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Hôn mê sau hai ngày ăn tiết canh lợn

Như Loan/VTC News
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Sau hai ngày ăn tiết canh lợn, người đàn ông 45 tuổi sốt cao, rối loạn ý thức, viêm màng não, phù não nguy kịch và phải thở máy cấp cứu.

Chỉ hai ngày sau bữa ăn có tiết canh lợn, người đàn ông 45 tuổi, ở Bắc Ninh, từ một người khỏe mạnh bất ngờ sốt cao, đau đầu, buồn nôn rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng rối loạn ý thức . Người này được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch, nghi mắc viêm màng não do liên cầu lợn.

Theo người nhà, khoảng bốn ngày trước khi nhập viện, người này ăn tiết canh lợn. Hai ngày sau, người đàn ông bắt đầu sốt, đau đầu dữ dội và buồn nôn. Các triệu chứng tiến triển nhanh, người bệnh lơ mơ, kích thích, mất dần khả năng nhận thức nên được đưa đến cơ sở y tế địa phương, sau đó chuyển lên tuyến trên.

ThS.BSNT Phan Văn Mạnh, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết khi nhập viện, bệnh nhân giảm ý thức, điểm Glasgow chỉ còn 9, kèm các dấu hiệu điển hình của viêm màng não cấp. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm màng não và theo dõi nguyên nhân do vi khuẩn Streptococcus suis, còn gọi là liên cầu lợn.

Theo bác sĩ Mạnh, với những ca viêm màng não cấp có rối loạn ý thức, phù não là biến chứng đặc biệt nguy hiểm. Tình trạng này làm tăng áp lực trong hộp sọ, gây tổn thương não nghiêm trọng và có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Người đàn ông viêm màng não điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: BSCC)

Ngay sau khi tiếp nhận, ê kíp điều trị đặt ống nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, sử dụng kháng sinh và triển khai nhiều biện pháp hồi sức tích cực để kiểm soát tình trạng phù não.

Sau bốn ngày điều trị, sức khỏe người bệnh có chuyển biến tích cực, được rút ống nội khí quản và chuyển sang Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bác sĩ Mạnh cho biết liên cầu lợn hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm màng não ở người lớn tại Việt Nam. Không chỉ gây viêm màng não, vi khuẩn này còn có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu, suy đa tạng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị sớm.

Điều đáng lo ngại là không phải trường hợp nào mắc bệnh cũng khai từng ăn tiết canh lợn. Bệnh viện từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân cho biết chỉ ăn tiết canh gà, dê hoặc các loại tiết canh khác nhưng kết quả xét nghiệm vẫn xác định nhiễm liên cầu lợn.

Theo các bác sĩ, trong quá trình chế biến, một số nơi có thể pha trộn tiết lợn vào các loại tiết canh khác, khiến người ăn không biết mình đã tiếp xúc với nguồn bệnh.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên ăn tiết canh hoặc các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ. Nếu sau khi ăn tiết canh hoặc tiếp xúc với lợn bệnh xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, buồn nôn, cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và điều trị, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

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