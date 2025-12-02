Hôm nay tôi mới biết: 5 thói quen sinh hoạt chúng ta vẫn làm mỗi ngày ở nhà tưởng đúng mà hóa ra đều sai

Mỗi người đều có thói quen sinh hoạt riêng, nhưng mình muốn nói rằng nhiều trong số những thói quen đó thực ra rất nguy hiểm! Đặc biệt, có những thói quen mà bạn tưởng là bình thường, thực ra lại có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.

Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng những điều quen tay mỗi ngày, như là: Giặt quần lót bằng nước nóng, để quần áo ướt trong máy, rửa thịt sống ngay dưới vòi nước, dùng chung dao thớt, hay nhét đồ ăn thừa vào tủ lạnh... đều là những “thói quen bình thường”. Tôi cũng từng nghĩ vậy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều trong số đó không những vô dụng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng đồ dùng và thực phẩm.

Và tới hôm nay tôi mới biết, 5 thói quen dưới đây tưởng là bình thường nhưng hóa ra lại "sai hoàn toàn". Chắc chắn, rất nhiều người trong số chúng ta vẫn làm hàng ngày, hãy bỏ ngay càng sớm càng tốt.

1. Giặt đồ lót bằng nước nóng - tưởng sạch mà chưa hẳn

Nhiều người chọn nước nóng để “khử trùng”, làm sạch đồ lót. Nhưng chính điều đó lại có thể phản tác dụng. Đồ lót vốn dễ dính dịch tiết, mồ hôi, bụi bẩn… nếu dùng nước quá nóng, vết bẩn dễ “khóa” chặt vào vải, khiến việc giặt sạch trở nên khó khăn hơn. Chưa kể vải sợ nhiệt độ cao - dễ co rút, biến dạng, khiến đồ mặc mất form.

Giải pháp: Thay vì “nước sôi = sạch”, nên giặt đồ lót bằng nước lạnh. Vừa bảo vệ vải, vừa đảm bảo sạch mà không gây ảnh hưởng xấu.

2. Giặt xong thì... để quần áo ướt trong máy giặt quá lâu mới mang phơi

Có người vì bận rộn nên giặt quần áo rồi… quên lấy ra phơi, để máy giặt “ủ tóc nồm” hàng giờ. Hậu quả? Với độ ẩm cao, quần áo dễ sinh nấm mốc, vi khuẩn. Việc này dẫn đến mùi hôi, hôi mốc, thậm chí gây dị ứng, ảnh hưởng da.

Giải pháp: Cách tốt nhất: Sau khi giặt, lấy đồ ra phơi ngay, ưu tiên phơi ngoài nắng để tự nhiên khử khuẩn.

3. Rửa thịt sống trực tiếp dưới vòi nước - nguy cơ “vấy bẩn” khắp bếp

Thói quen thường gặp khi sơ chế: xối vòi nước mạnh trực tiếp lên thịt sống để “cuốn trôi” máu, bẩn. Nhưng nước bắn tung tóe dễ mang vi khuẩn từ thịt lan ra bồn rửa, dụng cụ, thớt… rất dễ gây lây nhiễm chéo. Hơn nữa, chỉ rửa bằng nước thường không đảm bảo diệt hết vi khuẩn.

Giải pháp: Nên dùng thau/chậu riêng để rửa thịt, hạn chế văng nước. Sau đó, dùng nước nóng để tráng khử khuẩn dụng cụ và bồn rửa.

4. Dùng chung dao và thớt cho mọi thứ - từ thịt sống tới rau củ

Việc dùng một con dao, một cái thớt cho đủ loại thực phẩm, từ thịt sống, cá, rau củ, trái cây tưởng tiết kiệm, nhưng thực tế có thể gây “ô nhiễm chéo”: Vi khuẩn từ thịt sống có thể bám sang rau, trái cây, đồ chín… Nếu không khử trùng kỹ, nguy cơ viêm nhiễm, ngộ độc là không nhỏ.

Giải pháp: Tốt hơn hết: nên có dao và thớt riêng biệt, ví dụ một bộ cho thịt, một bộ cho rau/trái. Có như vậy mới đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Ăn dở rồi… nhét luôn vào tủ lạnh - coi chừng “tẩm ẩm, mốc, độc” thực phẩm

Nhiều người cứ nghĩ tủ lạnh là cứu tinh đồ ăn chưa ăn hết cứ bỏ vào là xong. Nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên cho ngay vào tủ lạnh. Với đồ khô, bánh mì, đồ nướng nếu bỏ vào tủ lạnh ngay khi chưa để nguội hoàn toàn hay chưa bọc kỹ dễ bị hút ẩm, mốc, giảm chất lượng, thậm chí có thể gây hại khi ăn.

Bên cạnh đó, với một số thực phẩm chứa tinh bột như khoai tây, khoai lang nếu bảo quản lạnh không đúng cách có thể phát sinh chất không tốt/tiềm ẩn độc.

Gợi ý: Với món ăn “không nên để lạnh” nên cất ở nơi khô ráo, thoáng; chỉ dùng tủ lạnh khi thực sự phù hợp, cẩn trọng về cách bảo quản.

Kết lại: Đừng chủ quan với những “thói quen nhà mình”

Nhiều thói quen sinh hoạt hằng ngày tưởng là vô hại, thậm chí còn được khuyến khích - lại tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe, vệ sinh, chất lượng cuộc sống. Nếu bạn đã từng có những việc như trên, hãy xem lại và điều chỉnh ngay. Một chút thay đổi nhỏ như giặt quần lót bằng nước lạnh, phơi đồ ngay, rửa thịt trong thau, dùng dao-thớt riêng, bảo quản thực phẩm đúng cách… có thể đem lại sự an toàn lớn, bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình.