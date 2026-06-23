Hỗn loạn trong đêm nhạc hội lớn nhất nước Pháp: Hàng loạt phụ nữ bị chích kim tiêm chứa chất lạ, bắt giữ 243 người

Lễ hội âm nhạc đường phố Fête de la Musique, sự kiện ngoài trời lớn nhất nước Pháp, đã chứng kiến một đêm hỗn loạn với hơn 240 người bị bắt giữ, nhiều vụ tấn công tình dục, đâm dao và hàng loạt trường hợp phụ nữ bị chích kim tiêm chứa chất chưa xác định.

Lễ hội âm nhạc Fête de la Musique diễn ra trên khắp nước Pháp cuối tuần qua đã biến thành một đêm đầy bạo lực khi hàng loạt vụ phạm tội nghiêm trọng được ghi nhận, khiến lực lượng chức năng phải bắt giữ hơn 240 người.

Theo giới chức Pháp, một người đàn ông 40 tuổi và một phụ nữ cùng độ tuổi đã bị đâm bằng dao trong đêm lễ hội. Danh tính các nạn nhân không được công bố.

Vụ tấn công nam nạn nhân xảy ra tại thành phố Toulouse, miền tây nam nước Pháp, gần thời điểm nửa đêm. Không lâu sau đó, một phụ nữ cũng bị đâm tại Colomiers, khu vực lân cận. Đến ngày 22/6, cả hai vẫn đang điều trị tại bệnh viện nhưng được xác nhận trong tình trạng ổn định.

Một nguồn tin điều tra cho biết cảnh sát đang rà soát hình ảnh từ hệ thống camera giám sát trong lễ hội nhằm truy tìm những người liên quan đến các vụ đâm dao. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng ghi nhận hai vụ hiếp dâm, nhiều vụ tấn công tình dục khác, các vụ cướp giật và hàng loạt trường hợp phụ nữ bị chích kim tiêm trên đường phố.

Tại Paris, tình trạng mất an ninh diễn ra ở nhiều khu vực trung tâm. Các nhóm thanh niên gây gổ, đánh nhau trên đường phố, trong khi nhiều ô tô bị đập vỡ kính. Một số đối tượng còn tìm cách đột nhập vào các cửa hàng và thực hiện hành vi trộm cắp.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết riêng thủ đô Paris đã có 148 người bị bắt giữ. Trên toàn quốc, con số này lên tới 243 người. Đáng chú ý, hơn 10 trường hợp phụ nữ bị tấn công bằng kim tiêm đã được báo cáo. Các nạn nhân cho biết bị chích bằng những chất chưa xác định trong lúc tham gia lễ hội.

Cảnh sát đã tạm giữ một người đàn ông tại Paris vì mang theo nhiều kim tiêm gài trên thắt lưng, tuy nhiên người này đã bỏ trốn sau đó. Một phụ nữ trẻ tại quận 9 của Paris được cho là đã bị chích kim tiêm trước khi bị cưỡng hiếp tại một căn hộ riêng vào khoảng 21h30.

Tại Gagny, vùng ngoại ô phía bắc Paris, một người đàn ông 48 tuổi bị bắt với cáo buộc tấn công tình dục một bé gái 12 tuổi. Trong khi đó, tại Nogent-sur-Marne, một thiếu nữ 15 tuổi cũng trình báo bị hiếp dâm sau khi tham dự một buổi hòa nhạc thuộc khuôn khổ lễ hội.

Giới chức ước tính có hơn 2 triệu người đổ về Paris để tham gia Fête de la Musique năm nay. Những dấu hiệu hỗn loạn đầu tiên xuất hiện sau 23h tại khu vực Châtelet, gần Nhà thờ Đức Bà Paris.

Một du khách người Anh có mặt tại hiện trường kể lại rằng các tuyến phố trở nên quá tải, tạo điều kiện cho các đối tượng gây rối hoạt động.

"Nhóm thanh niên, trong đó có người mặc áo của câu lạc bộ Paris Saint-Germain, bắt đầu đấm đánh người khác, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Nhiều người la hét và lo sợ xảy ra cảnh giẫm đạp khi đám đông tìm cách tháo chạy", người này cho biết.

Tại khu vực Saint-Germain-des-Prés ở bờ bên kia sông Seine, cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông và kiểm soát tình hình.

Trước lễ hội, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác sau hàng loạt vụ bạo lực liên quan đến người hâm mộ câu lạc bộ Paris Saint-Germain hồi tháng trước.

Ông Macron nhấn mạnh người dân cần thận trọng với bản thân, người thân và những nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời tuân thủ các khuyến cáo an toàn trong quá trình vui chơi.

Nhiệt độ tại Paris cuối tuần qua vượt ngưỡng 30 độ C, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ mất kiểm soát đám đông trong lễ hội.

Dù việc uống rượu bia nơi công cộng bị cấm chính thức, nhiều người vẫn mang theo rượu vang, bia và đồ uống có cồn khác. Việc sử dụng cần sa công khai trên đường phố cũng được ghi nhận.

Fête de la Musique là lễ hội âm nhạc miễn phí được tổ chức thường niên tại Pháp suốt hơn 40 năm qua. Sự kiện chủ yếu quy tụ các nghệ sĩ nghiệp dư biểu diễn trên đường phố, quảng trường và đại lộ, đồng thời thu hút đông đảo du khách quốc tế, trong đó có nhiều người đến từ Anh.

Trước thềm lễ hội năm nay, Phó thị trưởng Paris Lamia El Aaraje từng kêu gọi giới trẻ châu Âu đến tham dự và tận hưởng không khí lễ hội.

Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận sự kiện năm 2025 từng ghi nhận nhiều vụ bạo lực, hành vi quá khích và các vụ tấn công tình dục. Khi đó, nhiều phụ nữ và trẻ em gái cũng báo cáo bị chích kim tiêm chứa các chất khả nghi.

Để tăng cường an toàn trong năm nay, chính quyền đã thiết lập các khu vực bảo vệ dành riêng cho phụ nữ và người khuyết tật tại nhiều địa điểm trọng yếu, trong đó có khu vực gần quảng trường Bastille.

Sau các vụ bạo loạn liên quan đến màn ăn mừng chiến thắng của Paris Saint-Germain tại chung kết UEFA Champions League hồi tháng trước, khi hai cổ động viên thiệt mạng do đuối nước trên sông Seine và nhiều cuộc đụng độ xảy ra trên đường phố, chính quyền Pháp đã triển khai gần 5.000 cảnh sát và hiến binh cho đêm lễ hội.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin cấp cao từ Bộ Nội vụ Pháp, lực lượng an ninh được yêu cầu giữ khoảng cách với đám đông và chỉ can thiệp khi thật sự cần thiết.