dung dịch giúp kết cấu xe đơn giản hơn đáng kể. Điều này đồng nghĩa với việc chi phí bảo trì, bảo dưỡng định kỳ sẽ cực kỳ dễ chịu. Người dùng không cần lo lắng về các sự cố rò rỉ nước làm mát hay chi phí thay thế phụ tùng đắt đỏ sau thời gian dài sử dụng - đúng với tâm lý "nồi đồng cối đá", ưu tiên tính bền bỉ của đa số người mua xe máy tại Việt Nam.

Xe sử dụng động cơ eSP 124cc làm mát bằng không khí (công suất 7 kW, mô-men xoắn 10,2 Nm), tích hợp khởi động êm và ngắt động cơ tạm thời, tiêu thụ khoảng 1,85 - 1,92 lít/100 km.

Dù nằm ở phân khúc tầm trung, phiên bản cao cấp của NWT125 vẫn được trang bị phanh chống bó cứng ABS bánh trước, khóa thông minh Smartkey, cổng sạc nhanh Type-C tiện lợi và cảm biến áp suất lốp. Các trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát lực kéo TCS giúp nâng cao đáng kể độ an toàn khi di chuyển trên mặt đường trơn trượt.

Giả thuyết cập bến Việt Nam: Bài toán cạnh tranh cùng các dòng xe quốc dân

Nếu được các doanh nghiệp tư nhân nhập khẩu về Việt Nam hoặc được Honda chính thức phân phối, NWT125 sẽ rơi vào tầm giá giao động từ 35 đến 45 triệu đồng. Đây là vùng giá đang chịu sự thống trị tuyệt đối của hai đại diện quốc dân là Honda Vision và Yamaha Janus.

Để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ này, Wuyang-Honda NWT125 sở hữu lợi thế vượt trội về mặt kiểu dáng. Thiết kế xe tay ga ADV hầm hố sẽ thu hút ngay nhóm khách hàng nam giới trẻ tuổi hoặc những người cảm thấy Vision quá nữ tính và Janus quá tròn trịa. Cấu hình trang bị phanh ABS cùng hệ thống TCS ở phiên bản cao cấp cũng là điểm tựa vững chắc để NWT125 gia tăng sức ép lên các mẫu xe tay ga 125cc hiện hành vốn thường bị cắt giảm các tính năng an toàn này.

Trọng lượng nhẹ (108 kg), yên cao 760 mm, chiều dài cơ sở ngắn (1.270 mm) cùng sàn để chân phẳng mang lại tính linh hoạt cao trong đô thị.

Tuy nhiên, thách thức dành cho NWT125 nếu cập bến thị trường Việt là không nhỏ:

Sức ép từ thương hiệu chính hãng: Xe nhập khẩu khẩu nguyên chiếc thường gặp rào cản về chính sách bảo hành, nguồn phụ tùng thay thế không sẵn có bằng các dòng xe lắp ráp trong nước.

Giới hạn của động cơ làm mát bằng không khí: Khả năng tản nhiệt của khối động cơ này sẽ gặp thử thách lớn khi vận hành liên tục dưới thời tiết nắng nóng gay gắt hoặc tình trạng kẹt xe nghiêm trọng tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Sự vươn lên của xe điện: Trong tầm giá 40 triệu đồng, người tiêu dùng Việt hiện nay cũng đang cân nhắc mạnh mẽ sang các dòng xe tay ga điện thông minh với chi phí vận hành rẻ hơn.

Cấu hình phiên bản cao cấp có ABS bánh trước, Smartkey, theo dõi áp suất lốp, sạc Type-C, nhưng điểm yếu là làm mát bằng không khí.

NWT125 là một bước đi chiến lược, kết hợp hài hòa giữa diện mạo phá cách của dòng xe tay ga ADV và sự tính toán thực dụng về mặt kinh tế. Nếu giữ được mức giá hợp lý khi thương mại hóa, đây chắc chắn sẽ là cái tên khiến các đối thủ trong phân khúc 125cc phải dè chừng.

Tham khảo: Moto Fine