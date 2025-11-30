3 mẹo trị gàu tại nhà từ nguyên liệu bếp: Hiệu quả bất ngờ

Gàu và ngứa da đầu là tình trạng phổ biến, đặc biệt vào thời điểm thời tiết thay đổi hoặc khi da đầu bị khô, nhiều dầu. Thay vì phụ thuộc vào các loại dầu gội trị gàu đắt tiền, nhiều nguyên liệu quen thuộc ngay trong căn bếp lại có thể mang đến hiệu quả làm sạch da đầu và giảm gàu bất ngờ. Dưới đây là ba mẹo đơn giản, an toàn và dễ áp dụng tại nhà.

Muối và phèn chua: Bộ đôi làm sạch, giảm ngứa

Muối là chất sát khuẩn tự nhiên giúp làm sạch da đầu, trong khi phèn chua có khả năng giảm dầu nhờn và hỗ trợ kháng viêm. Khi kết hợp hai nguyên liệu này, bạn sẽ có hỗn hợp gội đầu lành tính giúp làm dịu da đầu và hạn chế sự hình thành gàu.

Chỉ cần hòa muối và phèn chua vào một lượng nước vừa đủ, dùng để gội và massage nhẹ nhàng trong vài phút rồi xả sạch. Khi kiên trì thực hiện 2–3 lần mỗi tuần, da đầu sẽ bớt ngứa, tóc sạch và khỏe hơn.

Ảnh minh họa.

Giấm: Bí quyết làm sạch da đầu hiệu quả

Giấm chứa axit hữu cơ có tác dụng loại bỏ lớp sừng, bụi bẩn và dầu thừa bám trên da đầu – những yếu tố khiến gàu dễ bùng phát. Khi pha 150 ml giấm với 1 lít nước ấm để gội đầu mỗi ngày, hỗn hợp này giúp cân bằng độ pH da đầu, giảm gàu và làm tóc mềm hơn.

Không chỉ vậy, giấm còn giúp cải thiện tình trạng tóc rụng và chẻ ngọn nhờ khả năng làm se chân tóc và khôi phục lớp biểu bì tóc. Đây là phương pháp an toàn, phù hợp với người có da đầu nhờn hoặc thường xuyên bị gàu tái phát.

Trị gàu bằng hành củ: Mẹo dân gian hiệu quả bất ngờ

Trong dân gian, hành được xem là nguyên liệu trị gàu nhờ đặc tính kháng khuẩn mạnh. Nước hành giúp làm sạch da đầu, hạn chế nấm – nguyên nhân gây gàu.

Cách thực hiện rất đơn giản: giã nát hành, bọc vào khăn vải sạch rồi đập nhẹ lên tóc để nước hành thấm đều vào chân tóc và da đầu. Giữ nguyên trong vài giờ rồi gội sạch bằng nước và dầu gội dịu nhẹ. Mặc dù mùi hành có thể gây khó chịu, nhưng hiệu quả giảm gàu rõ rệt chỉ sau vài lần áp dụng.

Những mẹo này đều dễ thực hiện, an toàn và không tốn kém. Kiên trì áp dụng sẽ giúp da đầu sạch khỏe và giảm gàu rõ rệt. Tuy nhiên, nếu tình trạng gàu và ngứa kéo dài hoặc kèm theo rụng tóc nhiều, nên đi khám chuyên khoa da liễu để được tư vấn phù hợp. Việc đi khám chuyên khoa sẽ loại trừ nguy bạn có đang bị nấm đầu hay không.

*Bài viết có sử dụng tư liệu 1000 mẹo vặt trong gia đình.