Hơn 234.000 sản phẩm tại Việt Nam của Ford, Yamaha, Honda, Toyota, Xiaomi… thuộc diện giám sát thu hồi

Bảng danh sách "Giám sát tình hình thu hồi sản phẩm, hàng hoá khuyết tật trong năm 2025" do Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia công bố, gồm nhiều sản phẩm của các hãng xe danh tiếng tại thị trường Việt Nam.

Mới đây, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) đã công bố báo cáo thường niên 2025.

Báo cáo cung cấp thông tin về tình hình thực thi pháp luật, các số liệu thống kê, kết quả hoạt động của UBCTQG trong năm 2025, đồng thời định hướng trong công tác cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong năm 2026.

Trong năm ngoái, UBCTQG đã giám sát 22 chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hoá có khuyết tật. Đồng thời, cơ quan này đã theo dõi, cập nhật thông tin về các chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật từ cổng thông tin của cơ quan chức năng nước ngoài; đồng thời thu thập, phân tích, đánh giá và đăng tải kịp thời thông tin về các sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến người tiêu dùng tại Việt Nam.

Song song với đó, UBCTQG tổ chức giám sát và công bố công khai trên các kênh thông tin của mình về các chương trình thu hồi sản phẩm trong nước để người tiêu dùng biết, theo dõi và chủ động tham gia, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, giảm thiểu rủi ro và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Theo bảng "Giám sát tình hình thu hồi sản phẩm, hàng hoá khuyết tật trong năm 2025" (các bảng dưới), đã có hơn 234.000 sản phẩm liên quan đến từ các công ty như: Yamaha Motor Việt Nam; Toyota Việt Nam; Honda Việt Nam; Ford Việt Nam; Xiaomi Việt Nam…

Giám sát tình hình thu hồi sản phẩm, hàng hoá khuyết tật trong năm 2025 (1). Nguồn: UBCTQG.

Giám sát tình hình thu hồi sản phẩm, hàng hoá khuyết tật trong năm 2025 (2). Nguồn: UBCTQG.

Giám sát tình hình thu hồi sản phẩm, hàng hoá khuyết tật trong năm 2025 (3). Nguồn: UBCTQG.

Trong giai đoạn 2020-2025, Hệ thống Tổng đài tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng (1800.6838) của UBCTQG đã khẳng định vai trò là kênh hỗ trợ trực tiếp, kịp thời và có độ phủ rộng trên phạm vi toàn quốc.

Trong hơn 5 năm qua, nhu cầu tư vấn và hỗ trợ của người tiêu dùng không ngừng gia tăng, thể hiện qua 69.838 cuộc gọi được tiếp nhận. Lượng cuộc gọi hằng năm duy trì ở mức cao, dao động từ 8.446 đến 14.868 cuộc. Trong đó, 48.099 cuộc gọi đã được tổng đài viên trực tiếp trả lời, tư vấn và hỗ trợ xử lý, đạt tỷ lệ giải quyết trung bình gần 69%.

Đặc biệt, năm 2025 ghi nhận mức tương tác cao nhất trong toàn giai đoạn với 14.868 cuộc gọi; trong đó 9.513 cuộc gọi (đạt 64%) được trực tiếp tư vấn, hỗ trợ và xử lý. Con số này không chỉ cho thấy mức độ quan tâm và tin tưởng ngày càng lớn của người tiêu dùng, mà còn khẳng định năng lực vận hành ổn định, khả năng đáp ứng linh hoạt và vai trò ngày càng quan trọng của Tổng đài trong công tác tiếp nhận, hướng dẫn và hỗ trợ xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại.

Ngoài ra, căn cứ vào các đơn, thư phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng, thống kê cho thấy, các hành vi vi phạm pháp luật tập trung chủ yếu ở một số nhóm chính. Trong đó, hành vi không tiến hành thương lượng với người tiêu dùng chiếm tỷ lệ cao nhất (26,9%). Tiếp theo là các vi phạm liên quan đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ (16,1%); Không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ (14,8%) và cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác cho người tiêu dùng (9,2%).

Một số hành vi khác được ghi nhận gồm vi phạm về trách nhiệm bảo hành hàng hóa; hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (cùng 5,9%); Quảng cáo gây nhầm lẫn (5,8%) và quấy rối người tiêu dùng (4,2%). Các nhóm vi phạm còn lại chiếm tỷ lệ thấp hơn, dưới 3%, bao gồm vi phạm về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, giao hàng; Bảo vệ thông tin người tiêu dùng và một số hành vi phát sinh trong môi trường kinh doanh số./